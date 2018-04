Co mi může PDA nabídnout.... (1) - PIM

"Neříkejte - do toho dostanu Excel???" "Jé, to umí emailovat???" atd. jsou reakce lidí, pro které bylo PDAčko dosud nějakým dražším digitálním diářem, který nemá navíc ani "normální" klávesnici....

Pokusím se tedy shrnout, co by mohl handheld přinést běžnému uživateli a co všechno tato malá krabička s displejem vlastně umí. Pokročilí uživatelé laskavě prominou a mohou přeskočit na další články - tuto abecedu asi už budou znát.

Ještě několik málo upozornění k tomuto malému seriálu:

- je výrazně multiplatformní, není věnován jen jednomu operačnímu systému - jestli někde uvádím, že existuje řada produktů apod., tak to nemusí platit na méně rozšířených platformách a systémech. Softwarová základna je u všech platforem jiná a programy různých platforem nejsou mezi sebou kompatibilní.

- je zaměřen spíše obecně - seriál věnuji schopnostem PDA, ne konkrétním řešením, programům a perifériím. Jestli někde nějaké pro ilustraci zmiňuji, je u nich většinou odkaz na podrobnosti o něm.

- i připojené obrázky jsou spíše ilustrativní a slouží k dokreslení možností dané kategorie.

PDA je výborný diář

Ano, to jste asi všichni tušili a mnozí začátečníci mají dojem, že diářovými funkcemi schopnosti handheldů začínají a končí.

Vskutku - PDA mají velmi propracované diáře a balíky PIM programů vůbec (diář, evidence úkolů, adresář, poznámky). O výhodách elektronického diáře oproti papírovému toho bylo již popsáno hodně, takže jen heslovitě ty základní :

- schůzky, úkoly, poznámky apod. vkládáte jen jednou.

Přesunula se vám schůzka? Změnil se termín úkolu? Přestěhoval se váš známý? U papírových diářů to všechno znamená nepříjemné přepisování schůzky do jiného místa v diáři, nový záznam v adresáři apod. V PDA jen jednoduše změníte datum/čas, či upravíte záznam jinak. Vše se přesune/upraví automaticky a vy nic nezmeškáte.

- nemusíte se bát ztráty dat

Ztratili jste někdy papírový diář? To je leckdy takřka konec světa, viďte? Ne tak s PDA. Ztráta handheldu je sice vždy nepříjemná, ale o data nepřijdete - máte je zálohována ve vašem PC nebo na paměťové kartě.

- máte v diáři důvěrná data?

V papírovém asi těžko, a pokud ano, tak pěkně riskujete. Diář v PDA ale může důvěrná data zašifrovat, zamaskovat či úplně skrýt.

- potřebujete připomenout schůzku?

S papírovým diářem asi těžko. Zato PDA vás upozorní nastavitelným alarmem dle vaší volby na cokoliv. Na přítelčiny narozeniny vás upozorní ranní "Happy Birthday..." a na schůzku u šéfa třeba siréna.... A nechcete rušit? Tak si nastavte třeba vibrační alarm či nechte zběsile blikat červenou LEDku!

- jdete na složité jednání?

Můžete mít ve vašem PDA poměrně hodně materiálů v nejrůznějších formátech (dokumenty, spreadsheety, důležité databáze, poznámky k jednání apod.) a můžete si je nechat prolinkovat se záznamem o vaší schůzce, takže se vám po kliknutí na jméno otevřou odkazy na relevantní dokumenty apod.

- máte diář v desktopu?

Jestli si vedete obsáhlý diář na PC a přepisujete si z něj důležité věci do papírového diáře či taháte s sebou kvůli Outlooku těžký notebook, budete z PDA úplně u vytržení. Můžete si totiž pomocí synchronizačního programu převádět data z diáře mezi PC a PDA, a to úplně libovolným směrem (změna v PDA se promítne v PC a naopak).

