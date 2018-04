Co mi může PDA nabídnout... (3) - Internet a e-mail

S PDA na internet - prostě odkudkoliv

Kombinace PDA + mobilní telefon (popřípadě spojení těchto dvou hardwarových zařízení do jediného v posledních výrobcích typu WDA či komunikátor) vytváří další mocnou kombinaci.

První skupinou těchto možností je připojení na internet a browsování po oblíbených stránkách. Prostě se přes mobil připojíte k internetu a můžete prohlížet webové stránky jako třeba na klasickém PC či notebooku.

Zde je třeba se zmínit o určitých specifikách, daných ne omezenými schopnostmi PDAček jako spíš jejich menšími rozměry i obvyklým způsobem připojení (přes mobil):

- menší displej

Menší velikosti displeje a rozlišení PDA (obvykle 160x160, 240x320, 320x320 pixelů apod.) je třeba nějak přizpůsobit i zobrazené informace. V zásadě se to řeší dvěma možnými způsoby - první z nich je optimalizace zobrazení stránky v PDA - různé lupy, posunovací lišty, táhla a podobně, které řeší korektní zobrazení běžné www stránky na PDA.

Druhá (a mnohem účinnější) možnost je ale to, že provozovatelé stránek sami upraví (=optimalizují) svoje stránky do zvláštních "mobilních" URL, určených pro tato PDA zařízení. Většinou se jedná o několik málo jednodušších zásahů(přizpůsobení obrázků, snížení řezů písma, odstranění rámů apod.). Takto upravené stránky již můžeme na PDA prohlížet docela snadno a stále větší množství zpravodajských, technických a dalších serverů svůj obsah pro "mobilní čtení" pravidelně převádí.

- způsob připojení i práce s PDA

S PDA se k internetu připojujete většinou přes mobil (a tedy dost draho) a prohlížení obsahu může trvat poměrně dlouho (třeba čtení v metru apod.). Je zde tedy nesmírně populární možnost stahování informací z internetu k off-line čtení, to znamená, že máte někde vložen seznam svých oblíbených stránek, které se vám při připojení k internetu načtou a uloží v PDA. Pak můžete připojení zrušit a v off-line režimu (zdarma) číst a prohlížet.

Tento způsob práce je v PDA sféře velmi populární a podporuje jej celá řada softwarových aplikací i portálů, které tato data pro vaše PDA připravují (zpracovávají). Známé produkty a služby v tomto směru jsou zejména Avantgo, Plucker, iSilo, HandStory a další.

Tento způsob práce má na PDA ale ještě jednu obrovskou výhodu - data do PDA nemusíte stahovat při přímém propojení PDA s mobilem, nýbrž při běžné synchronizaci PDA s vaším stolním počítačem. Ráno si vaříte kávu, PDA máte v kolébce a při synchronizaci se vaše PC připojí na internet (třeba přes modem) a stáhne data pro vaše PDA a nainstaluje je do něj. Vy jen určíte, co a jak často se vám má do PDA stahovat (denně vaše oblíbené noviny, týdně obsah oblíbeného elektronického magazínu, obden zprávy z burzy apod.).

Co se týká programů, na trhu je dost a dost produktů - univerzálních browserů nejrůznějšího typu, stejně tak jako různých kompletních řešení "odběru" stránek k off-line prohlížení (to platí zejména pro PalmOS scénu).

E-maily vždy po ruce!

Když na internet, tak proč ne e-maily? S těmi můžete na PDA pracovat několika způsoby, nejčastěji takto:

PDA jako výkonný doplněk desktopového e-maileru

Váš e-mailový program může fungovat jako jakýsi mirror desktopového e-maileru. To znamená, že se vám při synchronizaci přenese obsah e-mailové schránky z PC do PDA - tam můžete e-maily číst, editovat, upravovat, odpovídat na ně a psát nové. Při další synchronizaci se vám vaše práce z PDA přenese do PC a "provede se" (odešlou se nové e-maily, odpovědi, forwardy, uloží se úpravy, koncepty apod.). Tento základní způsob práce s e-maily na PDA zvládají takřka všechny handheldy již se svým základním vybavením.

