Clié NZ90 - vrcholek PalmOS high-endu

Design

Tvarem navazuje NZ 90 na své předchůdce řady NR a NZ. Zatímco ale NZ bylo vzhledem jenom NR s hrbem, nový model je rozpoznatelný na první pohled. Hrb mu sice zůstal, má však jiný tvar i účel, tělo přístroje i rozvírací a otočný displej jsou černé. Na omak se jedná o stejný materiál jako u NX. Mechanicky působí novinka velice solidním dojmem.

Fotoaparát

Největší změnou proti řadě NX je integrovaný digitální fotoaparát s bleskem. Opravdu nejde o malou kamerku s mizerným rozlišením, jako tomu bylo u předchůdců NZ. Dostanete perfektní dvoumegapixlový foťák s autofocusem a velmi bohatými možnostmi nastavení. Určitě se jedná o lepší průměr mezi dvoumegapixelovými kompakty. Pokud jste někdy pracovali s digitálním fotoaparátem Sony, nebude pro vás problém si na ovládání zvyknout. Tlačítko spouště je umístěno na boku kloubu a dovoluje fotit jednou rukou (vzhledem k rozměrům ale jenom lidem s trochu větší dlaní). Kromě fotek můžete pořizovat i vedosekvence, bohužel ve formátu poštovní známky (160x112).

Tlačítka

Další viditelnou změnou je nové rozložení tlačítek. A to jak u klávesnice, která je větší (bohužel však o nic více použitelná než u předchůdců), tak u tlačítek pro spouštění aplikací a pohyb v seznamech. Moc se mi líbilo zdvojení aplikačních tlačítek na dolní hraně displeje. Teď je máte k dispozici, i když displej otočíte a přiklopíte na klávesnici.

K drobnostem zvyšujícím komfort obsluhy patří tradiční Jog-dial a tlačítko Hold, kterým zablokujete ostatní tlačítka a předejdete tak nechtěnému zapnutí.

Výměnný akumulátor

Jako první CLIE je NZ90 vybaveno výměnným akumulátorem. Vzhledem ke spotřebě je to určitě rozumné opatření. Odhadovaná doba výdrže na jedno nabití, což je údaj, který vám systém poskytne, se totiž u zkoušeného kousku nikdy ani nepřiblížila hodnotě 8 hodin. Možná to způsobily moje experimenty s fotoaparátem a bleskem a v běžném provozu to bude lepší. Ztráty dat se nemusíte obávat, protože systém šetření energií postupně s vybíjením baterie odpojuje ty největší spotřebiče a nakonec vám nedovolí dělat nic jiného, než vyměnit baterii, nebo ji dobít. Ze způsobu informování o stavu baterie by si měli ostatní výrobci vzít příklad, protože tak podrobné informace jsem ještě u žádného zařízení nedostal.

Komunikace a software

Integrovaný Bluetooth o sobě dává vědět modrou diodou, která podsvětluje znak Bluetooth a dává tak najevo, že je CLIE připraveno komunikovat bezdrátově. To budou jistě majitelé Tungstenů T závidět.

Onen na začátku zmíněný hrb skrývá kromě fotoaparátu a blesku také konektor kolébky, který uvolnil místo na spodní části NZ90 slotu pro CF kartu. Přístroj stále nepodporuje jiné karty než WiFi od Sony.

Změně polohy konektoru se musela přizpůsobit i kolébka. Ta je také velmi povedená. Je skládací, lehká, malá, a tedy i snadno přenosná. Kromě obvyklých konektorů, tedy USB a napájení, je opatřena také AV konektorem, takže můžete přímo z CLIE posílat audio, video a fotky na televizi, nebo do projektoru. Vzhledem k rozlišení AV výstupu to sice není plnohodnotná náhrada prezentačních karet, ale určitě se dá použít. HotSync tlačítko se schovává v jedné nožičce kolébky a díky tomu nebudete muset honit CLIE po stole, když potřebujete synchronizovat. Umístění tlačítka si přímo vyžaduje správný úchop.

Softwarová výbava je v podstatě stejná jako u předchozí řady NX. Aplikace zaměřené na práci s obrazem a zvukem jsou samozřejmě uzpůsobeny novým možnostem a jsou vzájemně dobře provázány.

Závěr

Když shrnu svoji krátkou zkušenost s nejvyšším modelem současné řady CLIE, musím uznat, že se nejedná o žádné kosmetické úpravy starých typů. Jde o perfektní stroj, který jistě potěší nejednoho fandu. Integrace všech multimediálních vlastností spolu s Bluetooth se bohužel podepsala na poněkud větších rozměrech a váze. Žádná z komponent ovšem není žádným kompromisem, takže pokud se smíříte tím, že NZ90 nemůžete nosit po kapsách, určitě se vám bude líbit.



Přístroj zapůjčila pro testování společnost Open CAE Praha. http://www.opencae.cz/. Předpokládaná koncová cena je 29 600 Kč bez DPH.

Obrázková galerie:

01 Tungsten T a NZ90 v zavřeném stavu

02 Tungsten T a NZ90 otevřené

03 Rozevřené NZ90

04 Pohled zezadu

05 Levý bok - infraport, jog dial, hlasový záznam a reset

06 Pravý bok - tlačítka power a hold, nad nimi MS slot, prostor pro baterii, konektor pro sluchátka a spoušť fotoaparátu

07 Pohled zespoda - CF slot a aplikační tlačítka na hraně displeje

08 Baterie

09 Nová klávesnice a upravené rozložení aplikačních tlačítek

10 Kolébka se stříbrným HotSync tlačítkem

11 Srovnání NZ90, Tungsten T, m505



