Co na srdci, to na displeji - vyzkoušeli jsme českou T9

Benefon Q právě přichází na náš trh. Tento přístroj rozhodně není zajímavý pouze možností chytrého (nebo chcete-li, "rychlého") psaní českých SMS. Paradoxně je to však právě podpora českého slovníku T9, který dělá z Benefonu Q ojedinělý mobilní telefon. Tento článek proto berte jako první dojmy z používání "tédevítky" v češtině. Pokud chcete další informace o této technologii, podívejte se sem.

Benefon Q a SMS

Přístup do menu zpráv má tento telefon řešen vskutku výborně. Máte dvě možnosti, jak na to. Ta složitější spočívá v klasickém průchodu přes Menu...Zprávy (vybrat)... Psaní zpráv (1 x šipka nahoru + vybrat). Ale proč to dělat složitě, když to jde jednoduše - stačí dlouze tisknout klávesu "1" a jste v editoru zpráv. A můžete začít psát.

Práce s editorem zpráv

Začínáte se s ním pomalu sbližovat. Jste překvapeni jeho možnostmi a zároveň jednoduchostí ovládání? Co bych mu tak mohl vytknout? Ať přemítám, jak chci, nevím.

Délka jedné SMS - lze vytvořit a odeslat SMS zprávu o maximální délce 640 znaků.

- lze vytvořit a odeslat SMS zprávu o maximální délce 640 znaků. Zapnutí / vypnutí slovníku T9 - v editoru zpráv stisknout klávesu "1", v levém horním rohu displeje se zobrazí "T9". Pro vypnutí znovu stisknout "jedničku".

- v editoru zpráv stisknout klávesu "1", v levém horním rohu displeje se zobrazí "T9". Pro vypnutí znovu stisknout "jedničku". Změna jazyka T9 - v editoru zpráv déle podržet klávesu "1" a vybírat pomocí šipek.

- v editoru zpráv déle podržet klávesu "1" a vybírat pomocí šipek. Interpunkční znaménka - delší stisk klávesy "0", zobrazí se nabídka interpunkčních znamének a čísla 0-9, ke kterým jednotlivé znaky patří.

- delší stisk klávesy "0", zobrazí se nabídka interpunkčních znamének a čísla 0-9, ke kterým jednotlivé znaky patří. Mezera - stisknutím hvězdičky *.

- stisknutím hvězdičky *. Ostatní změny - psaní číslic, malá písmena, velká písmena, první písmeno velké a ostatní malá - vše se provádí pomocí klávesy s ikonou mřížky #.

Slovník T9 v akci

Samotné psaní zpráv je velmi pohodlné a jednoduché. Počet slov, kterými disponuje slovní zásoba telefonu, se nám přesně nepodařilo určit, ale podle výrobce by měla obsahovat zhruba 10 000 slov. To je ovšem jen velmi hrubý odhad. Ale nemusíte se bát, v praxi, při psaní běžně používaných slov, nebudete mít žádné problémy. Navíc při zobrazení napsaného slova máte dále pomocí šipek možnost výběru z několika dalších slov. A pokud přeci jen požadované slovo nenaleznete, stačí stisknutím "jedničky" vypnout T9 a slovo doplnit ručně.

Slovní zásoba

Jak jsme se již zmínili, český slovník T9 v Benefonu Q má zhruba 10 000 slov, což je pro běžného uživatele plně dostačující. Abychom opravdu důkladně prověřili všechny možnosti české T9, "prohnali" jsme telefonem slušnou řádku méně používaných slov, anglických slov (v češtině běžně užívaných) a v poslední řadě i slov poněkud hrubšího zrna. A výsledky? Telefon zná slova jako například: masařka, břídil, barometr, kravinec, homosexuál, masakr, kondom, prezervativ, spermie, vyhlazení. Dále hravě zvládne výrazy typu: management, leasing. Jednu chvíli jsem měl pocit, že ten, kdo má na triku implementaci češtiny do "tédevítky", musí být (nebo byl) těžký alkoholik. Benefon Q zná snad všechny druhy lihovin a piv (včetně). Jen namátkou: Becherovka, fernet, absint, vodka, slivovice, rum, Staropramen, Gambrinus, Budvar, Krušovice ap. Hrubě nadávat telefon (naštěstí) neumí, avšak "lehčí" nadávky typu blbec, debil, idiot, demence, imbecil, hajzl, vole, mu také nejsou cizí.

První dojmy z české T9 jsou velice pozitivní. Ze začátku je to sice trochu neobvyklé, ale žádný strach, velmi brzy si zvyknete. A pak už je to skutečně paráda. Ne všichni jsou však k této technologii shovívaví. Ale ruku na srdce, není to z důvodu, že jste to vlastně ještě ani nezkusili? A zkusit se má přeci všechno, vždyť žijeme jen jednou.