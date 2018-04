Co Čech to muzikant – melodie pro všechny mobily

Odlišení mobilního telefonu vlastní melodií je v poslední době přímo společenským trendem. Osobitost telefonu tak lze zaručit prostřednictvím nejrůznějších programů určených téměř pro všechny typy mobilních telefonů, u kterých nalezneme v menu položku vlastní skladatel.

Alcatel

Motorola

Sagem

Programy mohou být určeny speciálně pro tvorbu melodií, ale většinou se jedná o komplexnější soubory s větším množstvím funkcí, což se většinou týká výrobků společnosti Siemens a Nokia.Nahrávání probíhá nejčastěji pomocí datového kabelu a IrDa portu, nebo prostým posíláním melodie formou SMS zprávy. Nejjednodušší a časově nejméně náročné je zřejmě ale manuální zadávání přímo na klávesnici telefonu.Podívejme se nyní blíže na programy a webové stránky, které nabízejí melodie pro nejrůznější typy mobilních telefonů.Vlastní vyzvánění a položku v menu s názvem Skladatel naleznete dnes pouze u Alcatelů řady One Touch 300 a One Touch 500. Do příchodu těchto vylepšených modelů si mohli majitelé Alcatelů o vlastních melodiích jen zdát. Následující prográmky vám sice nenahrají melodii prostřednictvím připojeného kabelu, ale povedou vás pomocí popisů, které klávesy máte mačkat, vytváříte melodie dle výběru. Jednou z možností, jak obohatit svůj mobilní přístroj této značky, je tento prográmek , kde mimo jiné naleznete i návod, jak se skladatelem zacházet. Druhou možností, jak dostat do Alcatelu One Touch 300 nebo One Touch 500 melodii, je přehled na oficiální stránce Alcatel.com, který si můžete stáhnout zde Nahravání melodií do mobilních telefonů Motorola bylo až do příchodu Timeportů věcí nemožnou. Teprve před nedávnem bylo uživatelům těchto mobilních přístrojů umožněno obohacení svých telefonů vlastním vyzváněním a jedním ze zářných příkladů je program Motorola Melody Maker , který spolupracuje hned se třemi modely tohoto výrobce – Motorolou V100, Motorolou V50 a Timeportem 250. Na virtuálním piánu tak můžete vytvářet nejrůznější melodie a tóny. Tento program je skutečnou kompenzací dosavadní absence vlastního vyzvánění u Motorol a u nás jej zřejmě využijí nejvíce majitelé Motorol V100, které jsou v České republice poměrně populární. Vlastní vyzvánění v tomto případě nahrajete do telefonu prostřednictvím kabelu.U mobilních telefonů Sagem by zřejmě čekal možnost nahrání vlastní melodie málokdo. O to zajímavější je, že tuto možnost mají majitelé typů MC930, MC932, MC939, MC 940 a MC959, bez použití kabelu, prostřednictvím pouhého přenosu SMS. Program se jmenuje mcTone a kromě toho, že vám ukáže předlohu, podle které vymačkáváte noty na samotném telefonu, můžete výsledné dílo přeposlat formou SMS, nebo přes datový kabel sobě, nebo vašim blízkým a kolegům. Sagemy jsou omezeny počtem not, který je u všech typů 110, více jich do svého telefonu nedostanete.

Ericsson

Programů pro úpravu softwaru mobilních telefonů Ericsson je na webových stránkách velké množství. Vzhledem k tomu, že žádný z Ericssonů nedisponuje infraportem, jedná se většinou o programy, které komunikují s telefonem pomocí datového kabelu. Takový je i Ericsson music box určený modelům 688/768/788788e a 888.Vytvářet hudební dílo můžete buďto prostřednictvím klávesnice zobrazené na monitoru, nebo vpisováním notiček do přiložené tabulky.