PDA jako samostatný e-mailový program

Existují i produkty, které vám z PDA udělají zařízení, na kterém můžete e-maily odesílat i přijímat, a to bez nutnosti práce s velkým počítačem. Jen musíte mít mobilní telefon (pokud nemáte rovnou komunikátor či WDA).

Nejvýkonnější programy tohoto typu umějí navíc i spolupráci s vaším desktopovým e-mailerem (viz předchozí možnost). V normálním režimu můžete tedy e-maily řešit přes váš velký počítač a během služební cesty zase používáte přímé přijímání/odesílání e-mailů ze svého PDA.

Ostatní "komunikační" programy

Samozřejmě možnosti propojení PDA - mobil nekončí jen u internetu a e-mailů. Heslovitě zmíním další možnosti:

- Chat a ICQ

Přes PDA můžete používat i tyto další komunikační technologie, na které jste zvyklí z velkých počítačů. PDA produkt ICQ nabízí zdarma třeba přímo firma ICQ, Inc.

- SMS

SMS zprávy můžete na PDA přijímat i odesílat, spojení funguje podobně jako e-maily

- Správa kontaktů ve vašem mobilu

Svoje kontakty/telefonní čísla můžete přenést do PDA a tam je spravovat (úpravy, nové, změny apod.). Pak je přenesete zpět do mobilu. Do mobilu můžete třeba jednotlivě posílat nové kontakty z vašeho PDA adresáře apod. Můžete rovněž přímo vytáčet číslo kontaktu z PDA přes infraport do mobilu.

- Vyzváněcí melodie, loga

Loga i vyzváněcí melodie můžete ve speciálních PDA programech editovat, upravovat, vytvářet nové atd., a pak je poslat do mobilu (tam kde mobil tyto funkce podporuje).

- FTP programy

Ano, i tyto produkty na stahování souborů i upload najdete na PDA.

- Faxy

Ani příjem či vysílání faxů není pro vaše PDA problém!

Na závěr si ještě shrneme nejběžnější způsoby připojení vašeho PDA k intenetu/e-mailu (lze je samozřejmě různě kombinovat či používat souběžně):

Z kolébky přes PC/notebook

Typické pro stahování informací k pozdějšímu off-line prohlížení v PDA či e-mailů z desktopového e-mailového klienta. E-maily si můžete v klidu přečíst, napsat nové, odpovědět, přeposlat apod. a při příští synchronizaci přes velký počítač vše realizovat. Výhodou je levné připojení Přímo z PDA

Existují PDA (a jejich stále víc), která mají v sobě integrovaný bezdrátový přenos hlasu, popřípadě dat. S nimi se můžete rovnou připojit k internetu bez dalšího příslušenství. PDA a mobil - bez drátů

Běžné propojení PDA s mobilním telefonem prostřednictvím IrDa portu (váš mobil jej musí mít taky). Prostě přiložíte PDA k telefonu, tak aby na sebe oba infraporty "viděly", a pomocí software se připojíte k internetu.

Posledním hitem je způsob propojení PDA a mobilu prostřednictvím nejnovějších technologií Bluetooth či 802.11b. PDA a mobil přes kabel

Dříve obvyklejší způsob připojení, nyní na ústupu, protože stále víc telefonů má IrDa port a připojení kabelem je zbytečné. Přesto stále zůstává alternativou připojení pro majitele telefonu bez IrDa. PDA a modem

Rovněž periferie na ústupu, přesto však by mohla být pro leckoho zajímavá kvůli levnému provozu. Umožní vám třeba připojit PDA k běžné JTS telefonní síti, což se může hodit třeba v hotelu, na cestách - u partnerů apod.

V dalším pokračování naší minisérie se podíváme na téma Knihy a slovníky. Uvidíte, co vám PDA nabízí i v této důležité oblasti!