Co čekat od Windows Mobile 7: revoluční systém na rychlejším hardwaru

O Windows Mobile 7 (Windows Phone 7) se na internetu špitá už hezkých pár měsíců, ale většinou šlo o čiré spekulace a dohady, které toho s pravdou nakonec nemusí mít mnoho společného. Všem doposud zveřejněným článkům je ale společné heslo revoluce – WM verze 7 by totiž oproti verzi 6.5 měly být postaveny na novém jádře stylem bottom-up (tedy od základů přepracovány).

WM7 by se mohly v prvních telefonech objevit ještě v první polovině následujícího roku, což bude zhruba šest měsíců po oficiálním uvedení verze 6.5. Tato na první pohled podivná strategie ale má logický základ - obě verze, tedy 6.5 i 7, totiž budou na trhu existovat současně a právě starší a technologicky méně náročná verze systému bude určena pro telefony střední třídy.





Ty nejlepší z nich naopak ponesou nálepku WM7. Dále se předpokládá, že se WM 6.5 v průběhu prvního kvartálu následujícího roku dočkají drobného faceliftu, který by měl umožnit ještě lepší souhru systému a ovládání prstem. Zároveň se spekuluje, že by tyto úpravy mohly znamenat brzký nástup kapacitních displejů na platformu Windows Mobile.

Analytici předpovídají, že zařízení s WM 6.5 by pak mohla konkurovat platformě Google Android, telefony s verzí sedm pak iPhonu.

Zdá se tedy, že některé pesimistické předpovědi o stále odkládaném vypuštění WM7 se nakonec nenaplní.

Ředitel marketingu Microsoftu James McCarthy říká: "Steve Ballmer veřejně uvedl, že příznivci platformy mohou nová Windows během příštího roku skutečně očekávat. A přesto, že nebylo oficiálně oznámeno datum vydání, nic to nemění na naší usilovné spolupráci s klíčovými OEM partnery a mobilními operátory. Jen tak můžeme zajistit hladký nástup nové verze mobilních Windows."

McCarthy dále naznačuje, že Microsoft hodlá v budoucnu při vývoji ještě více spolupracovat s výrobci hardwaru a zajistit tak, že se na trh nedostanou zařízení s mizerným výkonem, jako se v minulosti bohužel několikrát stalo. Jako klíčového partnera softwarového gigantu McCarthy krom již zavedeného HTC označil také společnost Acer.

V této souvislosti se tak opět hovoří o existenci minimálně dvou hardwarových specifikací, které by vymezovaly technologickou připravenost na WM7. Možná specifikace jednoho šasi přitom byla zveřejněna již před mnoha týdny.

Specifikace šasi 1 pro WM7 telefony: Klíčové požadavky: Procesor: ARM v6+, L2 Cache, VFP, podpora Open GL ES 2.0 (což by splnily čipsety QCOM 8k, Nvidia "Tegra” AP15/16* nebo TI 3430)

Paměť: minimálně 256MB RAM, min. 1GB FlashROM

Displej: multidotykový, WVGA (800 × 480) nebo FWVGA (854 × 480) úhlopříčky 3,5” a vyšší

Ovládání: tlačítka Start, zpět + dvě k telefonování (zbytek na dotykovém displeji) Další komponenty: Fotoaparát: CMOS min. 3 Mpix, volitelně s bleskem, sekundární VGA kamera pro UMTS hovory

GPS: aGPS/GPS

Požadované senzory: : světelný, digitální kompas, akcelerometr,

Konektivita: USB (rychlost přenosu 20 MB/s), Bluetooth v 2.1, Wi-fi: 802.11B/G (doporučen Atheros 6002, případně Broadcomm 4325)

Konektory: microUSB a 3,5mm audio jack

Volitelně: FM rádio

"Stanovisko Microsoftu je tedy neměnné – nepřipravujeme vlastní telefon s Windows, ale budeme mnohem více spolupracovat s těmi, kteří vlastní telefony produkují," doplňuje McCarthy. Nedávno se přitom spekulovalo o zařízení jménem Pink, které by mělo nést právě logo softwarového gigantu. - čtěte: Microsoft Pink: smartphone s logem Microsoftu možná již brzy realitou.

Co tedy můžeme u zařízení s novými Windows očekávat?

Ta nejlepší zařízení s Windows Mobile vždy disponovala dotykovým displejem a nejinak tomu bude u zařízení s verzí sedm "na palubě". Dokonce se spekuluje, že nedotykové modely ze světa Windows postupně zcela vymizí.

Špičkové modely by pak podobně jako iPhone nebo telefony s Google Android měly být vybaveny citlivějšími kapacitními displeji. Ty sice aktuální verze 6.1 nepodporuje, ovšem například Toshiba v minulosti představila několik variací své aktuální vlajkové lodi TG01, z nichž jedna měla mít právě kapacitní zobrazovací jednotku - čtěte: Těšte se na nové toshiby.

V souvislosti s výkonnou toshibou vybavenou 1GHz procesorem je třeba uvést odstranění limitu maximálně 31 spuštěných aplikací na pozadí. I když, těžko si představit, že by uživatel musel mít na pozadí více než tři desítky programů, které nemilosrdně ubírají operační paměť a tím zvyšují energetickou náročnost na běh celého zařízení.

Ruku v ruce se zvyšujícím se taktem použitých procesorů půjde i další výbava, samozřejmostí bude wi-fi, BT nebo podpora rychlých dat. Očekávat můžeme také větší zaměření na multimediální výbavu, a to jak po hardwarové (povinný 3,5mm jack, lepší fotoaparáty), tak i po softwarové stránce.

Klíčem k úspěchu je Marketplace

Podle analytika společnosti Analysys Mason Matta Hattona se Microsoft se svou mobilní platformou pomalu ocitá tak trochu mimo hru a úspěch následující verze bude pro další směřování platformy klíčový. Velkou konkurenci Hatton spatřuje pochopitelně v iPhonu, telefonech s Google Android, webOS nebo v Americe stále silnějším BlackBerry.

Klíčovým prvkem Windows Mobile 6.5 je projekt Windows Marketplace for Mobile, který je analogií již zavedeného App Storu, Android Marketu, App Catalogu nebo Storefrontu.

Právě elektronický obchod s aplikacemi může podle Hattona určit úspěch WM 6.5 i 7, jelikož právě snadné stažení aplikace přímo v telefonu je něco, co mobilním Windows citelně schází.

Apple od základů přestavěl trh s aplikacemi pro telefony. Specializované webové stránky nabízející aplikace pro chytré telefony tady jsou několik let, ovšem dříve bylo nutné aplikaci zakoupit, stáhnout do PC a teprve pak ji zkopírovat do telefonu a instalovat. Právě App Store a jeho mutace eliminují několik úkonů, činí tak používání smartphonu daleko komfortnějším.

"Je těžké předpovědět, co vše WM 7 nakonec přinesou a jaká bude jejich podoba. Důležité ale je, že Microsoft svou platformu modernizuje. Sílící konkurence a odliv zákazníků a jejich rozptyl mezi konkurenční mobilní OS ale jasně říkají, že není možné postupovat formou kosmetických změn. WM potřebuje skutečnou obměnu", uzavírá Hatton.