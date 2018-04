Co dělá UMTS v Německu

Německý regulační úřad pro telekomunikace, RegTP, prohlásil ve středu 31.5.2000, že o čtyři až šest licencí na provoz UMTS v Německu se bude ucházet jedenáct operátorů. RegTP dále uvedl, že byl vyřazen jeden z počátečních zájemců, firma Nets AG, protože nesplnila kritéria pro vstup do aukce. Jednalo se o požadavky na zkušenost v oblasti, stejně jako dostatečné technické i finanční zázemí.

Analýzy předpokládají, že v by se v Německu mohla cena jedné licence na provoz mobilní sítě třetí generace mohla vyšplhat nad 10 miliard USD. Tyto odhady jsou zvláště po "velmi vysoké" aukci v Británii rozšířené po celé Evropě a jak se ukazuje, i přes svou zdánlivou přehnanost možná budou ještě příliš nízké.

V souvislosti s prodejem britského mobilního operátora Orange, kterého koupil France Telecom, se v poli zájemců o licenci střetávají dvě uskupení, v nichž je právě France Telecom angažován. Zaprvé se jedná o konsorcium, sestávající kromě Orange ještě ze španělské firmy Telefonica a finské Sonery. Zároveň France Telecom participuje na financování aukce jako vlastník 28,5 procent německého operátora Mobilcom.

Aby nebylo těchto zmatků dost, dalším zajímavým účastníkem celého vlastnického propletence je Vodafone, od kterého France Telecom tento týden Orange koupil. Vodafone totiž při této akci získává také podíl akcií France Telecom, je tedy angažován ve dvou výše zmiňovaných zájemcích o licenci. Kromě toho se ještě sám účastní aukce jako vlastník Mannesmann Mobilfunk.

Není jisté, jestli se v této otázce udělá více jasno tím, že by France Telecom opustil konsorcium 3G. Odborníci ovšem předpovídají, že pokud se France Telecom zbaví některého ze svých zájmů, pak to bude práv účast jejich Orange v 3G. Francouzi sami zatím nic neprozradil.

RegTP také oznámil, že aukce bude zahájena 31.července 2000 v 8:00 greenwichského času. Operátoři, kteří se budou ucházet o UMTS licenci, jsou: Deutche Telekom AG, Deutch KPN, E-Plus, Mobilcom, Mannesmann Mobilfunk, Group 3G, Viag (vlastněná British Telecomem), americká WorldCom Inc., Auditorium Investments, německý mobilní operátor Debitel a "začátečník" Talkline. Ještě jedním případným účastníkem licence by mohla být francouzská Vivendi. Její zástupci sice nedávno prohlásili, že se aukce neúčastní, ale RegTP od firmy Vivendi nedostal žádné oficiální oznámení o opuštění soutěže.

Ve spojitosti s diskusemi okolo aukce se na finančních trzích v Německu zvyšuje zájem o telekomunikační firmy. Akcie Deutche Telekom například posílily téměř o čtyři procenta. Také banky se díky vysokým cenám UMTS licencí stále více zapojují do telekomunikačních obchodů, neboť firmy provozující mobilní sítě často nejsou samy schopny tak velkých vydání, aniž by to ovlivnilo jejich provoz. Bankovní sektor tak stále více prorůstá s komunikačním průmyslem, silné finanční skupiny investují do telekomunikačních firem. Všichni totiž předpokládají v budoucnu vysokou návratnost investic do mobilních sítí třetí generace. Jak velká tato návratnost nakonec bude, to ukáže teprve čas.