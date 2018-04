Co mi může PDA nabídnout.... (4) - Knihy a slovníky

PDA - přenosná knihovna

Mezi základní výhody každého PDA patří jeho rozměry a s tím spojená mobilita. Další je univerzalita, paměťový prostor a velký displej. Od těchto schopností je jen krůček k myšlence nahrát do PDA texty v elektronické podobě a displej využívat jako zobrazovací jednotku namísto papíru. PDA se vám tak změní rázem v něco, co si šlo předtím představit jen obtížně - v knihu.

Vím, že celá řada nováčků i lidí neznalých se nyní ušklíbne: vždyť přece kniha je kniha, má svoji vůni, stránky jsou větší a kontrastnější, jste na ni už zvyklí atd. atd. Věřte mi ale, že většinou si stejně tak rychle zvyknete i na svoji novou "elektronickou" knihu.

Ano, PDA má oproti klasické knize mnohé nevýhody - displej je skutečně menší a první stránky na PDA působí opravdu trošku nezvykle (člověk má nemálo chutí utéci k papírové knize). Ale vydržíte-li první období (tzn. přečtete-li alespoň jednu středně velkou knížku v PDA), zvyknete si. Vaše oči si časem uvyknou na velikost displeje a výrobci prohlížečů textů vám implementují do vašich aplikací takovou spoustu dalších výhod a schopností, že se vám nebude chtít po čase ke klasické knize vracet:

- v knize v PDA si můžete zvolit font (typ písma), který je vám osobně nejpříjemnější a nejlépe se vám čte. Některé programy navíc používají různé technologie vyhlazování písma, ClearType apod. - ty ještě dál zlepší čitelnost znaků na malém displeji.

Můžete taky rovněž měnit velikost tohoto fontu (a přizpůsobovat jej třeba měnícím se podmínkám ke čtení), to budete potřebovat, protože od nynějška...



- budete mít knihy vždy stále s sebou, i když pojedete v metru/tramvaji jen se svou ledvinkou, s peněženkou, mobilem a PDA. V PDA můžete mít několik rozečtených knih (paměti budete mít na to dost, nebojte se). S paměťovou kartou můžete s sebou nosit třeba celou knihovnu, to ale většinou není třeba. I když je to docela příjemný pocit mít s sebou třeba na dovolenou dostatečnou zásobu knih, či přijít na důležité jednání s kompletním zněním všech relevantních zákonů v kapse...



- programy se dále snaží ulehčit vám čtení různými způsoby autoposuvu písma (nemusíte vůbec nic mačkat a text vám plynule ubíhá po displeji jako titulky pod filmem - rychlost si samozřejmě plynule vodíte), objevují se i jiné technologie , jak zautomatizovat čtení.

Ukázka technologie ClearType (vpravo) oproti klasickém zobrazení displeje (vlevo) Různé technologie autoposuvu (rychlost je, přirozeně, plynule nastavitelná)

- v knize můžete používat elektronické záložky, skoky na kapitoly, hypertextové odkazy, obrázky, editační povely (můžete si okopírovat zajímavou část či citáty z knihy třeba do svých poznámek). Velmi důležité jsou schopnosti vyhledávání (slov, řetězců) - to platí zejména o odborné literatuře, zákonících apod.

Zvláštní kapitolou jsou speciální typy programů, které jsou vyvinuty k prohlížení specifických formátů textů: například prohlížeč encyklopedií TomeRaider či optimalizovaný program pro čtení Bible...



Stejně tak jako programy pro čtení jsou důležité i vlastní "knihy", v tomto případě spíš elektronické soubory s texty určenými pro čtení ve vašem PDA. Na internetu (včetně českého) je několik serverů, které knihy ke stažení nabízejí. Pochopitelně část knih je zdarma, část je zpoplatněna - z prodeje knih v elektronické podobě se pomalu stává rychle se rozvíjející podnikatelské odvětví.

Takže vzhůru na to, hlavní je se nebát, může vás těšit, že podle předpovědi většiny futurologů čeká vaše potomky tato cesta čtení a je možné, že naši vnuci už budou papírové knihy znát jen z prodejen se starožitnostmi a z archivů...

PDA - pohotový překladatel i slovník

Význam a užitečnost slovníků není třeba jistě zdlouhavě vysvětlovat. Dáte-li si slovník do svého PDA, zabijete hned několik much jednou ranou (i když jich není sedm :):



- získáte vysoce kapacitní slovník (samozřejmě dle instalovaného produktu)

- slovník máte vždy všude s sebou, a přitom nijak nezatěžuje vaši kapsu

- i když máte svůj notebook doma, tak máte v PDA všechny výhody elektronicky publikovaných slovníků. To znamená zejména rychlé (prakticky okamžité) obousměrné vyhledávání, historii vyhledávaných výrazů atd.

- řada aplikací má jako bonus další funkce - například kontextový překlad vyznačených slov v textu (čtete třeba knihu v originále a potřebujete si rychle ověřit význam slova - označíte jej stylusem a vyvoláte na pozadí slovník s nabídkou výrazů), výuku jazyků, fráze, synonyma, homonyma a spoustu dalších funkcí.

Zkuste se podívat třeba na recenzi slovníku Lingea Lexicon a získáte přibližnou představu o možnostech PDA v této oblasti!

Výuka je sice trošku jiná kategorie aplikací, ale můžeme ji tu zmínit. Učení se jazykům jde s PDA docela efektivně - k dispozici jsou různé specializované programy s lekcemi, naprosto unikátní je však systém SuperMemo, který skloubí výhody softwarového řešení do vysoce efektivního systému učení!

V dalším pokračování našeho seriálu za týden opustíme "seriózní" svět kanceláří, diářů a slovníků. Moderní doba žije multimédii, takže se porozhlédneme, co vám PDA nabídnou v oblasti grafiky, hudby, klipů a dalších příjemných zábav mobilního člověka...