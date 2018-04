Clié řady UX – pohledem Palmisty

Clié UX 40 a UX 50 se od sebe liší pouze vestavěným WiFi modulem u modelu UX 50. Ostatní parametry jsou shodné. V tomto PDA nalezneme snad vše, co by si mobilní fanoušek nebo profesionál mohl přát. Rychlý procesor, spousta paměti, velký displej, foťák, nahrávání videa a zvuků, MP3 přehrávač, vestavěná podsvícená klávesnice, a to vše v krásném designu a balení Sony.

Nebudu popisovat ani tak aplikace, či specifikaci PDA, o kterých jsme již psali (zde a zde), ale spíše osobní pocity z tohoto PDA.











Všude, kde jsem byl a Sony Clié UX40 ukázal, vyvolalo toto zařízení velký zájem a bouřlivé reakce. Někteří ho zavrhli s tím, že se nejedná o žádný převratný vynález, ale jen o pouhé napodobování legendárního Psionu. Někteří naopak museli uznat, že se jedná o designovou lahůdku a velice pěkný kousek vyšlechtěných materiálů v malém, opravdu malém, provedení.

Na první pohled vypadá tělo velice exkluzivně a podle fotek na webu jsem čekal něco většího. Namísto toho jsem z krabice vytáhnul sexy vypadajícího diblíka. Clié se honosí hávem z titanové slitiny a vyzařuje z něj respekt k technologickým novinkám uvnitř zabudovaným. Vlastní povrch, se kterým přijdete do styku, je matně lesklý a nejsou na něm vidět otisky prstů. Po rozklopení a dosednutí krajních poloh s aretací se vám naskýtá pohled na landscape mód displeje. Ten s sebou, bohužel, nese problém jiného API, takže aplikace napsané pro normální režim 320x480 pixelů na něm nepoběží. Bude muset být optimalizován pro Clié řady UX. Velikost displeje je menší než u řady NR a NX. Z toho vyplývá mnohem jemnější a čistší grafika a hezčí podání obrázků. Displej má 65 tisíc barev a jejich hodnověrnost je srovnatelná s konkurencí (Palmem TT3). Už je konec sepraným barvám, nevýraznému kontrastu a dalším neduhům prvních typů barevných displejů. Vedle displeje nalezneme kontrolku modulu Bluetooth a WiFi (u modelu UX50).

Klávesnice má větší mezery mezi tlačítky i větší samotná tlačítka. Ta jsou zcela automaticky podsvětlena oranžovým světlem. Pokud chvíli na klávesnici nepíšete, automaticky se vypne a šetří drahocennou energii baterií. Na klávesnici se píše opravdu lépe než na klávesnici u modelů NR a NX. Ty měly klávesy jako u prvních kalkulaček - zde je komfort psaní přece jenom o třídu výše. Není to na psaní dlouhých článků, ale jen pro emaily, SMS, nebo psaní poznámek a údajů do vestavěných API.

Paměti není nikdy dost, jak pravil Bill Gates, a nyní máme možnost to sledovat i u PDA. Sony Clié se musí vždy nějak odlišovat a jeho organizace paměti je opravdu zvláštní: RAM má velikost 16 MB, PDA však dále obsahuje dalších 29 MB paměti jako interní Memory Stick - sem lze ukládat nejenom PRC a PDB soubory, nýbrž i multimédia, obrázky, dokumenty apod. Další pamětí je 16 MB pro backup (zálohu) paměti RAM. K tomu všemu je třeba ještě připočítat dalších 16 MB dynamic heap paměti a velikost ROMky se systémem. Celkem se dostáváme k číslu 104 MB, což už zní docela slibně, jen to její rozparcelování chce zvyk.

Spousta tlačítek a ovládacích prvků je umístěna po obvodu těla. Například zapínací a kombinované Hold tlačítko je na levé boční straně nasvíceno zelenou LED, která indikuje zapnuté PDA. Následuje infračervený port, záslepka USB portu pro synchronizaci. Zde je jediná vada na kráse, neboť Clié UX neobsahuje kolébku v pravém slova smyslu, ale spíše docking station. V ní se však pouze dobíjí, a pokud potřebujete synchronizovat, je nutné ho buď spojit pomocí dodávaného USB kabelu, nebo pomocí bezdrátových technologií (IrDA, BlueTooth, nebo WiFi). Na spodní hraně se dostáváme k divnému jog-dialu, na který si uživatel musí zvyknout. Následují aplikační tlačítka. Bohužel nejdou mačkat stylusem a na té spodní hraně by to ani nešlo. Na pravé hraně klávesnice je pak umístěn slot pro MemoryStickPro. Na středovém kloubu připomínajícím válečky tužkových baterií máme na levé straně otočnou kameru CMOS a na pravé straně je konektor pro sluchátkový výstup a tlačítko nahrávání s kontrolkou.

Na malý stylus, který je rozkládací, ale opravdu titěrný, je třeba si také zvyknout. S těžkooděnci Palmů TT, TT2, TT3 a TC se nedá naprosto srovnávat. Pokud jste tedy zvyklí na větší kalibr, budete si muset pořídit nějaký externí stylus např. kombinovaný a stávající ponechat v útrobách. Další a poslední zvláštností je kovové oko (v levém spodním rohu), kterým můžete PDA zavěsit na krk, nebo řemínkem připoutat k zápěstí (v našich zeměpisných šířkách nezbytná výbava).

Závěr

Pokud chcete být IN a vyznáváte špičkovou techniku Sony jako etalon v jeho třídě, nelze Clié řady UX nedoporučit. Budete mít nejenom kancelář, ale i multimédia v kapse. A to vše v malém kompaktním balení se skvělým designem.

Zařízení na testování zapůjčila firma OpenCae.