Pokud i taková kompozice je pro vás složitá nebo zdlouhavá, poslouží vám Ericsson make melodies, který můžete kombinovat s Ericsson music boxem. V tomto prográmku totiž naleznete na 150 melodií, které jsou popsány pomocí písmen označujících jednotlivé noty. Jednoduchým překopírováním vložíte noty do music boxu a můžete si nastavit melodii dle libosti. Nakonec tento prográmek můžete použít i k manuálnímu opisovní not do skladatele v menu telefonu

Siemens

Mobilním telefonům Siemens a Nokia je na internetu věnována velká pozornost. Nejinak je tomu i se stránkami, které umožňují jakýmkoliv způsobem nahrát do těchto mobilů vlastní melodii. Nejčastěji se na webu setkáte s melodiemi pro Siemens S25. Jedním z nich je Ringtones for Siemens C25/S25 . Program je sice v němčině, ale na přehlednosti mu to nijak neubírá. Podobné programy vás prakticky sami vedou ke zdárnému cíli. Program komunikuje s telefonem prostřednictvím datového kabelu nebo IrDa portu a pokud je komponování vlastní melodie pro vás příliš časově náročné, můžete použít pomocný prográmek keystrokes, který prostřednictvím tabulky zpřehledňuje noty na klávesnici.

S25 Explorer je program, který je mezi majitely Siemensů S25, S35 a C35 poměrně známý. Kromě zasílání melodií totiž umožňuje i editaci telefonního seznamu, práci s SMS, nebo zásah do nastavení telefonu. Opět je zapotřebí datový kabel nebo infraport. Tabulka, která se vám objeví při nainstalování programu, obsahuje ikony s nabízenými funkcemi, mezi nimiž je i ikona pro vlastní vyzvánění. Práce s ním je velmi jednoduchá. Na monitoru je totiž vyobrazen váš telefon a pracujete s ním pomocí klávesnice počítače. Melodii si můžete stáhnout z nějakého MID souboru.

Program Visual S25 je sice v jazyce italském, ale po instalaci programu jej můžete přepnout do angličtiny. Již z názvu je jasné, že je určen mobilním telefonům Siemens S25. Jeho funkce jsou velmi podobné s předchozím programem, takže tu nenajdete jen melodie. Stejně jako S25 explorer komunikuje s telefonem prostřednictvím kabelu nebo IrDa portu. Jedinou velkou nepříjemností je nutnost registrace programu: autorovi musíte poslat peníze na účet.

Nokia

Počty programů pro úpravu software předchozích mobilních telefonů nejsou nic proti programům určených pro Nokie. Obliba těchto telefonů se odráží i v množství melodií a na internetovských stránkách jich najdeme nepřeberné množství. Nahrávání do samotných přístrojů probíhá přes datové kabely, IrDa porty, prostřednictvím SMS nebo manuálním přepisem not ze stránek do vašeho telefonu. Nejčastěji obohacovanými modely jsou bezesporu Nokia 3210 a novější Nokia 3310. Melodie na stránce Můj Mobil jsou přehledně seřazené podle abecedy a do svého mobilu je dostanete prostřednictvím manuálního vymačkání notových zápisů. Na stránce navíc naleznete malý návod, jak notové zápisy provádět.Podobně je na tom GSm tricks , nebo GSM Melody , které nabízí nepřeberné množství notových záznamů ze všech hudebních oblastí. Stránku, která nabízí zjednodušené komponování melodií, naleznete zde . Nejsou zde klasické notové zápisy, jaké jste mohli najít u předchozích prográmků, ale zápisy kláves, které máte mačkat při tvorbě vyzvánění. Nemusíte tedy dlouho přemýšlet, kterou klávesu stisknout, abyste dostali kýžený notový tvar – stačí vymačkávat čísla, která jsou na monitoru. Your Mobile je jednou z webových stránek, které jsou pro melodie Nokia nejjednodušší a nejdostupnější. Zasílání totiž probíhá prostřednictvím SMS zprávy, přičemž hotové dílko obdržíte během tří minut. Většina výše uvedených programů a stránek je zcela zdarma, ale díky popularitě a neutuchajícímu zájmu o melodie a loga se placené služby dostanou i do těchto vod. Vzniknou tak společnosti, které nabídnou melodie placené. Mezi prvními zřejmě bude Happy Display, který dnes nabízí placená loga a do budoucna počítá i s nabídkou melodií pro Nokie.