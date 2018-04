Co jste nevěděli o Nokii 8310?

Někým zatracovaná, jiným naopak vychvalovaná Nokia 8310 stála ve středu pozornosti včerejšího on-line chatu.

Zajimalo by me, jak snadno se daji ladit jednotlive stanice a jaka je v souvislosti se zabudovanym prijimacem VKV vydrz baterii. (hfhdf hgfh)

Petr Pavlík odpovídá:Můžete buď využít režim automatického ladění, což je poměrně spolehlivé, vestavěnou paměť na jednu z 20 pozic, popřípadě přímo zadat frekvenci. Výdrž se změní jen minimálně, alespoň jsem to při používání výrazně nepocítil.

Jak je tomu s použitím hands-free sad. Potřebuje úplně vlastní nebo má společnou s jinými Nokiemi? Děkuji za odpověď. (Mimo - ví se, kdy bude na trhu a za kolik N6310?) (Martin Duben)

Petr Pavlík odpovídá:Osobní hands-free máte standardně dodávanou (s tlačítkem pro příjem volání), tu ostatně také používáte k poslechu rádia. Autosada by měla být kompatibilní s N8210.

Dobry den, zajima mne, jestli vestaveny modem je resen softwarove jako u N5110 nebo jestli je resen hardwarove, tzn. jestli je mozne primo na infraport posilat AT prikazy. (kruzitkovic kruzitkov)

Petr Pavlík odpovídá:Datové rozhraní je řešeno stejným způsobem jako například u N6210, na infraport můžete přímo posílat příkazy.

Tez by mne zajimala funkcnost GPRS. Pry s tim byly ve vyrobe problemy. Je to OK? (kruzitkovic kruzitkov)

Petr Pavlík odpovídá:První N8310, kterou jsme měli k dispozici, GPRS nepodporovala, ale od verze firmwaru 3.07, kterou nyní testujeme, už vše funguje bez problémů, tedy 3+1.

Preji hezky den, chtel bych se Vas zeptat, jaka je skutecna vydrz telefonu pri normalnim pouzivani a jak dlouho vydrzi pri hrani na radio; a lze predpokladat, ze se cena toho telefonu snizi jako napr. u 6210? Dekuji (Luboš Průcha)

Petr Pavlík odpovídá:Vám také. Skutečná výdrž mi subjektivně připadá o třetinu větši než u vámi zmiňované N6210, ale hodně záleží, jak telefon používáte. Zpravidla ho dávám do nabíječky za tři čtyři dny při intenzivnějším volání. Cena se určitě sníží, nabízí se otázka kdy. Hraní na rádio celkovou výdrž výrazně neovlivňuje, má vliv maximálně pět procent.

Pri nastaveni GPRS pro Eurotel podle dostupnych informaci na mobil.cz, eurotel.cz po chvili hledani telefon zahlasi spojeni je nedostupne. Data aktivovana mam HSCSD se spojuje korektne. Na eurotelich strankach uvadeny Wizard GPRS pro tento telefon nefunguje. (karol debnar)

Petr Pavlík odpovídá:Takhle na dálku se těžko odpovídá. Zkuste zkontrolovat nastaveni APN a initstring pro modem. Jakou platformu používáte k připojení (PC, Epoc, ...)?

Jeste bych se rád vrátil k hands-free (pevne) do vozu. Jsem laik, tak se predem omlouvam. Dratky a vsechno zustava, kdyz je ve voze treba jiz HF pro N 5110, a ja si koupim jen bakelitovy drzacek pristroje.......? Dekuji (martin bohata)

Petr Pavlík odpovídá:Bohužel, N5110 má nekompatibilní příslušenství s přístroji osmičkové řady. Budete muset koupit úplně novou sadu.

Jeste otazecka na GPRS prenosy. Predpokladam, ze u Paegasu a Eurotelu vse funguje, ale ve spojeni se systemy M$ Windoze. Nevite, jak tomu je v jinych systemech, co treba Linux a u tech pocitacu nejmensich - Palmy a spol. Dale predpokladam, ze je k dispozici kompletni seznam AT prikazu, takze by se podle nich i nejaky pripadny driver pro jine systemy dal udelat. FM radio asi RDS miti nebude ze? Dekuji (kruzitkovic kruzitkov)

Petr Pavlík odpovídá:Zkusim odpovídat odzadu. Radio RDS nemá, ale pokud si uložíte jméno stanice do paměti, tak tento název uvidíte v pohotovostním režimu pod logem operátora, jinak se zobrazuje frekvence. Nokia standardně zatím drivery ani jinou podporu Linuxu nenabízí. U osobních organizerů máme přenos s 8310 odzkoušeny pouze na platformě EPOC, kde funguje bez problémů. Technickou podporu najdete na forum.nokia.com

A jake jsou cca cenove hladiny pevnych HF. Vezmem-li kuprikladu N5110 versus N8210(ma-li byt HF kompatibilni s 8310) Dekuji (martin bohata)

Petr Pavlík odpovídá:Toto není předmětem chatu. :-)

Jak je to s listovanim v SMS seznamu v tech 150 sms, je rychlejsi nez u 6210? Nebo je to stejne? A jak se na něm píší textovky? (Jxx Nxx)

Petr Pavlík odpovídá:N8310 je v tomto ohledu příjemným překvapením. Rolování v menu i v seznamech je výrazně rychlejší než u N6210. Textovky se píší poměrně dobře, jediný problém je s titěrností kláves.

