Co nám přinese PalmOS 4?

PalmOS je dnes nejpopulárnějším operačním systémem počítačů do dlaně. Zatímco dnes se zpravidla používají odvozeniny verze 3.5, do budoucna se již chystá nová verze 4.0 a existuje výhled i pro funkce verze 5.0. Tento článek se z velké části zakládá na informacích publikovaných na poslední PalmSource konferenci a dále také na informacích, které se objevily na internetu a mají reálný základ.

Podpora externích rozšiřujících slotů

PalmOS 4 by měl přinést hned několik dlouho očekávaných změn. Především by měl přinést podporu rozšiřujících slotů - zatím se počítá s SD a MMC slotem. Již do verzí 3.5 si ale firmy jako TRG nebo Sony přidaly podporu CF či MemoryStick slotů, standardně budou ale napříště podporovány sloty SD a MMC.

Díky těmto slotům bude možno nová PalmOS zařízení rozšiřovat o GPS, GSM, ethernet, kameru, scanner a další doplňky vyráběné i třetími stranami. Výhodou SD slotu oproti CF je 4x vyšší přenosový rychlost (10 Mbps), menší rozměry a také například zabezpečení.

Nový PalmOS si bere mnoho příkladů z velmi úspěšných Visorů, palmů vybavených PalmOS s některými vylepšeními, především springboard slotem. Také u nových rozšiřujících karet bude možno podobně jako u springboard slotu ihned po vsunutí karty do slotu automaticky spustit aplikaci. Z hlediska uživatele bude velmi pohodlné, když po zasunutí karty s GSM čipem se do palmu ihned nahraje patřičný software.

Bude dokonce možno používat více karet najednou, pokud to počet slotů povolí. Karty fungují na principu hot-swap: založíte je a aplikace z nich běží bez restartu či instalace.

Alokace paměti

Důležitá věc: nově budou veškeré spouštěné aplikace kopírovány do hlavní paměti a v okamžiku, kdy budou ukončeny, budou zase z hlavní paměti odstraněny. To má významný důsledek především pro možnost spouštění aplikací přímo z rozšiřujících karet. To dnes v podstatě nebylo možno: u TRGPro s doinstalovanou aplikací, na Sony Clie s MemoryStickem vůbec. Napříště to bude podporovat přímo operační systém.

Podpora klasického filesystemu FAT

Problémem současného PalmOS je databázově orientovaný systém práce se soubory. Nový PalmOS má přinést podporu klasického FAT systému 12 a 16. Tím se usnadní práce s některými typy aplikací (FTP, multimediální aplikace).

Spolu s tím přichází podpora pro PalmOS netypických souborových formátů, jako je JPEG, MPEG, MP3 atd. Tyto formáty bude možno asociovat s aplikacemi v palmech přes MIME typy nebo přes koncovky.

Podpora konektivity

PalmOS 4 bude podporovat bluetooth aplikace a připojení přes USB, komunikační rychlost by na RS-232 rozhraní měla stoupnout až na 230 kbps.

Podpora telefonování

Telefonování se u PalmOS dostane větší podpora. S PalmOS se počítá do chytrých telefonů i tak, že bude v palmu, do kterého se přidá rozšiřující telefonní (zpravidla GSM nebo PCN) karta. PalmOS bude podporovat telefonní aplikační interface i posílání SMS zpráv. Naprostou většinu vzhledu aplikace chytrého telefonu si budou moci změnit sami výrobci telefonů.

Web

PalmOS 4 bude podprovat více služeb webu než jeho předchůdci. Kromě používání rozličných jazykových sad, více modemů a podporovaných sítí přijde vhod podpora cookies.

Změny v aplikačním rozhraní

Také API se dotkne mnoho změn. Napříště bude moci aplikace ovládat téměř celé okno, změněn bude manažer Alert manager. Pro uživatele nejviditelnější bude podpora 24 bitové hloubky barev, větší možnosti zabezpečení a podpora časových zón. Heslo bude možno přiřadit i událostem, lze zadat i čas, kdy se má palm sám zamknout a vyžadovat heslo. Změněny jsou i priority úloh, které lze bez hesla provozovat - například hotsync bez správného hesla nebude možný.

Co v PalmOS 4 nenajdeme?

Marně budeme zatím hledat podporu jiného rozlišení obrazovky, než je 160x160 bodů, což zůstává jednou z největších výtek vůči PalmOS. Také plánovaný transport z Motorola DragonBall procesorů na ARM rodinu se odkládá až do PalmOS 5. Jenže PalmOS 5 zařízení budou na trhu až v roce 2002. Přesto si v nejbližší době povíme, co bychom od PalmOS 5 měli čekat.