- další věci, které papír nedovede...

Jen tak mimochodem zde uvedu pár dalších schopností, které byste ve svém papírovém diáři těžko hledali:

- v adresáři můžete po vyhledání čísla toto číslo vytočit na mobilu pomocí funkce DIAL

- po nalezení hledané osoby jí můžete poslat email či SMS zprávu

- můžete sdílet svoje data s dalšími lidmi, a to různými způsoby - pomocí specializovaného software či jen odesláním vašich schůzek přes infraport

V průběhu porady můžete z diáře odeslat SMS spolupracovníkovi a po návratu beamnete přes IrDa svoje poznámky z jednání sekretářce, která si je přihraje do textového editoru a připraví krátký zápis.

PIM aplikací je proto na PDA velmi mnoho. Základní sadu programů dostanete už při zakoupení handheldu (většinou diář, úkolovník, adresář, program na poznámky) a tu si můžete rozšířit dalšími programy. My jsme věnovali nejvíc diáři, ale věřte, že evidence úkolů, adresář i program na poznámky patří k základním programům každého PDA.

K dispozici jsou především velmi propracované diáře, které se vám snaží zpřehlednit váš rozvrh a zvýšit efektivitu. Využívají specifických schopností handheldů a provazují diář s ostatními databázemi v PDA.

Tvůrci programů nezapomínají ani na zastánce pokročilejších diářů jako výsledkových nástrojů (systémy Franklin Planner, TMI apod.). Tyto nástroje vám umožní lépe zvládat váš čas a provázat všechno své konání se svými dlouhodobými i krátkodobými cíli. Různé podoby takovýchto produktů najdete i zde.

Další "PIM příbuzné" aplikace, které byste na PDA čekali

Když jsme nakousli ty digitální diáře, tak si rovnou probereme skupinu aplikací, které sice nejsou tak úplně PIM, ale znáte je z jiných klasických elektronických diářů.

Jak hlídat čas...

Nejrůznější digitální i analogové hodiny a časové programy se stopkami, nastavením světových časů dle pásem jsou na PDA jako doma. Můžete se na PDAS dívat jako na hodiny či výkonný chronometr, řešit úlohy typu "Kolik hodin je teď v Jokohamě?" či si prostě PDAčko postavit do kolébky vedle počítače a spustit si na něm program, který vám z něj udělá dokonalé stolní hodiny.

K zahození nejsou ani aplikace na sledování času stráveného nad konkrétními projekty, s určitými lidmi atd. s následnými výstupy pro evidenci času. Hodí se zejména všem lidem, kteří si svou práci účtují "od hodiny" (konzultanti, poradci apod.).

Výpočty všeho druhu ...

Kalkulátory nejrůznějšího typu patří k nejrozšířenějším aplikacím na PDA vůbec. Vybírat můžete opravdu z velkého množství programů, které by se daly kategorizovat do těchto skupin:

- základní (nejjednodušší s aritmetickými výpočty)

- rozšířené vědecké (s vědeckými a matematickými funkcemi všeho druhu)

- finanční (kalkulačky s TVM matematickou funkcí, bondy, CF funkcemi apod.)

- grafické (kalkulačky s výstupy funkcí na grafy)

- programovatelné (se schopností ukládat a vyvolávat sekvence kroků...)

- konverzní (přepočty jednotek, kurzů apod.)

- různé specializované kalkulátory (lékařské, realitní, pro těhotné ženy apod.)

PDA v této oblasti opravdu excelují, a kdo některý z těchto programů jednou vyzkoušel, už nechává svoji kalkulačku doma, protože proč s sebou vláčet další kus techniky, když máte všechno v PDA...

Zítra budeme pokračovat v naší procházce na toto téma - podíváme se, co může nabídnout PDA lidem, kteří chtějí být mobilní, a přitom mít s sebou svoji kancelář - na řadě budou kancelářské produkty všeho druhu!