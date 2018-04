Co byste měli vědět, než začnete sbírat telefonní karty

Podle použití na našich kartách:



SL4 1992-3

SL5 1991-3

SL6 1991-3

SL7 1993

GEM12 1993 - 2001

GEM13 1993 - 1999

GEM14 1993, 1995 - 2001

GEM15 1994

GEM 16 2000 - 2001

GEM N 1999 - 2001

GEM 6a 2002

GEM 6b 2002



Od letošního roku jsou tedy používány jen malé čipy, tzv. Euročipy, které jsou důkladně zabezpečeny proti padělání (ať jednorázovému či úpravě na tzv. věčnou kartu).

Lesklý znak loga Moreno byl používán pouze v letech 1993 - 1995 a na jediné kartě v roce 1996. Od letošního roku jsou vydávány již jen motivem nezajímavé karty s jednou až třemi šipkami (což vypadá jako vojenské nárameníky) a dle vyjádření Telecomu ani jiný motiv v budoucnu nevyjde. Karty již nejsou označeny v jednotkách, ale v korunách (150, 175, 300, 300, 320 Kč). To je sice docela smutné, ale logicky to zvýší oblibu a cenu starších karet, kde nacházíme většinou velmi vydařené motivy. Vyšlo mnoho karet s obrázky měst, hradů, zámků, barokních zahrad, reprodukcemi obrazů Národní galerie, automobilů, zpěváků a skupin (Queen, Phil Collins, Wanastovi Vjeci, Paul McCartney); dále karty s obrazy Zdeňka Buriana, s fotkami himálajských velehor, s obrázky herců, karty s historickými fotkami invaze v Normandii, série československých olympioniků, velké množství karet s nejrůznější faunou a flórou; dále letadla, série hasičských stříkaček, karty Playboy a Penthouse, série tramvají, karty s logy Coca-Coly, Pepsi-Coly, mnoho karet s motivy z disneyovek; série všech znamení zvěrokruhu, lokomotivy, mince, bankovky. A to jsme stále jen u veřejných karet Českého Telecomu, ten však vydával i dárkové karty (pro své zaměstance) a privátní karty (karty platily firmy a používaly je pro svou reklamu). A o nich příště.

Jiří Bouček

