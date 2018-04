Co najdete ve WAPu českých operátorů

Již každý český operátor nabízí ve své síti službu přístupu k WAPu. Každý z nich také má svůj vlastní WAPový portál, přes který jeho zákazníci nejčastěji do světa WAPu vstupují. Na tom, co zde najdou, jak budou s informacemi spokojeni a nakolik přehledné se jim budou zdát, často závisí, jestli jim bezdrátový internet přiroste k srdci, nebo zda ho použijí jen jednou za rok, a to ještě uherský. Co tedy najdeme na WAPových portálech našich operátorů – Juice Portálu, Paegas Click WAPu a Oskarově WAPu?

Tyto portály jsou, jako tomu bývá u klasických internetových, zaplněny především odkazy na další stránky, které se ve WAPu nacházejí. Vlastní informace se prakticky omezují na stránky věnované přímo konkrétnímu operátorovi. V ostatních sekcích se nacházejí nejzajímavější stránky, zvolené operátory. Nemálo těchto odkazů lze velmi často najít na všech třech portálech. Nejmarkantnější je to v sekci zprávy, kde se Click WAP Paegasu a Juice Eurotelu z velké části shodují – na obou naleznete nejžhavější zprávy z České tiskové kanceláře (ČTK), iDnes a obsah teletextů všech českých televizí (u Clicku i ZDF a CNN). Právě teletext pak najdete i na Oskarově WAPu, jen je ukryt v sekci Praktické.

Při prvním pohledu na strukturu jednotlivých portálů se jako suverénně nejobsažnější jeví Juice, ovšem při bližším pohledu zjistíte, že je svým rozsahem srovnatelný s oběma konkurenty. Odkazy v něm se totiž, na rozdíl od dvou zbývajících, relativně často opakují dvakrát. Například celá sekce Slovníky je umístěna ve dvou menu – Můj Juice a Cestování. Kromě toho, na prvním místě úvodní stránky Juice je sekce Top 10, která obsahuje "nejžhavější" odkazy z těch, které se na portálu nacházejí – tedy každá položka v tomto menu je někde ve struktuře ještě jednou.

Za zmínku jistě stojí také společná možnost přijímat a posílat pomocí WAPu elektronickou poštu. Tuto volbu naleznete na všech portálech – všechny této službě věnují celou jednu hlavní sekci, Eurotel ukrývá možnost práce s e-mailem pod nejasně nazvanou položkou Můj Juice.

Co se na portálech liší nejvíce, jsou stránky věnované samotnému operátorovi. Ty jsou pochopitelně vždy o tom, kdo portál provozuje. V této kategorii je nejskromnější Eurotel, který se věnuje především samotnému portálu a službě Juice. Dále uvádí již jen kontakty na firmu a databázi prodejců a dobíjecích bankomatů.

Naproti tomu Paegas i Oskar využili možnosti WAPu k osvětě svých zákazníků beze zbytku. Informují o jednotlivých tarifech, všech svých službách i nabízených telefonech. Kromě toho nabízí také práci se zákaznickým účtem. Přes Paegas Click Profil si můžete upravovat nastavení svého účtu – aktivovat i vypínat jednotlivé služby atd. Oskar umožňuje zkontrolovat stav účtu a provolané minuty a odnedávna také dobíjení Oskarty pomocí bankovních karet od Komerční banky.

Zde najdete podrobný pohled do portálů všech českých operátorů. Protože jde o celkem rozvětvené stromové struktury, nejsou vloženy přímo do článku a otevřou se teprve při kliknutí na jméno operátora a jeho portálu: