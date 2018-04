Co nám přinese DCS-1800 síť I.

technologie

Spolu s tendrem na třetího operátora mobilních sítí v České republice stále častěji padají otázky, k čemu nám vůbec bude další mobilní síť. Ponechme nyní stranou aspekty obchodně ekonomické, tedy plané teoretizování nad tím, nakolik nový operátor sníží ceny telefonních hovorů a nakolik zahýbá trhem s mobilními telefony. Tyto spekulace zůstanou spekulacemi do okamžiku, kdy nový operátor vytáhne svoje cenové nabídky a marketingové strategie; až tehdy by se dalo hovořit o předpokladech podložených něčím více, než jen nadějí.

Podíváme se spíše na aspekty technické, tedy na to, co nám síť DCS-1800 může nabídnout navíc oproti tomu, co nabízí síť GSM.

Nejdříve je nutno připomenout, že architektura sítě DCS-1800 je totožná s návrhem GSM-900, přičemž DCS-1800 je vlastně transpolací GSM standardu do frekvenčního pásma 1800 MHz. Myšlena připojit pásmo 1800 MHz ke GSM specifikaci se těsně minula s GSM Phase I a byla připojena až do GSM Phase II.V té době se také začalo používat značení GSM-1800 namísto původního DCS-1800, čímž se symbolizuje souvislost mezi oběma pásmy. Na Mobil serveru se držíme klasického značení DCS-1800...

Telekomunikační politika Evropské unie doporučila svým členům, aby do ledna 1998 vydali minimálně jednu licenci pro DCS-1800 a do konce tisíciletí minimálně dvě licence pro DCS-1800 - tedy aby v zemi přibyli minimálně dva další noví operátoři.

První sítě DCS-1800 vystartovaly krátce po zahájení služeb sítí GSM - a to na přelomu roku 1993/4 - One-2-One a Orange, v Německu pak E-plus. Později následovaly další sítě v Evropě i v ostatních zemích.

Proč se vlastně stvořilo DCS-1800, když je úplně stejné, jako GSM? Především a právě pro jeho posunutou frekvenci - DCS pracuje na frekvenčním dvojnásobku sítě GSM. Díky tomu může být a také je k dispozici širší frekvenční pásmo. Díky tomu má DCS-1800 k dispozici celkem 375 fyzických kanálů, zatímco GSM pouze 175 a to ještě včetně 50 kanálů rozšíření eGSM, které se doposud v praxi nepoužívá, ačkoliv některé nové telefony jsou pro něj uzpůsobené.

DCS-1800 má i některé další technické odlišnosti vyplývající především z jeho frekvenčního posunu vůči GSM. Je ale třeba říci, že výroba dualbandových telefonů GSM/DCS je tak jednoduchá a laciná právě proto, že DCS-1800 se liší právě a především frekvenčním posunem a všechny ostatní důležité specifikace jsou totožné s GSM.

Především mobilní telefony DCS-1800 si vystačí s polovičním výkonem, než GSM telefony - 1W oproti standardním 2W u ručních mobilních stanic. Podstatně širší alokace spektra - až trojnásobek oproti GSM - také vede k zcela novým metodikám plánování sítě; to je odlišné oproti tomu, co se používá u sítí pod 1GHz. Právě tato pružnost mimo jiné spolu s širším počtem kanálů nabízí podstatně vyšší kapacitu, což je velmi důležité pro další služby, jak si ukážeme v dalším dílu tohoto povídání.

Frekvenční pásmo a kanály pro DCS-1800

Frekvence použitá pro uplink - tedy pro přenos směrem z mobilu k BTSce, je 1710 - 1780 MHz. Downlink, tedy směr z BTSky do mobilního telefonu, je na 1805-1880 MHz. V těchto frekvencích je vyhrazeno ještě 200 kHz chráněného pásma, jež brání interferenci s systémy operujícími na podobných frekvencí.

Kanály jsou určeny podle následujícího vzorce:

F1(n)=1710,2 + 0,2 * (n-512) MHz kde 512 <= n <= 885

Fu(n)=F1(n) + 95 MHz

Hodnota n se nazývá Absolute Radio Frequency Channel Number (ARFCN). Jak jsme již řekli, pro zabránění interferencím se kanály 512 a 885 nepoužívají.

Výkony mobilního telefonu a základnové stanice

V následující tabulce jsou sumarizovány maximální výstupní výkony mobilní stanice. Jsou zde dvě výkonové kategorie, přičemž tolerance je +/- 2 dB, s toleranci v extrému +/- 2,5 dB.

Výkonová třída Maximum ve špičce (W) Tolerance Normal (dB) Tolerance Extreme (dB) 1 1 +/- 2 +/- 2,5 2 0,25 +/- 2 +/- 2,5

Maximální vysílací výkon základnových stanice je v následující tabulce. Výkon je měřen pro kanál na kombinovaném vstupu. Úroveň vyzářeného signálu může být snižována po nominálních krocích 2dB a přesností +/- 1 dB. To umožňuje velmi jemné ladění pokrytí sítě.

Výkonová třída při přenosu Výkon ve špičce (W) Tolerance (dB) 1 20 -0,3 2 10 -0,3 3 5 -0,3 4 2,5 -0,3

Další drobné odlišnosti jsou v power rapmingu, tedy snižování a zvyšování výstupního výkonu během přenosu burstů, což již ale pro nás není podstatné.

Zde je důležité připomenout, že často rozšířené tvrzení o vyšší rychlosti datových přenosů v síti DCS-1800 je z větší části mylné. Proč není mylné úplně, si povíme příště, kdy zhodnotíme dopady technické odlišnosti DCS-1800 na jeho marketingové prosazení.

