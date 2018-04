Clié SJ33 - pohledem uživatele

Co je dodáváno v balení?

Na průhledném krytu jsou skutečně vidět všechny dotyky prstů, ale je překvapivě poměrně dosti odolný vůči poškrábání. Po počátečním nezvyku (oproti krytu u předešlého Palm Vx, kde se vyklápí do strany) jsem nahoru vyklápěcí kryt velmi ocenil. Rychlé, praktické, elegantní a (pokud se časem neochodí) i velmi účinné řešení. Jestli bude u právě uváděného TG50 kryt kovový, tak u něj zcela odpadnou starosti s nákupem pouzdra. U SJ33 je ovšem z křehkého plastu a je jasné, že pokud obdrží silnější náraz, praskne.

Přes kryt je pohodlně vidět display (i s tlumenějším podsvícením), takže kvůli některým běžným úkonům (alarm, zrušení připomínky, informace o dnech v kalendáři atd.) nemusíte kryt vůbec zvedat. Trochu zamrzí to, že kryt je v horní části potištěn logem Sony právě v místě, kde mají prakticky všechny Launchery údaje o nabití baterie a čase

V režimu: běžné denní používání, poslech muziky cestou do práce a z ní (něco přes hodinu dohromady), večerní hodinka oblíbené hry, je to tak odhadem 4 až 5 dní (bez přehrávání MP3 a hraní her odhaduji jistě dvojnásobek). U čistého poslechu MP3 je doba výdrže vskutku zhruba 10 hodin při vypnutém displeji (a úplně nabité baterii).