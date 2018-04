Co na nás chystá Panasonic

Uvedení WAPového telefonu už má Panasonic za sebou, když světu představil svůj GD93. Pokud ovšem ve WAPu za velkými výrobci mobilních telefonů o nějaký čas zaostal, s plány na blízkou budoucnost v podobě GPRS, Bluetooth a UMTS nehodlá zůstat pozadu ani o píď.

Jako většina výrobců mobilních telefonů, i Panasonic spojuje své vize GPRS a UMTS především s internetem. Tyto nové technologie by měly postupně přinášet stále rychlejší připojení k celosvětové síti a umožňovat tak práci s čím dál náročnějšími aplikacemi.

GPRS

Tím se dostáváme ke konkrétnějším termínům vypuštění nových produktů. První GPRS telefon by chtěl Panasonic na trh uvést během druhého čtvrtletí roku 2001. Bude se jednat o telefon Class B multislot, který bude vybaven větším displejem pro snadné prohlížení internetu pomocí technologie WAP. Během roku 2001 navíc můžeme očekávat další produkty GPRS, jež budou vybaveny celobarevným displejem, vestavěnou digitální kamerou, MP3 přehrávačem a podporou pro SD Memory Card a Bluetooth. Jak je vidět z odvážných pohledů do budoucna, Panasonic si na svá bedra naložil pořádnou váhu. Ze zkušenosti lze odhadnout, že pokud budou tyto data dodržena, pak zřejmě jen v podobě prototypů.

Pro ty, kteří ještě o kartě SD Memory Card neslyšeli, dodejme, že jde se jedná o univerzální, vysokokapacitní, paměťové médium, které je menší než poštovní známka. Měla by umožnit přenos hudby, videa a dat mezi různými elektronickými zařízeními. Pokud karta SD Memory Card uspěje v boji s konkurenčním produktem firmy Sony, stane se hlavním médiem pro distribuci hudby. V ideálním případě si v budoucnosti, s rostoucí kapacitou paměťových karet, budete moci stáhnout skladby MP3 a poslouchat je pomocí přehrávače ve svém mobilním telefonu. Podobná vize, kterou právě dotahuje k dokonalosti Ericsson.

Bluetooth

Nejen rychlými daty živ je člověk a tak není možné zapomenout na technologii Bluetooth. Panasonic se chystá uvést na trh svůj Bluetooth adaptér ve druhém čtvrtletí roku 2001. Na konci roku 2001 by pak telefony, samozřejmě již vybavené GPRS, měly mít technologii Bluetooth již vestavěnou. Bluetooth je radiová technologie, která umožňuje propojení mezi elektronickými zařízeními na vzdálenost až 10 metrů, která často bývá označována za nástupce infračerveného rozhraní. Jako mnoho společností vyrábějících mobilní telefony, představuje i Panasonic jako první praktické využití Bluetooth bezdrátovou lehkou hands-free sadu.

UMTS

Pokračujme chronologicky v nástupu nových technologií a co že nás čeká? UMTS, které umožní ještě rychlejší přenos dat. Panasonic pracuje na vývoji UMTS již dlouho. Bude vyrábět nejen terminály UMTS, ale také základové stanice. Panasonic spolupracuje na vývoji s ostatními větvemi koncernu Matsushita, od oddělení pro audio a video, přes software až k výrobě jednotlivých komponent.

V Japonsku uvede Panasonic produkty UMTS na trh na konci tohoto roku a tuto zkušenost využije při vývoji produktů pro evropský trh pro rok 2002. Evropa si bude muset počkat. Ať si tedy roli pokusných králíků užijí japonští uživatelé. Jako první by se měl objevit hlasový telefon s plnobarevným prohlížečem internetu, podporou paměťové karty SD Memory Card a vybavený technologií Bluetooth. Měl by představovat jakýsi most mezi GSM a UMTS, protože bude vybaven duálním režimem (bude pracovat v obou systémech). To je však už vzdálená hudba budoucnosti.

Budoucnost



Bezdrátová síť LAN - Kvalitní přenos videa a dat přes bezdrátovou síť LAN zprostředkuje uživateli větší volnost a flexibilitu při práci v kanceláři i doma.



Video konference ("chat") - Terminál s malou kamerou a širokou obrazovkou umožní skutečnou komunikaci "tváří v tvář" v bezdrátovém prostředí.



Zabezpečení domácnosti - Přístup k lokální monitorovací kameře umožní uživateli i na dálku monitorovat, co se děje doma.



Video-telefon / nakupování - Terminál vybavený prohlížečem může být nejlepším řešením pro dnešní rostoucí trh v oblasti e-commerce.



Navigace - V terminálu bude uložen vysoký objem dat z geografických map, přičemž aktuální pozice uživatele bude detekována pomocí systému GPS.



Video hry - Uživatel si bude moci hry stáhnout a také je následně hrát s kýmkoli v síti.



Záchranné operace - Terminál v podobě přílby bude vybaven kamerou a mikrofonem, takže bude ideálním nástrojem pro rychlý a přesný přenos informací do záchranného střediska.