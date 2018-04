Clie TG50 - iPAQ 2200 - a další aktuality

iPAQ 2200?

Objevila se nová šeptanda o dalším low-endovém handheldu firmy HP s novým chipem PXA255 s vylepšeným výkonem. Springlerhead přinesl fotografii, kterou na zásah HP později stáhl ze serveru.

Memory Stick se snímačem prstů...

... připravili u Sony. Jeho implementace do PDA je zatím spíše ve vývoji. MS karta by měla přijít na trh v únoru. Víc na MobilMag.

Sony chystá náhradu řady T - bude mít klávesničku a Bluetooth!

Podle IDG.net chystá Sony náhradu modelů T665c inovovaným typem TG50. Únik dat šel dle tohoto zdroje opět přes úřad FCC, kam musela Sony poslat ke schválení prototyp tohoto modelu, protože obsahuje Bluetooth.

Podle informací z FCC by měl být TG50 v duchu nové linie produktů SJ33, novinkou by měla být QWERTY miniklávesnička pod displejem - model bude zcela bez Grafiti plošky! Není to první Clié s klávesničkou, ty dosavadní měly ale klávesničku v samostatném segmentu (řady NR, NX, NZ). Obrázky modelu ani další informace zatím nejsou.

Update 31.1. - první obrázek modelu:

Inu, je to fuška...

Zajímavý snímek přinesl včera norský VGnet - je na něm poslanec norského parlamentu během středeční debaty i Iráku. Pan poslanec hraje stylově Metalion, co mu ovšem řekl na zveřejněný snímek šéf jeho strany, o tom se noviny nezmiňují :-)

I u nás byl ostatně během první volby prezidenta k vidění jeden nejmenovaný ministr podezřele dlouho skloněný nad komunikátorem Nokia 9290...