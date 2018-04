Clié NX70V - mercedes mezi palmy (redakční test)

Ještě než zahájím recenzi NX70V, chtěl bych upozornit, že souběžně vychází u nás recenze i na sesterský model NX60 s detailními fotografiemi modelu, které stojí určitě za zhlédnutí a doplňují i tuto recenzi o modelu NX70V. A kdo budete číst tento článek až od středy, najdete zde i druhou část recenze NX60 s dalšími fotografiemi.

Co dostanete?

Krabice k NR70V je překvapivě malá, uvnitř se ale tísní řada velmi užitečných věcí:

handheld se stylusem

USB kolébka

AC adaptér

sluchátka s dálkovým ovladačem

CD se software

příručka a samolepka s Graffiti

konektor pro nabíjení na cestách

šňůrku na zavěšení a uchycení modelu

Design

Clié NX připomínají vzhledem řadu NR. Kdo tyto modely nezná, je překvapen poměrně dlouhým (protáhlým) handheldem, jehož váha taky nepatří k nejmenším. Handheld je rozevírací - základní segment obsahuje klávesničku a většinu ovládacích prvků a slotů, z něj se odklápí část s displejem. Ta je otáčitelná o 180 stupňů a otočenou ji můžete přiklopit zpět na handheld, a získat tak kompaktní PDA s displejem na vnější hraně. Při této variantě ale nemáte přístupná hardwarová tlačítka. Problém částečně řeší program NR buttons od StandAlone, který namapuje HW tlačítka na virtuální Graffiti plošku. V době psaní recenze ale nebyl tento produkt převeden na OS5 a na NX nefunguje.

Povrch NX70V je kovový, ale je zvláštním způsobem zdrsněný. Recenzované Clií je šedé s lesklými kovovými prvky, toto Clié se dělá ještě v tmavě šedé. Clié vypadá reprezentativně a perfektně, tento dojem však poněkud kazí šachta pro CF slot, která mu přidává výrazný hrb a celkově NX modelu přidává výrazně na tloušťce.

Tlačítka jsou kulatá a nejsou rozmístěna v řadě, jako tomu bývá u běžných modelů. Mačkají se dovnitř handheldu (nevystupují nijak z jeho povrchu) a mačkají se poměrně dobře, s výjimkou kurzorů Up/Down, které jsou vysunuty příliš nahoře a prsty trošku narážejí na otočný kloub modelu. Není to ale nijak výrazné.

Vzhledem k tomu, že displej nezabírá celou velikost vrchního dílu, domnívám se, že model mohl být tak o 1 cm kratší, což by mu docela slušelo. Dosah bočních tlačítek je dobrý - obsluha "spouště" kamery a fotoaparátu je v pořádku, stejně jako jog-dial a back tlačítko. Vespod je ještě tlačítko "Hold" sloužící k blokaci displeje a úspoře baterie třeba při přehrávání MP3.

Ještě jednu poznámku k designu modelu (týká se celé řady NR/NX) - po letech s klasickými PalmOS modely je způsob práce s těmito Clié velmi odlišný a vyžaduje trošku zvyku. Můžete pracovat s odklopeným displejem a používat zejména klávesnici, nebo dáte přednost překlopení displeje a práci ve stylu klasického PDA. Instinktivně jsem se přistihl po pár dnech spíš u toho prvního způsobu, ale jestli StandAlone zprovozní NR Buttons, tak zcela určitě prozkouším i ten druhý styl.

Klávesnička

Přiznám se bez mučení, že nejsem velkým příznivcem miniklávesnic. Tu na Clie jsem vzal ale brzy nejen na milost, nýbrž jsem se po pár dnech přistihl, že ji občas docela rád používám. Bylo to dáno hodně tím, že jsem měl první dny Clié bez češtiny a nelámal jsem si hlavu diakritickými problémy, které v našich končinách vesměs "odrovnají" většinu klávesniček tohoto typu. Prostě solidní zdvih, rozteč a obvyklé rozložení klávesnic. Má jednu již stokrát popsanou chybu - když chcete psát velký znak, musíte držet zmáčknutý SHIFT, což je sice vlastnost na PC docela obvyklá; na handheldu je ale hodně hloupá. Divím se, že Sony tento mnohokrát kritizovaný bug již z řady NR přenesla v poklidu i do svých prestižních modelů NX. Dalším pochybením je nepřítomnost zkratky pro vyvolání příkazu (Command), čímž nelze klávesničku využít třeba k otevření menu, provedení Command příkazu apod.