Dobrý den, zajímalo by mne, zda na www.nokia.cz nepřipravujete informace o nastavení telefonů např. pro WAP. Myslím si, že péče našich operátorů není dostatečná nebo telefony ještě nenabízejí, tzn. údaje neposkytují. Děkuji (Milan Vins)

Petr Pavlík odpovídá:Server www.nokia.cz bohužel neprovozujeme, takže tento dotaz obracejte přímo na ně. :-)

Dobry den, Menu/Vypis volani/citac dat GPRS je polozka Odeslana a prijata data celkem. Rozumim tomu spravne, ze to je celkem i za nekolik pripojeni, dokud citac nevymazu? Dik (Pan Matlafous)

Petr Pavlík odpovídá:Přesně tak. Slouží to k vaší orientaci o "prodatovanych" penězích.

GPRS zkouseno jak na PC, tak EPOC, ale nechodi ani wap primo v telefonu nastaveni pro wap.mobil.cz v nastaveni vsechno povoleno, pristup pres Eurotel Dekuji (karol debnar)

Petr Pavlík odpovídá:To je zvláštní. Naše návody fungují. APN u Eurotelu je internet, initstring by tedy měl vypadat +CGDCONT=1,"IP","internet" zkontrolujte si také nastavení DNS a loginu. Doporučuji článek Nastavte si mobil na rychlá data, tam najdete vše.

Existuje nejaka vec, kterou byste tomuto /jinak skvelemu/ telefonu vytkl z pohledu bezneho uzivatele? Co chybi, a naopak co je zcela zbytecne? Dekuji (Luboš Průcha)

Petr Pavlík odpovídá:Osobně bych tomu vytknul jen podsvícení klávesnice. Čtyři bílé LED diody totiž nejdou vypnout, a tak když jdete ve tmě a podíváte se na zářící telefon, má to stejný efekt, jako když na pár okamžiků pohlédnete do reflektoru -> nevidíte nic. Ještě se mi moc nelíbí, že u tak drahého telefonu chrastí postranní klávesy ovládání hlasitosti. Funkčně je jinak na špici. Z pohledu profesionála chybí vestavený Bluetooth.

Vite o novejsi verzi nez 3.07, kterou mam taky a dela mi problemy? (rak rak)

Petr Pavlík odpovídá:O novějši zatím nemáme informace.

Dekuji za odpoved, ale nenapsal jste mi, jak je to s listovanim v tech 150 smskach a listovanim v nich? U Nokie 6210 to pry trva delsi dobu. Dekuji za odpoved. (Jxx Nxx)

Petr Pavlík odpovídá:Upřímně řečeno, takovou kapacitu jsem nikdy nevyužil, maximálně třicet. :-)) Samozřejmě, že listování se zpomaluje s rostoucím počtem zpráv, řekl bych, že znatelná hranice je kolem třiceti. Nepříjemností v tomto ohledu je poměrně malý displej, v seznamu vidíte soucasně pouze tři textovky.

Podporuje Nokia 8310 dlouhe textovky (jako u Nokie 33XX) nebo obrazkove SMS? (gfdg gfd)

Petr Pavlík odpovídá:Dlouhé textovky ani SMS chat 8310 nepodporuje, obrázkové zprávy ano.

Jak ma N8310 reseno pouzivani pameti SIM a telefonu. Stejne jako u N8210, cili oboje najednou, nebo jako u N6210? tzn. kdyz se prepne na pamet telefonu, tak telefon neprohledava SIM zaznamy! (Vilem Zahradnik)

Petr Pavlík odpovídá:Naštěstí jako u N8210, můžete si tedy zvolit, zdali chcete mít v seznamu zobrazen současně obsah SIM a telefonu nebo pouze jednu z pamětí.

Libí se mi třeba takove doplňky, jako jsou například hry, jak je to s nimi, vím že tam jsou, ale dají se třeba přes WAP dohrávat dodatečné levely, jako u Nokie 3330? A jaky je jejich scroling na displeji. (Jxx Nxx)

Petr Pavlík odpovídá:Nové úrovně se tam skutečně dají dohrávat (přes WAP), standardně máte k dispozici Snake 2, Bumper a Pairs 2. Až na malý displej se hraní dá přirovnat k N3330.

Jak tedy Nokii nastavit treba pro prohlizeni wap.mobil.cz? Dekuji (karol debnar)

Petr Pavlík odpovídá:Využijte k tomu vámi zmiňovaného návodu p.Kocmana, to je odzkoušené. klikněte