Clié UX40/50 - namístě je i trocha skepse? (zamyšlení)

Svět PDA je ve varu nad novými modely Sony UX40/50. Do všeobecného nadšení zaznívá i několik skeptických hlasů - na mušku si berou právě to, co jiní tolik vynášejí - proprietární procesor Sony s grafickou akcelerací a "lansdcape" displej.