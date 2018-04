Co jsme o Telecomu ještě nepsali

Včera proběhla tisková konference SPT Telecom, věnovaná změnám, které SPT navrhuje pro následující rok. Nejdůležitější informace jsme přinesli již včera, přesto se tiskové konferenci ještě vracíme.

Jak již víte, zvyšuje se měsíční poplatek za telefonní stanici na 175 korun měsíčně. Za to obdrží uživatel 17 tarifních impulsů zdarma (v některých případech uvažovaných 15 impulsů je velmi nepravděpodobných), které mu v době slabého provozu přinesou celých 82 minut zdarma nebo více než 30 minut zdarma ve špičce. Zdražení se tak dotkne především těch, kteří telefonují velmi málo nebo vůbec ne. Cílovou cenou samostatnou linku je podle SPT 200 korun měsíčně a operátor se pokusí této ceny dosáhnout ještě před koncem jeho monopolního postavení.

Na 100 korun měsíčně se zvýší poplatek za užívání podvojné linky. Uživatelé skupinové linky mohou zůstat klidní, protože oni budou za telefon (pravda, věčně obsazený) platit stále 20 korun měsíčně. Skupinové linky budou samozřejmě postupně mizet a to rychlostí odpovídající rychlosti modernizace sítě.

Ceny hovorů si můžete od dnešního dne zjistit v interaktivní tabulce, kterou Telecom zprovoznil na svých stránkách www.telecom.cz Můžete si tak nechat spočítat aktuální cenu hovoru i cenu hovoru po zavedení nových cen.

Již jsme se dotkli liberalizace a tak nemůžeme opomenout ani její důležitý průvodní jev, který je přenositelnost čísla. Přenositelnost čísla usnadní přechod zákazníků od jednoho operátora ke druhému. Generální ředitel SPT, Přemysl Klíma na tiskovce potvrdil, že Liberalizace telekomunikací: otázka přenositelnosti čísel">přenositelnost čísla bude možná od roku 2003. Tento rozdíl mezi datem liberalizace a umožněním přenositelnosti má být způsoben modernizací sítě, která má být dokončena v roce 2002 a poté bude přenositelnost čísla možná. Pokud by s tím Telecom musel začínat dříve, přineslo by to významné náklady na přídavná zařízení, která by po skončení modernizace neměla další využití. Pokud chcete za odkladem přenositelnosti čísla vidět jiné důvody, samozřejmě můžete, Mobil server vám jen předkládá výsledky oficiálního setkání s novináři.

Na pořad tiskové konference se dostala také problematika hovorů z pevné do mobilní sítě a obráceně. Podle ředitele Klímy není důvod očekávat v blízké době nějaké změny v ceně těchto hovorů. Jednání s operátory mobilních sítí se sice vedou, ale konkrétní výsledky jsou zatím v nedohlednu.

Propojování s pevnou sítí se týká samozřejmě také Českého Mobilu. V tomto případě prý ze strany SPT nejsou žádné komplikace, jednání by se již měla chýlit ke svému závěru, protože se nyní už projednávají ceny za propojování. Dodejme, že právě na cenách se mohou taková jednání zastavit na hodně dlouhou dobu, protože o peníze jde přeci až v první řadě. Dalším významným prohlášením Přemysla Klímy byla skutečnost, že SPT Telecom by rád odkoupil od MediaOne podíl v EuroTelu a tedy zvýšil svůj podíl na tři čtvrtiny. I o možnostech prodeje EuroTelu jsme již dříve psali.

Internet 2000

Na pořad tiskové konference dostal chystaný nový tarif pro domácí internetisty. Nese název Internet 2000 a SPT by jej rád uvedl v život do února příštího roku. Následující tabulka a grafy vám podrobně přiblíží rozdíly mezi dosavadním tarifem Internet 99 a plánovaným Internet 2000.

