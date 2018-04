Clubox – SMS reklama, která vám přinese peníze

Reklamní SMS se ve světě již objevují, nyní se chystá podobný projekt i v České republice. Jeho systém je unikátní, zatím se jinde nevyužívá. Nazývá se Clubox a jeho výsledkem by měl být reklamní systém, který inzerentům přinese úspěch, a lidem, příjemcům SMS, informace, slevy a dokonce i peníze. Má Clubox šanci na úspěch?

Reklamy je všude plno, textových zpráv chodí stále více, dozrál tedy čas oba tyto jevy spojit. Výsledkem jsou reklamní SMS, které se stávají zcela novým médiem pro přímé oslovení potenciálních zákazníků. V České republice se do podnikání na poli reklamních SMS velmi vážně vrhly firmy Finance.eu (provozovatel serveru Finance.cz) a RoFis (finanční poradenství), které přišly s projektem nazvaným Clubox. Vše je zatím v „náborové“ fázi, během níž se má vytvořit základní skupina 300 tisíc lidí, kteří budou v Cluboxu zapsáni. Nyní je registrováno 100 tisíc lidí a ke spuštění celého systému by mělo dojít do konce srpna. Vstup do Cluboxu je zatím zdarma.

O co jde?

Chcete-li se celé záležitosti zúčastnit, musíte se stát členem Cluboxu. Jakmile se přihlásíte, jste zařazeni do dlouhého seznamu členů klubu. Právě na tomto zařazení velmi záleží, neboť ovlivní to, kolik peněz budete dostávat za zasílané textové zprávy. Podle odhadů by mělo být reálné získat týdně okolo 10-20 korun. Měsíčně to činí tedy pouhých 40-80 Kč.

Nejste odměňováni za SMS, které přijdou vám, ale za ty, které dostanou jiní. Vše je totiž založeno na tom, že nové členy přivádějí ti, kteří již v Cluboxu jsou. Od toho se odvíjí také systém odměn. Základní peníze k vám putují ze dvou směrů. Vše vychází z odměny za zprávu. Tato odměna je zprávu od zprávy různá, závisí na tom, kolik za ni platí inzerent.

Odměna se dělí mezi šest lidí:



Ten, kdo člověka přihlásil, dostává 20 % odměny.