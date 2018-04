Clié SL10 - první dojmy, fotografie

Svoje první dojmy popsal Ben Combee na serveru PalmInfocenter, který si s SL10 pohrál několik minut na CompUSA. A Ben Combee není v PalmOS žádným nováčkem - je technickým ředitelem v Metrowerks a je to osoba, která vyvinula vývojové prostředí Code Warrior!

SL10 má poněkud jiné proporce než třeba řada T téže firmy. Model je kratší, ale zase tlustší (daň za AAA baterie). Šířka je shodná s řadou T, je tu však jeden výrazný rozdíl - zatímco Clié T jsou kovová, je SL10 z plastu.

Stylus je podobný jako v řadě T - s kovovým tělem a plastovými konci. Tlačítka jsou prý rozhodně povedenější než u řady T (no, horší už snad ani být nemohla), zejména kurzor Up/Down. Tlačítko Power je poměrně malé.

Problém je prý s displejem. Je sice Hi-Res, má několik odstínů šedi, ale recenzentovi se jevilo, že při překreslování docházelo asi k půlvteřinovému zpoždění, kdy se "černý" pixel vrátil zpět na "bílou" Zkoušel to s hrou Montana Solitaire a efekt "ztmívání" byl velmi patrný. To by jistě způsobovalo problémy třeba při hrách, nebo při autoscrollingu při čtení textu... Jinak je displej po vypnutí černý (ne zelený). Ben Combee nevyzkoušel podsvětlení, protože v předváděcí hale bylo poměrně značně ostré světlo.

V diskusi k článku se objevilo několik názorů ke kvalitě displeje, kde se diskutující, kteří měli SL10 taky v ruce potvrzují výhrady k němu - připomíná jim displej T415, který byl poměrně hůře čitelný.

Pár fotografií a ohlasů se objevilo na některých asijských serverech - několik jich přinášíme níže.