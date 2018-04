Co nám přinese PalmOS 5.0 ???

Palm se hodlá inspirovat inovacemi v podobě nových trendů a technologií v oboru mobilní konektivity. Totiž původní plány, že PDA s PalmOS byl určen pouze na správu kontaků a plánování času schůzek, úkolů a poznámek, jsou pryč, dnes se všude tlačí nejen ve sféře soukromé, ale i firemní nezávislost na kanceláři a mobilní propojení s mobilním telefonem a použití kdekoliv jako mobilní kancelář.

Připravovaná verze PalmOS 5.0 jako světová vůdčí platforma v kapesních počítačích předtsvuje vstup do platformy nových procesorů ARM, které zabezpečí rychlejší přístup k informacím, rychlejší spouštění, multitasking, multimediální podporu, lepší podporu zabezpečení a podporu bezdrátového propojení atp.

Mnoho možností na výběr

PalmOS verze 5.0 přináší kromě podpory nových procesorů založených na bázi procesorů ARM (které se používají např. v PocketPC). Lepší výkon těchto zařízení, které jim bylo vyčítáno. Z důvodu zvyšujícího se nároku na hardware vlastního PAD bude možné licensovat a zároveň produkovat širokou škálu zařízení s různou cenovou hladinou a různými možnostmi pro uživatele. Vývojáři budou moci své produkty šít na míru rozličným zařízením na stejném základě.

Zabezpečení spolupráce

PalmOS 5.0 zabezpečí, že aplikace napsané pro PalmOS 4.0 budou plně kompatibilní a budou fungovat na nové řadě procesorů a pod novým operačním systémem PalmOS 5.0. Je tak zaručeno, že zhruba 68000 aplikací, které byly vyvinuty, zůstávají, a tak je zde položen základ pro tuto novou operační platformu, rozuměj verzi.

Zabezpečení dat

PalmOS 5.0 je opět dále ve vývoji zabezpečení dat nejenom ve valstním PDA, ale také versus přenos dat PalmDesktop a PDA. Ale také pro osobní a firemní klientelu, kde může poskytnout kryptování RC4, SHA-1,a verifikaci RSA. Zabezpečení pomocí RSA je jedním z nejbezpečnějších nejenom v oblasti PalmOS. Dále umožňuje přidat zabezpečení navíc jako doplňkové služby podle standardu AES. PalmOS 5.0 bude podporovat 128 bitové kódování pro SSL 3.0/TLS 1.0 pro spojení bod-bod. Dále PalmOS bude možné využít pro vývojáře tím, že zde bude možné zabezpečení ohlídat speciálním rozpoznáváním hlasu, matematickými posloupnostmi, otisky prstů atp.

Multimedia

PalmOS 5.0 umožňuje podporu vyšších rozlišení a jejich násobků. Tj. klasické rozlišení 160x160 pixelů a jeho násobky bude moci plně využít. Zároveň tím zůstává zpětná kompatibilita s aplikacemi napsanými pro rozlišení 160x160 bodů, které se tím vůbec nezmění. Dále bude nový operační systém podporovat 16ti bitovou hloubku hudebních souborům jednak přehrávání i nahrávání. Zároveň zde bude plná podpora multimédií jak hudebních, tak i vizuálních, tudíž grafických.

Bezdrátová komunikace

Palm se vyvíjí od klasických diářových funkcí, funkcí PIM do sféry mobilní kanceláře. S Těmito trendy bude stále více souviset i operační systém, který bude tyto prvky plně podporovat i v nové verzi PalmOS 5.0. Přibudou ovladače pro řešení na bázi protokolu 802.11b, který konkuruje ověřené technologii Bluetooth, ale narozdíl od Bluetooth se jedná o mnohem větší přenosy dat a spíše v kancelářských a vnitřních sítích. Dále bude přetrvávat spolupráce s telefony GSM, CDMA, technologií Bluetooth a generacemi mobilních telefonů 2,5 a 3G. Vše bude založeno na čím dál větší rychlosti bezdrátového připojení a přenosu dat a informací mezi mobilním telefonem, tiskárnou, sítí a kapesním počítačem s PlamOS 5.0.

Závěr:

Co říci, snad jenom že vize to jsou pěkné, je už dokonce PlamOS 5.0 beta pro testery, a tak nezbývá než se těšit, jaké nám přinesou trhy nové PDA s podporou tohoto operačního systému. Jediné, co lze říci, je snad to, že se je na co těšit a rozhodně již bude možné říci z pohledu PocketPC nadšenců, že PalmOS bude těmto strojům konkurovat i v podobě multimédiálních schopností.