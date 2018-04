Co by se měl naučit váš mobilní telefon?

Každý zákazník požaduje od svého mobilu něco jiného a je těžké zavděčit se úplně každému. Platí přitom pravidlo, že uživatelé jsou čím dál náročnější. Při výběru nového telefonu se většinou porozhlíží po nějaké té funkci navíc, barevnějším displeji nebo lepším fotoaparátu.

Často se přitom zapomíná na to, že ideální mobil nelze posoudit prostým výčtem jeho funkcí, ale pro majitelovu spokojenost je důležité hlavně jejich zpracování. Uživatelé ovšem na tabulkové parametry slyší dobře, a tak se nám mobily mění před očima ve velmi složité přístroje.

V našem katalogu mobilů na adrese Mobil.iDNES.cz vyplňujeme u každého mobilu okolo 150 položek a ani tak to na některé novinky ani zdaleka nestačí. Je přitom paradoxní, že podle různých studií nakonec používáme u mobilů jen okolo pěti procent jejich výbavy.

Dnešní článek bychom proto rádi věnovali zajímavým postřehům, které bychom uvítali a výrobci na ně ještě nepřišli nebo se s nimi setkáváme jen výjimečně. Uvítáme také vaše postřehy k funkcím nebo detailům, které byste uvítali u svých telefonů.

SMS

Specifický způsob komunikace pomocí krátkých vzkazů vede k tomu, že je v drtivé většině případů odesíláme jen na čísla z telefonního seznamu. Většina mobilů vám navzdory tomu po dopsání textovky tvrdošijně vnucuje zadání telefonního čísla a až dalším kliknutím se dostanete do telefonního seznamu. Čestnou výjimkou jsou některé novější modely, které přednostně nabízí posledně použité kontakty.

Prediktivní slovník

Kdo vymyslel českou diakritiku, která zkracuje při psaní slovníkem zprávy, zasloužil by podle mnoha uživatelů pranýř. Háčky a čárky zkrátí textovku na 70 znaků a zdvojnásobí tak jejich cenu. Nedovedeme například pochopit, proč to Nokia nedokázala odnaučit své chytré telefony Series 60 za více než tři roky jejich existence.

Kultovní se během té doby stala textovka: „Čauky, čauky prácička mi dneska moc nesedla,“ ze které stařičký mobil písmena s diakritikou pouze vymazal. Slovník T9 by se mohl naučit také pár nespisovných výrazů, protože v hovorové mluvě se používají velmi často.

Doručenky

Opravdovým trestem bývají doručenky. Některý mobil je ukáže jen na displeji, jiný v podobě běžné zprávy, třetí pak označí ve složce již odeslanou zprávu. Většina uživatelů jistotu doručení textovky ocení. Někdy ovšem musíte zprávu otevřít, stisknout volby a potvrdit smazání. Často není možné smazat všechny doručenky naráz a ponechat v adresáři ostatní zprávy. Zajímavým ale vzácným řešením je možnost smazat všechny SMS od vybraného uživatele.

Smajlíky a speciální znaky

Smajlíky jsou mezi mladými uživateli neodmyslitelnou součástí SMS. Telefony pro náctileté by mohly nabízet jejich vzory a s možností jejich editace a snadného vkládání do SMS. Často by ale stačilo, kdyby mobil nabídl alespoň standardní matici znaků, která umožňuje snadno vyhledat a vložit do SMS nejrůznější klikyháky.

Výpis hovorů

Zeleným sluchátkem otevřete u svého mobilu naposledy volaná čísla. Mělo by být přitom jedno, jestli jste volali vy jim nebo oni vám. Podstatné je, že jste s nimi často, nebo alespoň naposledy, byli v kontaktu a můžete je tak vytočit rychleji.

Hledání v telefonním seznamu

Pamatujete si, jestli jste ukládali kontakt do telefonního seznamu ve tvaru jméno – příjmení nebo příjmení - jméno? Pravděpodobně se vám také občas stane, že kvůli tomu nemůžete nějaký ten kontakt najít. Jen chytré telefony s operačním systémem Windows přitom dokáží vyhledávat zadaný řetězec znaků bez ohledu na to, kde přesně se v položce “Jméno“ se nachází. Také hledání s využitím predikativního psaní by mělo být u lepších modelů s velkou pamětí standardem.

Budík

Koupíte si novou hračku za 15 000, která si říká chytrý mobil. Nastavíte si jako vyzvánění svou oblíbenou MP3 skladbu. Po náročném dni plném jednání si večer nařídíte v posteli budík a pousmějete se nad tím, když vám spočítá, že vstáváte za 7 hodin a 19 minut. Ráno zaspíte a po chvilce pátrání zjistíte, že vás ten chytrák zapomněl upozornit na tichý režim a prostě nezazvonil.

Ocenili bychom také možnost vybrat si, jestli se má alarm ozvat při vypnutém mobilu. Někdo tuto vlastnost preferuje, ale někdy vás může zase telefon zaskočit v divadle, na důležitém jednání nebo kdekoliv jinde, kdy není drnčení telefonu vůbec žádoucí.

Nabíječky

Mnoho zákazníků si kupuje mobil stejné značky a ten starší přenechá někomu

méně náročnému z okruhu svých blízkých. Může to být praktické řešení, v

zásuvce zůstane jen jedna nabíječka, na které se vystřídají mobily celé

domácnosti. Jenže u některých výrobců si řekli, proč to dělat jednoduše když to jde udělat složitě. Třeba Samsung používá u své nové řady mobilů tři rozdílné nabíječky. S širokým konektorem, úzkým konektorem a dlouhým úzkým konektorem. Na první pohled přitom vypadají stejně.

Kabely a konektory

A co takhle konektory pro HF sady a sluchátka? Vzácností je dnes konektor Jack s průměrem 2,5 mm. Proč ne, kdyby výrobci k hudebním mobilům dodávali rovnou redukci, nebo alespoň nabídli kvalitní sluchátka. Standardní konektor Jack, který mají všechna běžná sluchátka, má průměr 3,5 mm. Výrobci mobilů dělají, jako by šlo o nějaký zázrak a raději nabídnou škaredou redukci za 500 korun. Standardní mini USB konektor by také nikomu neublížil. Multimediální mobil by měl také podporovat Mass Storage, aby se telefon po prvním připojení hned přihlásil jako další disk a šlo na něj nahrávat MP3 nebo jiná data.



Jistě jsme si nevzpomněli na všechny maličkosti, které by aktivně využilo a ocenilo mnohem více uživatelů než funkci přímého tisku fotografií, GPS navigaci nebo vzdálenou synchronizaci. Jaké maličkosti byste vytkli nebo naopak ocenili u svého telefonu právě vy?