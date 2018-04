Ukradli mi mobil, a co teď?

Aplikací, které umožní vzdálené vymazání telefonu, je celá řada. Poměrně nedávno pak tuto možnost zařadil i Google do operačního systému Android. Uživatel však musí předem počítat s tím, že mu může být telefon odcizen či že ho ztratí, což bývá problém. Funkci je totiž potřeba nejdříve aktivovat.

Účelem dnešního přehledu však není detailně zkoumat celou řadu aplikací pro vzdálenou správu zařízení. Těch je totiž nepřeberné množství, skryté možnosti pro vzdálené vymazání pak v základu nabízejí i firemní platformy pro synchronizaci, jako je například Exchange účet od Microsoftu. Zde však hodně záleží na správci firemní sítě a nastavených pravidlech pro připojená zařízení.

Úspěšnost vzdálené správy je navíc přímo závislá na tom, jak s telefonem zloděj naloží. Pokud se zachová stejně jako 99 procent nenechavců a mobil ihned vypne a SIM kartu z něj vyhodí, šance na úspěšné znehodnocení dat se snižuje. Pojďme se proto podívat na možnosti, jak snadno zamezit alespoň zneužití účtů, které v telefonu máte nastaveny. Tedy například Facebooku, Twitteru a dalších služeb.

Odhlásit se lze na dálku, změňte všechna hesla

Většinu uživatelů zprvu určitě budou zajímat hlavně sociální sítě, ke kterým se zloděj může snadno dostat, jelikož jsme v aplikacích automaticky přihlášeni. Tvůrci těchto služeb na možnost ztráty či odcizení telefonu mysleli a vesměs všichni nabízejí vzdálené odhlášení přes běžné webové rozhraní.

Poté, co tak učiníte, změňte u všech účtů i hesla. Zamezíte tím jejich zneužití i do budoucna. To, jak by mělo správné heslo vypadat, najdete na Technet.cz.

1. Účet Google a Gmail

Majitelé iOS se nyní nemusí chytat za hlavu, že se věnujeme opět jen Androidu. I na iPhonu se totiž využívá celá řada služeb od Googlu, k nimž jsou uživatelé přihlášeni. V jejich případě to sice není tak palčivý problém, odhlásit by se z nich ovšem měli také. Jak tedy na to? Stačí běžný internetový prohlížeč a využít lze samozřejmě i mobil kamaráda, pokud tak chcete učinit hned po krádeži.

V Googlu se přihlaste pod svým stávajícím účtem a v nastavení nalezněte položku Zabezpečení (Security). Zde poté zvolte kartu Oprávnění k účtu (Authorizing applications and sites). Pokud se vám nechce zdlouhavě hledat, klikněte na tento odkaz. Zde pak vyhledejte ztracené, či odcizené zařízení podle jeho ID a vpravo najdete položku Zrušit přístup (Revoke access). Klikněte na ni a máte hotovo.

Do budoucna se pak určitě vyplatí u účtu Google zapřemýšlet o takzvaném dvoufázovém přihlašování, které případnému nenechavci zamezí ve zjištění vašeho hlavního hesla. Jeho aktivaci naleznete taktéž v nastavení účtu pod tímto odkazem. Každé aplikaci poté Google vygeneruje vlastní heslo, o parametrech služby firma detailně informuje v e-mailu. A samozřejmě změňte stávající heslo.

Často mají uživatelé v telefonu nastaven přístup také k Gmailu, tedy e-mailové službě. Heslo již máte změněno skrze účet Google, i zde je však potřeba vzdáleně mobil odhlásit. V inboxu (pro zrychlení zde) dole vpravo klikněte na Podrobnosti. V novém okně se objeví seznam relací, vyberte volbu Odhlásit všechny ostatní relace. Tímto máte účty Google vyřešeny.

2. Facebook

Další nejrozšířenější službou, kterou na mobilech využíváme, je bezesporu Facebook. K odhlášení od služby je třeba jít do Nastavení účtu (Settings), jež nejdete pod šipkou v pravém horním rohu. Zde dále hledejte v levém sloupci možností položku Zabezpečení (Security) a rozklikněte poslední možnost nazvanou Aktivní relace (Where you’re Logged In).

Zde přehledně vidíte, na jaké platformě jste se kdy přihlásili a přehled aktivních relací. Každá z nich má pak napravo volbu Ukončit aktivitu (End activity). Drobná komplikace je, že Facebook neuvádí ID konkrétních zařízení, orientovat se je tak nutné podle data, nebo pro jistotu ukončit veškeré relace naráz.

Také nejrozšířenější síť nabízí další možnosti, jak svůj účet ochránit. V Nastavení tak lze najít možnost upozornění při každém přihlášení k účtu, či zvolit kód pro přihlášení neznámých zařízení. Samozřejmě si opět změňte heslo.

3. Twitter, Dropbox, Instagram a další

Podobný postup následuje i u další řady aplikací, které v chytrém telefonu máte. U sociální sítě Twitter najdete vzdálené odhlášení pod tímto odkazem, Instagram ho nabízí zde, Foursquare pak v nastavení zde a cloudové úložiště Dropbox pod tímto odkazem. Samozřejmě není v našich možnostech vyjmenovat všechny služby, které na trhu existují. Každý zkrátka používá něco jiného.

I u těchto služeb důrazně doporučujeme změnu hesla. Přímé linky najdete pod následujícím výčtem zmíněných aplikací: Twitter, Instagram, Foursquare, Dropbox. Podobné hledejte u vašich služeb, které zde sice nezmiňujeme, ale na telefonu jste k nim měli nastavený přístup. Většina postupů bude velmi podobná.

V internetovém bankovnictví zrušte spárovaní s telefonem

Velmi podobný postup jako u výše zmíněných sítí pak důrazně doporučujeme i u aplikací pro přímé mobilní bankovnictví. To se však u jednotlivých bank liší natolik, že jej nelze obecně popsat. Po přihlášení k internetové verzi však v nastavení hledejte spárované telefony, nebo rovnou změnu hesla.

Například Komerční banka skrývá tyto přístroje pod položkou Nastavení v sekci Mobilní banka 2, kde lze zrušit přístup k aplikaci. Podobně to má vyřešeno například i Česká spořitelna. U menších bank je pak jedinou obranou změna hesla. Bez ohledu na to byste tak však měli učinit ve všech případech.

Ukradli vám už někdy v životě telefon? A jak jste se zachovali? celkem hlasů: 579