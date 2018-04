Co na nás chystá Nokia pro rok 1999?

Firma Nokia patří mezi společnosti, které se velmi neochotně chlubí novinkami. Zatímco ostatní fotografie svých chystaných miláčků rozhazují několik měsíců před jejich faktickým uvedením do prodeje, Nokia si dává na čas a pozor, aby jí snímeček z laboratoře neunikl.

Přesto zde máme zajímavý obrázek nového mobilního telefonu značky Nokia. Jak vidno, je koncipován podobně, jako StarTAC - tedy z dvojitého rozkládacího dílu, přičemž horní díl využívá veliký displej, jenž známe z Nokia 6110 a dolní díl je klávesnice. I zavřený telefon lze používat - k tomu slouží tlačítko, jež je viditelné i při zavřeném telefonu.

Dlouho se hovoří o tom, jak se nové řady mobilních telefonů Nokia budou jmenovat - poslední volné čtyřčíslí je 7110, i to je ovšem údajně zabráno další novinkou, která by měla představovat jakousi syntézu mezi Nokia 8110 a Nokia 6110. Podle některých informací přejde Nokia na tří číselné značení svých modelů - konkrétně tento by se měl jmenovat Nokia 280: v daném případě jde o snímek jeho AMPS verze 282 s vytahovací anténou. Telefon se bude dovávat v několika barevných variací, barva na snímku odpovídá chamaleónovitě modré a zelené na telefonech Nokia 6110.

Přesnější informace o výdrži nejsou známy, ale měly by korespondovat s parametry StarTACu - tedy přes 50 hodin stand-by s běžnou baterií, což při váze pod 100 gramů není málo! Telefon má vestavěn infraport a běžnou sadu funkcí, jako modelová řada 6110. Jeho oficiální představení se očekává na CeBIT.