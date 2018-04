Co najdeme na veletrhu ComNet 98?

V úterý začíná největší český veletrh věnovaný komunikační technice - ComNet Prague ´98. Dne 9. června 1998 v 10:00 hodin v Lapidáriu na pražském Výstavišti jej slavnostně zahájí Petr Moos, ministr dopravy a spojů, společně s Ing. Svatoslavem Novákem, generálním ředitelem SPT Telecom, a.s., a Gunnarem Küchlerem, ředitelem veletrhu ComNet Prague. Veletrh ComNet bude na pražském Výstavišti v Průmyslovém paláci přístupný pro veřejnost ve dnech 9. až 11. června 1998. Jenže otázka - které z celkem 167 vystavovatelů navštívit a proč?

Samozřejmě se pokusíme pomoci přehledem toho, co nám přišlo v ohlášených novinkách zajímavé. Nepochybujte o tom, že u každého stánku narazíte na ISDN, GSM nebo alespoň linku vyhozenou k providerovi - řekl bych, že ale obecniny tohoto typu už dnes nejsou zajímavé, neb je nabízí kde kdo. Zajímavé budou lahůdky a drobnosti, maličkosti, které nenabízí jen tak někdo. Podívejme se tedy na přehled toho, co již bylo ohlášeno a co by mohlo stát za to vidět.

Především EuroTel, RadioMobil a SPT Telecom. Ti první dva budou presentovat DCS-1800 síť a-live, budou losovat telefony, předvádět nové rozšíření InfoTextu potažmo SMSInfo, Paegas bude ukazovat, že honí data na 14400 bps - ovšem komprimovaně. SPT Telecom bude měnit zítřek svým nesmyslně drahým ISDN a bude ukazovat poměrně zajímavé bundle balíky ISDN zařízení a přípojky ISDN. Jen, kdyby to ISDN nebylo tak předražené... Ale rozhodně není důvod, proč se u obou tří nestavit!

Příslušenství k GSM a GSM samo

C.A.Production bude prezentovat na svém stánku služby jako renovace GSM telefonů (vyměny čelních panelů, antén, displejů). Kromě toho je C.A.Procudtion prodejcem příslušenství s poměrně velkým výběrem. Příslušenství uvidíte i u Cellular Star - to se bude chlubit především svojí novotou se lesknoucí distribuční smlouvou s Nokia Finsko (jsou tu druhými dealery mimo Nokia ČR), takže Nokia 8810 a 9110 zde nebudou chybět. A další: C.P.A. Czech bude nabízet repeatery vytvářející mikrobuňku pro 7 mobilních telefonů (na to se jdu speciálně podívat). Kromě toho dělá C.P.A. kompletní sortiment příslušenství. Chybět nemůže Hama - rovněž příslušenství... Firma Telmo nabídne kožená pouzdra pro mobilní telefony všech typů se speciální úpravou snižující absorbci vyzářené elektromagnetické energie lidským mozkem. Anti-radiační kožená pouzdra by měla být dostupná za cenu srovnatelnou s cenou klasického koženého pouzdra - samozřejmě tomu můžete věřit a nemusíte - když se stavíte, určitě vás budou přesvědčovat. Mimochodem, antiradiační pouzdra se po Čechách rozmáhají...

Mobilní kancelář do vozu Škoda Oktavia

Mobilní kancelář firmy Helco je koncipována jako komplexní řešení na cesty v duchu hesla "Komfort a účel v jednom". Skládá se z automanageru, notebooku, tiskárny, mobilního telefonu, jejich datového spojení, sady pro hlasité telefonování, aktivní antény a SIMeditu. Značnou výhodou celého pracoviště je možnost postupné kompletace nebo využití již stávajících zařízení. Podle toho se pohybuje i cena od 5.000,- do 100.000,- Kč. Základem mobilní kanceláře je AUTOMANAGER, umístěný na sedadle spolujezdce nebo zadním sedadle. Práci s libovolným notebookem usnadňují variabilní držáky. Mobilní telefon je pro potřeby datové komunikace připojen přes sériový port (NOKIA 3110, 6110), lze též použít PCMCIA karty. Samozřejmostí je sada pro hlasité telefonování. Aktivní anténa je umístěna libovolně ve voze. SIMedit doplňuje sestavu o možnost rychlé editace SIM karet mob. tel. Alternativně lze doplnit pracoviště digitálním fotoaparátem a obchodním softwarem.

Videokonferenční kufřík VOYAGER

Bude jej představovat společnost Telmo. VOYAGER je první videokonferenční kufřík určený pro novináře, reportéry a manažery na cestách. VOYAGER kombinuje vysokou kvalitu videokomunikace (až do 384 Kb/s) s nezbytnou spolehlivostí v malém a lehkém kufříku. Existuje Možnost připojení dalších vnějších zařízení jako TV, PC apod.

