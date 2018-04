Club Nokia skončí s prodejem zvonění, log a her

Podle serveru Nordic Wireless Watch končí Nokia s prodejem vyzváněcích tónů, log a java her na svém Club Nokia. Prodej těchto rozšíření Nokia telefonů fungoval na Club Nokia někdy od roku 1999 a to i v ČR, firma ale nikdy neukousla velký podíl z trhu odhadovaného na 1,5-3,5 miliard dolarů za letošní rok. Nokia tvrdí, že Club Nokia se také nikdy neměl stát konkurencí portálům operátorů, spíše byl takovým technologickým demoprojektem, protože v době, kdy vznikal, nic podobného u operátorů neexistovalo.

Podobných projektů na prodej her, log a zvonění je v současné době celá řada a to i na českém trhu. Rozhodnutí firmy Nokia z tohoto trhu odejít se zdá být správné, firmě se nedařilo se svým produktem na trhu prosadit a tak si ponechává pouze obchod s prodejem her pro N-Gage.