Co na nás chystá RadioMobil v nových Všeobecných podmínkách

Od 1. července tohoto roku vstoupí v platnost nové Všeobecné podmínky společnosti RadioMobil a.s. Jak se liší od původních?

Změny jsou především ve stavbě nové smlouvy. Ta je složitější, a proto delší. Podmínky jsou podrobněji popsány a upřesněny. Podívejme se, kde se udály nejvýznamější změny a co nás čeká 1. července v nových Všeobecných podmínkách RadioMobilu. Na následujících řádcích naleznete informace o tom, co je v nové smlouvě opravdu nového. Ostatní údaje jsou takřka beze změny.

Práva a závazky účastníka

V článku "Účastník je oprávněn" přibyly položky:Oznamovat RadioMobilu telefonicky prostřednictvím informační služby RadioMobilu závady v rámci telekomunikační sítě RadioMobilu

čl. 3.2.7 Zvolit si s ohledem na technické možnosti RadioMobilu heslo, na jehož základě RadioMobil může účastníkovi, případně jeho zástupci sdělovat informace o Službách poskytovaných účastníkovi, o jejich nastavení, výši dlužné částky apod. a na jeho základě je rovněž možno měnit nastavení některých služeb, nezvolí-li si účastník tímto způsobem heslo, nastaví účastníkovi heslo RadioMobil a předá informaci o tomto nastavení účastníkovi.

V článku "Účastník se zavazuje" přibyly položky:

čl. 3.3.1 Účastník je oprávněn umožnit třetím osobám užívat za úplatu služby poskytované RadioMobilem pouze na základě předchozího výslovného písemného souhlasu RadioMobilu

čl. 3.3.7 V případě porušení smluvní povinnosti účastníka informovat písemně RadioMobil o všech změnách podle článku 3.3.6* těchto Všeobecných podmínek a tyto změny doložit je RadioMobil oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000 korun za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, a to i opakovaně. Smluvní pokutu je účastník povinnen zaplatit ve lhůtě stanovené RadioMobilem a uvedené ve vyúčtování o smluvní pokutě. Účastník se zaplacením smluvní pokuty nezprošťuje povinnosti písemně informovat RadioMobil podle čl. 3.3.6* těchto všeobecných podmínek.

*3.3.6 - neprodleně písemně informovat oddělení péče o zákazníky RadioMobilu o všech změnách údajů uvedených v účastnické smlouvě.

Práva a závazky RadioMobilu

K větě "provádět běžné opravy v řádném termínu tak, aby závady v rámci sítě Radiomobilu byly odstraněny do sedmi dní ode dne jejich vzniku" přibyla zajímavá větička ..."bude-li to technicky možné." RadioMobil se zřejmě poučil z předchozích nezdarů a tento dovětek doplnil poté co jeho síť v několika případech technicky zkolabovala (výpadky na Moravě na podzim uplynulého roku)

.čl. 4.1.5 Informovat Účastníka v nejbližším možném termínu, bude-li to technicky možné, nejméně pět dní před provedením změny, o změně jeho účastnického čísla, hesla e-mailové adresy či jiných nastavení souvisejících se Službami poskytovanými Účastníkovi provedené na základě čl. 4.2.4.* těchto všeobecných podmínek.

*4.2.4 - provést změnu účastnického čísla, hesla, e-mailové adresy či jiných nastavení i bez souhlasu účastníka za předpokladu, že toto opatření je ve prospěch Účastníka

Uzavření účastnické smlouvy

Platební podmínky:

K dosavadním údajům a podmínkám k Uzavření účastnické smlouvy, přibyla možnost podpisu smlouvy elektronickou cestou. Tento moment je vypsán v článku 2.3.Je-li vyplněná objednávka RadioMobilu doručena pomocí elektronických prostředků, může být podepsána pouze zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních právních předpisů.Zúčtovací období je nyní maximálně v délce 31 kalendářních dnů. V nových podmínkách je to 35 dnů.

čl. 5.1 Ceny za poskytované služby se začínají účtovat dnem aktivace SIM karty. Zúčtovacím obdobím je období v maximální délce 35 kalendářních dnů.

čl. 5.2 RadioMobil je oprávněn použít zálohy k započtení pohledávek RadioMobilu za Účastníkem, zejména k úhradě ceny poskytnutých služeb , měsíčního paušálu a nezaplacených smluvních pokut, a současně žádat Účastníka o doplacení záloh do původní výše. Po ukončení Účastnické smlouvy RadioMobil zálohy zálohy nebo jejich část vrátí do tří měsíců ode dne ukončení účastnické smlouvy, nebyly-li započteny na pohledávky RadioMobilu za Účastníkem

Mimořádné zálohy, omezení a přerušení poskytovaných služeb, ujednání o smluvní pokutě

Změna účastnické smlouvy

Zpracování osobních údajů Účastníků

Mimořádná záloha se zvýšila z dvojnásobku průměrné měsíční platby na čtyřnásobek průměrné měsíční platby.RadioMobil je oprávněn požadovat od Účastníka mimořádnou zálohu ve výši maximálně čtyřnásobku průměrné výše Vyúčtování vypočtené zpravidla ze tří předcházejících Vyúčtování.Změna účastnické smlouvy je nyní potvrzena případně provedena do 72 hodin od přijetí žádosti. Nově bude tato změna potvrzena do pěti dnů.Změna účastnické smlouvy bude RadioMobilem potvrzena písemně, případn+ě provedením požadované změny, a to do pěti dnů od přijetí žádosti.Položka Zpracování údajů Účastníků zaznamenala změn nejvíce. RadioMobil téměř nic nenechal náhodě a každou cestu vašich osobních údajů podrobně probral a uvedl v podmínkách. Situace, které nahrazovaly věty typu "podle právních předpisů" tak dostaly konkrétnější podobu. Nicméně obsah a sdělení zůstalo nezměněné. Za všechny citujeme článek o likvidaci osobních údajů.

čl. 9.4 RadioMobil se zavazuje provést likvidaci osobních údajů Účastníků v případě ukončení smluvního vztahu a to nejpozději do čtyř kalendářních měsíců ode dne, ke kterému byla smlouva ukončena, s vyjímkou údajů u nichž jejich další zpracování vyplývá z obecně závazného právního předpisu

Mimochodem, k čemu potřebuje operátor archivovat čtyři měsíce osobní údaje klienta, který již nepoužívá jeho služby?

Reklamace, lhůty pro jejich uplatnění

Stejně jako položka Zpracování osobních údajů Účastníků, upřesnil RadioMobil i pravidla reklamací. Předchozí rozlišení podle technické a administrativní váhy problému je popsáno detailněji než dosud a zatímco nejdelší vyřízení reklamací trvá prozatím 90 dnů, v nových podmínkách je tato časová hranice snížena na 60 dnů.

čl. 12.5.1 Reklamace vyúčtované ceny RadioMobil vyřídí bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem bude vyřízena nejpozději do 60 kalendářních dnů od jejího doručení.

Celkový obsah podmínek se příliš nezměnil. Je docela možné, že do 1. července se ještě nějakých změn dočkáme, nicméně to nejdůležitější si můžete přečíst již dnes. Všem majitelům karet s tarifním programem již byly nové podmínky rozeslány a pokud se na ně chcete podívat hned teď, můžete tak učinit na oficiálních stránkách Paegasu, kde je kompletní znění starých i nových Všeobecných podmínek RadioMobilu (v oddělení praktické rady).