GSM, GPS, IRIDUM

Na stánku firmy Motorola bude možné se seznámit s možnostmi budování infrastruktury GSM, mobilními telefony GSM, systémy místní bezdrátové smyčky CDMA, možnostmi datové komunikace, systémy GPS, systémem IRIDUM - satelitní celulární komunikací

Systémy pro komunikaci v podzemí

RCD Radiokomunikace navrhuje a dodává na klíč radiokomunikační systémy pro komunikaci v podzemí. Jde zejména o tunely nebo podzemní dráhy (metro). Na základě vývoje a instalace vlastní technologie umožňuje dodávaný systém sdružit několik služeb, např. mobilní telefony EUROTEL, PAEGAS, radiostanice hasičů, zdravotníků, policie a dalších uživatelů nebo i rozhlasové vysílání, do jednoho vyzařovacího kabelu, což zajistí pokrytí celého zvoleného prostoru. Kombinací moderních komponentů těchto systémů jako vyzařovacích a optických kabelů, vysokofrekvenčních zesilovačů, sdružovačů, duplexerů a filtrů, dosahuje společnost parametrů systémů, které jsou srovnatelné se světovými výrobci co se týče kvality s výhodnější cenou.

Mikrovlnné radioreléové spoje ALCOMA pro přenos dat a TV signálu do rychlosti 8 Mbit/s. Propojování počítačových sítí LAN a WAN -přenos telefonního multiplexu -přenos TV a rozhlasového signálu -kmitočtová pásma 10, 13 a 18 GHz.

Brixí LD, s.r.o. - Satelitní komunikace VSAT

Popis produktu/služby: Společnost Brixí LD, s.r.o. je poskytovatelem a provozovatelem služeb VSAT a je výhradním ground operátorem firmy Loral Orion Network Systém pro Českou republiku, se kterou spolupracuje i v obchodní oblasti. V naší zemi firma Brixí LD, s.r.o. provozuje více než 60 stanic VSAT. BRIXÍ LD, s.r.o. nabízí širokou škálu telekomunikačních aplikací. Pro potřeby firemní komunikace nabízí služby Digital Link, Channelized Link nebo VISN, které umožňují multimediální konektivitu s přenosovými rychlostmi od 64 kbit/s až po 8 Mbit/s. Poskytovatelé přístupu do Internetu mohou prostřenictvím sady služeb Worldcast získat přímé satelitní připojení do uzlu MAE East ve spojených státech a mít tak přenosovou trasu nezávislou na pozemních komunikacích se zaručenou přenosovou rychlostí. Hodnotu této služby zvyšuje možnost asymetrické konfigurace šířky pásma - např. 64 kbit/s pro vysílání a 256 kbit/s pro příjem- a peeringový protokol BGP4, který je standartně součástí služby.

COMAR SVOZIL, s.r.o. HDSL produkty PairGain (The CopperOptics Company), USA

Popis produktu/služby: HDLS a RADSL Megabit modemy s integrovaným IP routrem, rychlost až 3,2 Mbps (downstream) + 1,1 Mbps (upstream), pevná linka, LAN-to-LAN propojení, data/voice přenos, SNMP. HDSL systémy HiGain ETSI, rychlost až 2 Mbps, pevná linka, G.703/704, X.21, V.35, V.36 interface, SNMP.

DIAL, s.r.o. - VOCALTec Telephony Gateway - pokud se zajímáte o IP telefonii

Global One Communications, s.r.o.

Celosvětový společný podnik firem Deutsche Telekom, France Telecom a americké společnosti Sprint nabízí vyřešení všech potřeb hlasové i datové komunikace podniků a institucí, telekomunikačních společností i jednotlivců z celého světa u jediného zdroje. Nabízí: Mezinárodní datové komunikace X.25, Frame Relay, LAN-to-LAN, ATM Mezinárodní virtuální privátní sítě pro přenos hlasu i dat Mezinárodní pronajaté okruhy (pozemní i satelitní - VSAT) Telekomunikační zařízení, systémy a sítě Tranzitní a přenosové služby Mezinárodní telefonní karty Global Calling Card, Global Prepaid Card, Prepaid World Calling

KABEL Trade Praha, s.r.o.

Pasivní prvky pro přenos dat radiovým spojením od firmy RSF Hannover. Antény, anténí napáječe, konektory a připevňovací prvky. Systém umožňující šíření elektromagnetického záření v prostorách odstíněných od vnějšího okolí (tunely, podzemní garáže apod. Dodávka našeho vyzařovacího kabelu pro Strahovský tunel). Parabolické, panelové a všesměrové antény pro profesionální . Hlavně pro GSM i DCS 1800 a PCS apod. Datové kabely od firmy ALCATEL Data Cable pro všechny přenosové rychlosti tj. až do 1 GHz. Řada konstrukčních kabelů např. umožňující prodloužení připojovaného místa do vzdálenosti až 120 m.

MIKROKOM, s.r.o.

Měření a měřící přístroje pro optické komunikace a kabelovou televizi. Antény a koaxiální kabely pro GSM, radiové/mikrovlnné sítě a satelitní komunikace. Optoelektronické přenosové systémy.

Siemens komunikační systémy, s.r.o. Applix for Hicom 300E

Univerzální PC server pro správu systému Hicom 300E a pro další aplikace: tarifikace, systémový terminál, komfortní správa systému, hlasová pošta, automatická spojovatelka, telefonní seznam, faxový server, CTI systém, interaktivní systém a další.

Telenor především VSAT aplikace, ale také satelitní telefony Inmarsat

Nokia Kompletní paleta telefonů a hlavně demonstrace sítě DCS-1800 a provozu na ní.