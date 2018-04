Co nám přinese DCS-1800 síť II.

marketing Zatímco minule jsme si povídali o základních technických odlišnostech sítě DCS-1800 od GSM-900, dnes je na čase říci si něco blíže o tom, jak lze marketingově tyto odlišnosti zhodnotit a tedy co DCS-1800 přinese operátorovi a zákazníkům.

Především již bylo řečeno, že GSM a DCS sítě jsou co do spektra funkcí více méně totožné. Také jsme uvedli, že DCS se liší především vyšší kapacitou sítě, podstatně přesnější a lepší regulací pokrytí, znatelně přesnější lokalizací mobilního telefonu a nižšího nároku na proudový odběr mobilního telefonu. Vcelku to nevypadá jako nic moc výhody, ale lze je poměrně příjemně zhodnotit.

Citelnou výhodou je právě vyšší kapacita sítě DCS oproti GSM - je k dispozici zhruba čtyřnásobek kapacity. To dává reálnou šanci kapacitu smysluplně využívat - GSM operátoři mají se šířkou pásma problémy. Jak se toho dá využít? Méně viditelný systém využití je podbízení se roamingovým partnerům. To je velmi důležité pro finanční stabilitu, příjem z roamingových hovorů představuje velmi zajímavou část. Díky vyšší kapacitě sítě si ale DCS operátor může dovolit snížit ceny roamingu tak, aby mu majitelé dualband telefonů dávali přednost a tím aby mu platili hovorné předražené o desítky procent, ale stále levnější než hovory od GSM operátorů limitovaných kapacitou vlastní sítě.

Další možností vázající se k vyšší kapacitě je právě zvýšení přenosové rychlosti dat. DCS-1800 se sice neliší v základní přenosové rychlosti 9,6 Kbps / 14,4 Kbps, ale díky vyšší kapacitě bude operátor s velkou pravděpodobností výrazně ochotnější nabízet GPRS vysokorychlostní datové přenosy na rychlostech 115-400 Kbps za rozumnou cenu. Zatímco operátorovi GSM by se tímto výrazně odčerpávala kapacita sítě, pro DCS operátora kapacita není takový problém a proto je možné, že právě na nabídku technicky vyspělých služeb bude chtít lákat nové klienty.

Díky vyšší přesnosti lokalizace polohy klienta v síti DCS pak je možné rozvinout další zajímavou funkci a to zavedení tarifikace tzv. Home Zone. Tato tarifikace se již v některých DCS sítích používá. V podstatě jde o to, že zákazník zadá polohu svého domova a síť DCS si pak je schopna zjistit, kdy se v této lokalitě nachází. Pokud se nachází doma, tedy v tzv. homezone, pak jsou jeho telefonní hovory tarifikovány podobně, jako hovory v pevné telefonní síti. Pokud je DCS operátor navíc spojen s operátorem pevných telefonních linek, pak může být různě čarováno s přesměrováním tak, že mobilní telefon vlastně funguje jako bezdrátový telefon pevné telefonní sítě atd.

Právě konvergence mobilní a pevné telefonní sítě je silnou stránkou DCS-1800 sítí. Ty totiž nabízejí dostatek kapacity, dostatek možností týkajících se lokalizace polohy a především jejich postavení na mobilním trhu jejich provozovatele předurčuje k hledání nových cest a nových možností, jak se přiblížit platícímu zákazníkovi.

Na první pohled se může zdát, že je jen málo věcí, které DCS nabízí navíc oproti GSM - ve skutečnosti jde o velmi podstatné záležitosti, které posunují DCS síť blíže k sítím třetí generace. Pro ty je totiž typické "plýtvání" technologických zdrojů na úkor videokonferencí a širokopásmových přenosů.