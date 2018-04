Co je lepší: integrovaná nebo klasická anténa? (téma týdne)

Ať chcete nebo ne, anténa je jednou z nejpodstatnějších součástí všech radioelektronických přístrojů, tedy i mobilního telefonu, a její správná funkce a zisk podstatně ovlivňuje jeho užitné vlastnosti. Je jisté, že jak vnější, tak integrovaná anténa svoji funkci plní. Otázkou zůstává pouze to, jak dobře. Tolik prozatím k její elektrické funkci. Jak je ale vidět z diskuze, není to jediné hledisko, podle kterého uživatelé anténu posuzují. Dalším kritériem je design, někteří uživatelé si mobil bez antény nedokáží představit, poněvadž se jim líbí, někteří dávají vnější anténě přednost i z čistě praktických důvodů - tahají za ní mobil z kapsy. Jiným vnější anténa překáží, když je např. píchá při chůzi pod žebra, nebo se jim zdá nepraktická. To, když jim přístroj často padá a anténa se uvolní nebo se ulomí. Pak samozřejmě už telefon nefunguje ani zdaleka tak, jak by měl.

To, že anténa má při mobilním spojení své nezastupitelné místo, je vidět v místech s horším vykrytím. Tyto případy řešíme dokonce připojením vnější úzce směrové antény, kdy se odpojí anténa, která je součástí telefonu, ať už je integrovaná či vnější, kterou nasměrujeme na nejbližší BTS příslušného operátora. V tomto případě můžeme počítat se ziskem ve směru, do kterého je anténa namířena. Příklad konstrukce směrové, tzv. Yagiho antény byl před časem publikován i na našem serveru. S takovou anténou umístěnou v místě přímé viditelnosti k BTS lze několikanásobně zvýšit dosah mobilního telefonu i tam, kde si už normálně nezatelefonujete. Samozřejmě tuto anténu musíte propojit s telefonem pomocí koaxiálního kabelu a máte po mobilitě.

Věnujme se ale nyní anténám telefonů. Antény jsou většinou kratší než polovina pracovní vlnové délky a vliv lidského těla při používání telefonu je rovněž nezanedbatelný. Při frekvencích okolo 900 Mhz se lidské tělo dá považovat za nedokonalý vodič. Částečně tedy pohlcuje energii anténou vysílanou nebo na ni dopadající, což rádiovému spojení spíše škodí, než prospívá. Měření vlivu lidského těla na telefon a jeho anténu jsou komplikovaná a navíc těžko opakovatelná. Vnější antény telefonů jsou nejčastěji konstruovány jako tzv. spirálové. Ty mají velmi malý poloměr spirály v poměru s pracovní vlnovou délkou a vyzařují podobně jako antény prutové, takže mají přibližně kruhový vyzařovací diagram a jsou tedy všesměrové. Někdy, zvlášť u starších telefonů, jsou vytahovací. Vytažením lze o něco zvýšit provozní zisk antény. To mělo svůj význam v době, kdy pokrytí signálem nebylo ideální. I v místech s dobrým pokrytím však vytažením antény dosáhnete úspory energie v baterii.

Integrované antény bývají často konstrukčně řešeny jako pokovení na vnitřní straně krytu telefonu. Protože za tento kryt telefon při telefonování držíme, ovlivňujeme tuto anténu více. Blízkost antény dalším součástkám telefonu mění i její směrové vlastnosti, takže v různých směrech telefon různě "slyší" signál.

Vzhledem k tomu, že se integrované antény začaly používat až v době, kdy je pokrytí signálem dobré, neměly by při použití těchto přístrojů v místech s dobrým signálem nastat problémy. Jestliže ale používáte telefon i mimo civilizaci, měli byste zvážit, zda si vyberete aparát s integrovanou či klasickou anténou. Je ale samozřejmě na každém, jaké kritérium upřednostní, zda design nebo funkčnost.