Co a za kolik nabízí v Evropě i-mode a WAP

Služba i-mode, vyvinutá japonským telekomunikačním gigantem NNT DoCoMo, již před časem opustila Asii a zamířila do Evropy. Zde ji zatím mají v nabídce pouze dva mobilní operátoři - německý E-plus a holandský KPN-Mobile. Služba by také výhledově měla zavítat i do nabídek našich operátorů, ovšem datum zatím nebylo ani zdaleka stanoveno. Co a za kolik přinesla tato služba Evropanům?

I-mode a WAP v Německu

Zatím jako jediný v Německu má tuto službu v nabídce operátor E-plus. Službu nabízí v sadě spolu s mobilním telefonem NEC n21i, který iMode technologii umí, za 249 eur (7 630 Kč). Pokud bude chtít zákazník tuto službu využívat, musí sepsat smlouvu s E-plus o jejím používání v době 24 měsíců. Měsíční poplatek pak klienta přijde na 3 eura za měsíc (92 Kč), odeslání jednoho multimediálního e-mailu stojí 0,19 eura (5,82 Kč) a příjem jednoho e-mailu do schránky i-mode je pak zpoplatněn podle GPRS sazebníku - 0,025 eura (0,77 Kč) za e-mail o velikosti 1KByte. Za stažená data pomocí technologie GPRS klient zaplatí 0,01 eura/1Kbyte (0,31 Kč).

Technologie WAP je zároveň u německých operátorů stále v nabídce. Je tedy na rozhodnutí klienta, kterou možnost přístupu na mobilní internet zvolí. WAP je u E-plus zpoplatněn následovně: uživatel zaplatí za jeden impuls, který je 10 sekund, 0,20 eura (6,13 Kč), měsíční paušál a ostatní poplatky jsou zdarma.

I-mode a Wap Holandsku

V Holandsku je služba i-mode v nabídce KPN Mobile. Ten placení za služby rozdělil na základě objemu přenesených dat. Pokud bude uživatel odesílat nebo přijímat data do 200KB za měsíc, zaplatí pět eur za měsíc (153,15 Kč). Když hranici 200KB klient překročí, ale neodešle nebo nepřijme více než 1MB dat za měsíc, zaplatí operátorovi 13 eur za měsíc (398 Kč). Pokud bude objem přenesených dat za měsíc větší než 1MB, ale menší než 5MB, zaplatí uživatel 18 eur za měsíc (551,34 Kč). Od 5MB přenesených dat za měsíc do 10MB bude klientovi účtováno 28 eur za měsíc (857,64 Kč) a od 10MB přenesených dat do 25MB přenesených dat za měsíc zákazník zaplatí 48 eur (1470,24 Kč).

I v nabídce holandských operátorů služba WAP stále zůstává. U KPN Mobile je stojí minuta 0,25 euro (7,66 Kč), měsíční paušál a ostatní poplatky si operátor neúčtuje.

Základní obsah i-mode byl v Německu a Holandsku převzat z koncepce WAPu, byla mu samozřejmě přidána patřičná zvuková a grafická multimedialita, kterou má ve svém repertoáru právě i-mode. Prohlížení stránek a jejich obsah je tak oproti WAPu z hlediska uživatele snadnější a nabízí mu daleko více možností. Menu i-modu bylo také rozšířeno o některé položky, kterými jsou například: multimediální e-mail, online obchod, online přenos sportovních utkání, multimediální mapy a průvodci, mimo jiné také hry, kterých i-mode nabízí bezpočet. Vše samozřejmě v grafické a zvukové podobě. I-mode tak uživateli nabízí nejrůznější poštovní klienty pro správu pošty, možnost zúčastňovat se on-line video diskusí, nakupovat ve virtuálních obchodních domech, při cestování lze využívat nejrůznějších map a cestovních průvodců včetně lokalizačního systému, který dokáže přesně určit polohu turisty, nebo například spravovat virtuální účet u banky.

Hlavním přínosem pro i-mode (díky jeho grafické a multimediální schopnosti zobrazovat webové stránky) je velký zájem ze stran firem a internetových providerů, kteří díky iModu mohou prezentovat svoje firmy, produkty a nabízet uživatelům druhy portálů a služeb, což u běžného WAPu nebylo možné.

Obsahová stránka německého a holandského WAPu je přitom v podstatě shodná s wapovými službami, které nabízejí naši operátoři. Pokud bude i-mode pokračovat ve svém tažení Evropou, bude muset WAP dostat pořádně silný nový impuls.