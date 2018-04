Co mi může PDA nabídnout.... (7) - Hry

Proč vlastně hrát na PDA hry?

Z mnoha důvodů. Nebudeme se zde pouštět do nějak složité herní teorie a provádět apologetiku proti různým teoriím některých sociologů o tom, že počítačové hry jsou novodobou metlou lidstva, že jsou příčinou mravní zkaženosti naší mládeže i nižší produktivity práce těch starších :-)

Prostě handheldy jsou velmi výkonné počítače a hry se na nich musely logicky dříve či později objevit taky, i když kvůli nim nevznikly (tuto výsadu přenecháme různým GameBoyům atd.).

Hry v PDA mají některé výhody, které nelze pominout:

- především jsou mobilní - poskytují volnost a jsou příjemným společníkem v nejrůznějších situacích. I majitel PlayStationu či našlapaného PCčka jistě ocení, že si může v nabité čekárně u zubaře zkrátit příjemně čas i zaplašit zlé předtuchy poslední "doomovkou". Nudnou poradu jistě okoření šachová partička. Klidné chvilky o dovolené pomůže zpestřit tahová strategie. A podobně. Majitel handheldu se brzy naučí schopnosti svého stroje labužnicky vychutnávat a najde hry pro různé situace a možnosti. Díky nim se naučí opravdu využívat svého času na maximum - i tříminutové čekání v sekretariátu může zaplnit další úroveň v logickém puzzle, vesmírná strategie je ideálním prostředím při delším čekání apod.

- jsou velmi kvalitní a vypracované - nemyslete si, že na PDA jsou k nalezení jen nějaké drobné hříčky, tetrisy a vrcholem jsou nějaké šachy třetí kategorie! I zde najdete pochopitelně Tetris, ale taky třeba 3D akci, parádní strategii a šachy, které na nejvyšší obtížnost prostě neporazíte!

Kategorie her na PDA v podstatě kopírují ty pro ostatní platformy. Je zde ale několik specifik a odlišností, o kterých je dobré vědět ještě před nákupem PDAčka, pokud jsou hry pro vás alespoň trošku důležité:

Řada her vyžaduje kvalitní hardware

Existují hry náročné na výkon procesoru, kapacitu paměti, zvukové schopnosti handheldu - například typicky různé 3D akce, hry, kde se používá renderovaná grafika apod. Zde vládnou handheldy s rychlými procesory StrongARM/XScale, které se v současné době vyskytují výlučně na handheldech s PocketPC platformou. V době psaní tohoto článku se sice připravují i první modely PalmOS s těmito procesory, ale ještě nejsou na trhu a na trhu není tím pádem ani takovýto software.

Platí to i o zvukových schopnostech a možnostech - náročné zvuky a hudbu zvládají v současné době jen počítače s PocketPC!

Neznamená to, samozřejmě, že si na PalmOS nezahrajete taky (spíše naopak, programů je zde zdaleka nejvíc), ale na některé typy produktů si budete muset nechat prostě na PalmOS zajít (alespoň zatím) chuť...

Pokud rozvineme naši myšlenku bez ohledu na platformy, tak se dá samozřejmě ještě uvést, že pro řadu her je rovněž důležitý barevný displej. Zahrajete si samozřejmě i na černobílých PDA, jenom to Ferrari není červené, ale tmavě šedé, figurky v Logiku nejsou barevné, ale vyšrafované apod.

Nemožno zapomínat i na paměťové nároky her - samozřejmě čím propracovanější hra, tím víc volné paměti vyžaduje, nicméně to již přestává ve věku paměťových karet být až tak velkým problémem...

Některým herním kategoriím se na PDA daří více, jiným méně...

Mobilita, menší displej, výkon procesoru, kapacita paměti, charakter využívání - to vše jsou parametry, které předurčují kategorie her, kterým se na PDA velmi daří (což přeloženo taky znamená - her, kterých je na trhu poměrně slušný výběr, protože se dobře prodávají) a her, u kterých tyto faktory působí spíše negativně. Ne, že by bylo na PDA herní scéně nějaké vyloženě hluché místo, ale jsou zde prostě kategorie s velkým výběrem od freeware až po komerční verze programů, a na druhou stranu zde najdete kategorii s jediným reprezentantem...

Mezi ty první kategorie, kterým se na PDA daří náramně, patří zejména:

- logické pecky všeho druhu - puzzle, skládačky, doplňovačky, scrabble, pexesa apod.

- tetrisy a jiné klony handheldových speciálů tohoto typu (hadi apod.)

- arkanoidy (boření zdí kuličkou) všeho druhu

- sportovní simulátory (tenis, golf, apod.)

- stavitelské strategie (typu SimCity)

- karetní a deskové hry - pasiánsy, pokery (včetně těch lechtivějších variant), šachy, dámy atd.

Velmi výraznou kategorií jsou nejrůznější osmibitové předělávky starších her známých z ZX Spectrum, Commodore64, či Atari 800. Zde je třeba zmínit i emulátory těchto slavných počítačů, které se vyskytují takřka na všech platformách (s výjimkou PalmOS, kde bývalo limitem rozlišení displeje a rychlost procesoru - to první už se změnilo, to druhé se změní, a tak se, doufám, i na PalmOS dočkáme třeba emulátoru gumového ďáblíka sira Sinclaira...)

Příklad platformy PocketPC ukazuje, že dobrý výkon handheldu ve spojení s grafickými i zvukovými možnostmi otevírá PDA všem kategoriím her - zde si můžete dopřát i velmi náročné hry s 3D grafikou, animacemi, renderováním apod.

Zájemce o problematiku her na PDA si ještě dovolím odkázat na náš pravidelný páteční herní speciál HryDoKapsy, kde shrnujeme vždy poslední novinky a události z PDA herní scény. Recenze i preview her ale přinášíme i v průběhu celého týdne!

V dalším pokračování našeho prázdninového seriálu pro začátečníky i zájemce o PDA techniku se podíváme na zajímavé téma, které nebude jen výlučně softwarové - má název Cestování, mapy, navigace....