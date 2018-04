Co chystá Nokia

Poslední mobilní telefony z dílny společnosti Nokia jsou již zařazovány do kategorií odvozených od velikosti displeje a schopností v oblasti zobrazování WAPu a webu. Takzvané „series“ ukazují, kterými směry se bude ubírat vývoj dalších přístrojů finské společnosti. Budeme si moci vybírat mezi jednoduchými a levnými přístroji s nevelkým černobílým displejem, zajímavými mobily s displejem barevným a komunikátory, určenými k práci s mnoha aplikacemi.

Nokia dělí své wapové telefony do skupin, označených Series 20, 30, 40, 60 a 80. Většina dosud představených produktů patří do skupiny 20, navíc modely 6210 a 7110 úplně vybočují z řady, i když nejblíže mají k Series 30. Do té patří dvě horké manažerské novinky, Nokia 6310 a 6510. Series 40 je obdobou předešlé, jen displej je trochu větší a barevný. Na telefon, zastupující tuto kategorii, se zatím čeká. V každém případě by mělo v budoucnu jít o telefon střední kategorie, schopný pracovat s multimediálními zprávami, tedy posílat barevné obrázky a melodie. Jde přesně o přístroj splňující požadavky iniciativy M-Services (vzniklé díky GSM Association), která určuje telefony ideální pro provoz služeb založených na standardu WAP 2.0. Zmiňované skupiny jsou založeny na operačním systému přímo od Nokie, vyšší série již vycházejí ze Symbianu.

Series 60 a 80 - narozdíl od předešlé - již mají své zástupce. Očekávaný multimediální telefon Nokia 7650 zastupuje Series 60. Jde a půjde o ty nejdokonalejší přístroje, vhodné k prohlížení WAPu a maximálnímu využívání možností MMS (Multimedia Messaging Service), která si však stále udržují vzhled a hlavně ovládání tradičního mobilu. K práci s nimi tedy stále používáte jen jednu ruku, jíž píšete na numerické klávesnici.

Naproti tomu Series 80 je tím nejdokonalejším, co zatím Nokia nabízí. Jde o modely s plně barevným displejem, jehož rozměry odpovídají kapesním počítačům. Do této kategorie patří komunikátory Nokia 9210 a - s omezením v podobě černobílého displeje - i 9110i. Tyto přístroje jsou určeny nejen k prohlížení WAPu, ale i webovských stránek a práci s kancelářskými i multimediálními aplikacemi.

Series Velikost displ. Barva Užitná vel. Řádky Obrázek Max. délka URL 20 48 x 84 N 39 x 78 3 78x30 + posun horiz./vert. 538 (255 záložka) Nokia 6210 96 x 60 N 96 x 41 4 96x41 + posun vert. 538 (255 záložka) 30 96 x 65 N 92 x 45 4 92x45 + posun horiz./vert. 538 (255 záložka) 40 128 x 128 A ? ? ? ? 60 176 x 208 A 176 x 144 6 (8 menší font) 176x144 + posun vert. 1000 80 640 x 200 A 625 x 165 (525 x 165) 8 cokoliv dovolí paměť 1000

Ke členění telefonů do těchto skupin vedla firmu Nokia především snaha zjednodušit vývojářům práci na WAPových stránkách a aplikacích pro tyto telefony. Přesné popisy vlastností každé z těchto sérií mají usnadnit autorům WAPových serverů ladit obsah tak, aby se korektně a pokud možno co nejlépe zobrazil na každém telefonu Nokia, ideálně s využitím všech schopností přístroje.

Stejně tak však lze na základě tohoto dělení dobře odhadnout, s čím dalším Nokia přijde. Kromě levných telefonů série 20, které asi hned tak nevymizí, a o něco lepších manažerských modelů Series 30 můžeme v blízké budoucnosti očekávat novinky vybavené barevným displejem a nejspíš také schopností pracovat s MMS zprávami (Series 40). Nokia 7650 nejspíš uspěje dostatečně na to, aby se nestala slepým vývojovým ramenem. Časem, až se ze série 40 stane základem, by se měla „šedesátka“ postarat o dostatek přístrojů v kategorii dobrých manažerských telefonů. Komunikátory jsou pochopitelně samostatnou kapitolou; prvním krokem je především přístroj, podporující narozdíl od 9210 všechny nejnovější technologie (GPRS, bluetooth).

Ve spojitosti s uveřejněním rozvržení Series se objevila na internetu zpráva (informoval o ní server InfoSync), že si jakýsi vtipálek zaregistoval všechny domény www.seriesXX.com (XX nahrazuje číslo každé série). Kromě toho, že překvapí nezájem Nokie o tyto domény, je na celé věci zvláštní především to, že dotyčný přesměroval adresy na stránky Microsoftu, věnované produktům mobilní komunikace (Mobile Explorer apod.)