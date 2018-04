Co nabídnou operátoři na Vánoce?

Mobilní operátoři budou o letošních Vánocích o přízeň zákazníků opět usilovat zvláštními nabídkami i přechodnými slevami. Zatímco Eurotel se rozhodl všechny své klienty zapojit do soutěže o zájezdy a telefony, T- Mobile bude novým zákazníkům rozdávat tašky Puma a Český Mobil zlevní posílání zpráv SMS a MMS na polovinu a nabídne pět hovorů měsíčně zdarma. Všechny firmy dodají na předvánoční trh několik typů zlevněných mobilů či sníží cenu aktivací služeb. Vyplývá to z nabídek operátorů.

Eurotel, který představil svou nabídku dnes jako poslední, nabídne všem zákazníkům možnost účastnit se hry o zájezdy a mobily. Každý účastník navíc získá deset krátkých textových zpráv SMS zdarma. Účastníkem hry se stane každý, kdo firmě pošle SMS se svým osobním herním kódem, který obdrží v nejbližších dnech. Mimo to Eurotel nabídne snížení aktivačních poplatků z 2995 na 995 korun u dotovaných, respektive ze 495 kč na korunu u nedotovaných telefonů, nový Go tarif či předplacenou kartu Go za 150 namísto běžných 500 Kč. Firma rovněž sníží aktivaci u tarifu pro připojení na internet data nonstop o dvě třetiny na 1045 Kč a nabídne několik mobilů za nižší ceny.

T-Mobile pojal letošní Vánoce tradičně na rozdíl od loňské soutěže o "melouny". Zákazníci, kteří si u operátora koupí Twist sadu, aktivují tarif či prodlouží jeho platnost na další dva roky, dostanou od operátora sportovní tašku Puma. V prosinci budou navíc hostesky operátora napájet zákazníky horkým čajem a svařeným vínem. Na klienty čeká i pět typů mobilů za nižší ceny, například Nokia 3510 či Siemens A55.

Český Mobil nabídne před Vánoci novou předplacenou Oskartu pod názvem Parta, která umožní posílání obrázků či fotografií v podobě MMS v síti operátora za polovičních pět korun. Poslání SMS pak v síti Oskara rovněž vyjde na polovinu, tedy 1,05 Kč. Nová karta stojí 500 Kč. Novým tarifním zákazníkům firma nabídne pět až hodinových hovorů měsíčně zdarma po dobu šesti měsíců až jednoho roku podle toho, který z tarifů nové generace si vybere. Nejmladší tuzemský operátor bude rovněž ve svých pojízdných prodejnách a u obchodníků nabízet tři typy levnějších přístrojů.

Vedle získání nových zákazníků operátoři o Vánocích čekají i zvýšený provoz. Ten každoročně nabývá rekordních hodnot o Štědrém dnu a pak o Silvestru. Loni uživatelé mobilů na přelomu roku poslali asi 38 milionů krátkých textových a 47 milionů zpráv odešlo na Štědrý den.

V ČR je přes 9,1 milionu uživatelů mobilních telefonů, což představuje necelých 90 SIM karet na 100 obyvatel.