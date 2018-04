Co musí vydržet mobilní telefon

Kdesi v Americe, v hrozném sklepení, provádějí zlí muži hrozné věci. Pečou, bijí, kroutí, hází a mrazí jeden z nejrozšířenějších strojů na světě - mobilní telefon. Tento malý a bezmocný chudák to musí vydržet. V opačném případě totiž půjde do šrotu dřív, než se stačí vůbec předvést zrakům veřejnosti.

Ve skutečnosti je toto sklepení testovací laboratoří společnosti Motorola, kde nové mobilní telefony podstupují množství zátěžových testů. Telefon, který projde, musí už vydržet téměř vše.

Třicet pracovníků laboratoře, počínaje inženýry a konče techniky, obsluhuje tuto "středověkou mučírnu". Každý den jsou tu trápeny desítky přístrojů. "Vyrábět věci je zábava, ale ničit je, to také stojí za to," říká Ken Wasko, který řídí testy kvality v laboratořích Motoroly na předměstí Chicaga.

Navzdory žertům, ničení výrobků je seriózní práce. Protože mobily jsou stále menší, lehčí a získávají stále nové funkce a ovládací prvky, jsou také stále více zranitelné. Staré, několikakilogramové "mobilní" telefony na tom byly o něco lépe. Ovšem ani se všemi svými handicapy si dnešní přístroje nesmí dovolit příliš změknout.

Lidé své telefony trousí po ulicích, vyhazují z oken, nechávají je padat do umyvadel a mnohdy s nimi zacházejí i hůř. Proto je tu "Mučírna". Stejná, jakou má Motorola, vlastní i Nokia, Ericsson a další výrobci mobilních telefonů.

Přestože životnost telefonů by se měla pohybovat od tří do sedmi let, zde je třeba tuto dobu srazit na několika dnů. Jako by tu vládlo zvláštní kouzlo, komprimující čas tisíckrát.

Teplotní testy spočívají v chlazení telefonů na -40 stupňů Celsia. Poté pro změnu přichází na řadu zahřívání až k 85 stupňům. Přes třicet telefonů je vloženo do velké modré trouby. Potom putují přímo zpět do mrazáku.

Každý telefon je upuštěn na zem stokrát a stokrát, z různých výšek a v různých úhlech, na kov, dřevo, beton nebo písek. Pád zachycují speciální vysokorychlostní kamery, které umožní reakci telefonu následně sledovat mnohonásobně zpomalenou.

V místnosti označené "Prachová komora" jsou přístroje zaváty oblaky drobného prachu, který je na ně hnán různými rychlostmi od mírného vánku po uragán. Nejde o jen tak obyčejný prach, ale o prvotřídní, jemný písek z arizonské pouště, který stojí Motorolu 30 dolarů za galon (necelé čtyři litry).

K přírodním vlivům patří také slunce, které je simulováno zářičem, pod kterým jsou telefony vystaveny ultrafialovému záření. Běda, pokud některý z přístrojů zezelená. Vibrační stroje klepou s každým mobilem, nahoru a dolů, doleva a doprava.

Klávesnici zase zatěžuje automatická ruka, která mačká tlačítka stále dokola. Další mechanizmus zkouší odolnost klávesnice proti škrábání nehtů. Jiné stroje zase vystavují mobily simulovanému natřásání auta, kroucení a úderům do antény, prudkému zavírání krytů atd.

Dokonce takové drobnosti, jako jsou nárazy do těla, musí být otestovány. Proto jsou mobily po dobu několika hodin neustále přiráženy ke gumovému beranidlu, simulujícímu lidské břicho.

Když mobil tím vším konečně projde, přichází fáze pečlivých a detailních testů jeho funkčnosti. Za pomoci rentgenů a sonarů jsou zkoumány vnitřnosti, zda vše přestály bez vážnější újmy. Pokud je produkt schválen, má vyhráno. Teď už přijdou na řadu uživatelé, kterým by měl alespoň nějakou dobu vydržet. Doufejme...

A ty, které nevydrží? Jak prohlásil jeden z inženýrů se škodolibým úsměvem: "Měli jsme tu jeden, který se rozpadal tak často, že jste potřeboval pytlík, abyste ho vůbec mohli nosit." Slabí nepřežijí, protože trh s mobilními telefony se řídí prostým zákonem džungle - silnější přežívá.