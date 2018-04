Co děláte se starými mobily? (čtenářské téma)

Každý rok se prodá mnohem více mobilů simkaret. A to je navíc v jejich případě možné počítat s tím, že část z nich po provolání kreditu zákazníci prostě vyhodí. Jenže ekologicky zlikvidováno je jen velmi málo ze starých mobilů, které přestanou zákazníci používat.

Britský mediální konglomerát BBC si nechal zpracovat průzkum mezi tamními majiteli mobilů. Po posledních Vánocích odložilo nebo vyhodilo svůj mobilní telefon přes tři čtvrtě milionu zákazníků mobilních operátorů. Starosti o ekologickou likvidaci či recyklaci si ale dělaly jen čtyři procenta.

Mobilní telefony přitom obsahují kovy a další prvky nebo sloučeniny, které mohou být škodlivé životnímu prostředí. Ještě hůře jsou na tom baterie. Mobily a baterie je přitom možné ekologicky zlikvidovat, případně recyklovat. Přímé ohrožení životnímu prostředí tedy nehrozí, ale při neodborné likvidaci, v běžných spalovnách nebo skládkách, může k únikům škodlivých látek docházet.

Všichni britští operátoři proto nabízejí možnost ekologické likvidace nebo recyklace mobilů. Stejně k problému přistupují i naši operátoři. Ve všech značkových prodejnách můžete odevzdat svůj starý mobil a operátor se už postará o likvidaci. Podle současné legislativy musí zajišťovat ekologickou likvidaci výrobků obsahujících škodlivé látky každý výrobce, takže se můžete obracet i na prodejce či zástupce výrobců mobilů.

Podle našich zkušeností ale čeští uživatelé přistupují k ekologické likvidaci mobilů podobně jako jejich britští kolegové – mobily založí do šuplíku, aby je možná vytáhli později, až jim z nějakého důvodu ten současný mobil přestane fungovat. Staré mobily také obvykle v rodinách putují dál k těm, kdo mobil zatím ještě nemají (obvykle z toho důvodu, že si myslí, že jej nepotřebují a tak si jej nechtějí kupovat).

Někteří mobil rovnou vyhodí, i když v tomto případě jde jen o otrlé jedince nedodržující oblíbené heslo co je doma, to se počítá, i kdyby šlo o sebevětší šunt. Jen naprosté minimum uživatelů (již zmiňované stovky za rok) mobil odevzdá v prodejnách. To už je větší počet těch, kdo se naprosto nepoužitelný mobil pokusí prodat mobil v bazaru (kamenném nebo třeba internetovém, jako je náš Jarmark) nebo prostřednictvím inzerátů.

A jak se starým mobilem zacházíte vy? Vyjádřit se můžete v naší diskusi nebo anketě pod článkem.