Displej

Měl jsem v ruce docela dost handheldů a asi tři čtvrtě roku jsem používal T615C. Vysoké rozlišení Sony 320x480 není žádná novinka ani pro mne, ani pro lidi, kteří se o PalmOS handheldy zajímají. Popisovat zde výhody Hi-Res a virtuální Graffiti plošky by bylo na našem serveru nošením dříví do lesa. V této recenzi konstatuji, že displej NX70V je velmi brilantní, barvy zobrazuje velmi věrně a kombinace HiRes s poměrně malým displejem vytváří velmi ostrý obraz ve většině graficky náročných aplikací. Displej je stejný typ jako u řady NR - někteří recenzenti u něj popisovali pár drobných barevných vad s modrou barvou atd., to je ale spíš problém těch nejnáročnějších grafiků.

Vynikající je pochopitelně virtuální graffiti, poprvé použité kdysi u počítače HandEra330 a dlouholetý standard u PocketPC platformy. Umožní volitelně u aplikací (které tuto schopnost podporují) roztáhnout displej na celou plochu a využít graffiti plošku k zobrazení dalších údajů (třeba rozsáhlých tabulek, grafiky apod.). Graffiti plošku lze samozřejmě využívat k dalším věcem, jako přidání dalších ovládacích ikon, zobrazení virtuální klávesnice apod.

Kamera

Je 310 000 pixelů v kameře NX dost, nebo málo? Měřeno parametry dnešních digitálů je to jistě málo na nějaké profesionálním či technické focení. Jako příjemný doplněk handheldu k pořizování rodinných snímků, reportážních fotografií, momentek apod. je však toto rozlišení docela dostatečné. A mít digitální fotoaparát vždy po ruce je docela příjemné. Největší rozlišení snímků je 640x480 pixelů.

Novinkou řady NX ovšem není jen fotoaparát, k dispozici máte i možnost nahrávat videoklipy v rozlišení 160x112 pixelů. Zde jistě nejde o profesionální využití, platí zde ale to, co u fotoaparátu - kamerka je vždy po ruce, ukládané klipy jsou docela úsporné, zapisují se přímo na MS kartu, dají se přímo z Clié poslat emailem jako příloha, prostě docela pohoda. Jen mám trošku problém s výstupním formátem videoklipu po okopírování do PC - je to MQV a čte ho jen QuickTime.

Čočka je jinak na otočném kloubu a dá se různě natáčet podle způsobu práce s handheldem.

Zvuky, zvuky, zvuky

Clié NX má hlasový záznamník na ukládání hlasových záznamů. Ukládají se přímo ve WAVu. Konečně zde je něco, co nepochopitelně nešlo u HandEry - záznam si můžete nastavit jako alarm, takže řadu úkolů a schůzek si třeba můžete nechat takto "přečíst".

Uživatel má v Clié standardně FX zvukový chip a výstupní zvuky jsou perfektní. Můžete si překonvertovat oblíbené MIDI, či krátké WAVy jako alarmy a výstup je velmi dobrý. Reproduktorek je na zadní stěně handheldu a je docela hlasitý.

Na levé hraně handheldu je výstup na sluchátka - připojuje se nejprve dálkový ovladač a do něho teprve stereosluchátka. Součástí softwarové výbavy je firemní AudioPlayer a rovněž Sonic Player.

Paměť

Slabší místo Clié. Má sice "obvyklých" 16 MB RAM, 5 MB je ale obsazeno programy, které nemůže smazat, a tak vám zbývá na vaše programy i data jen asi 11 MB, což je dnes už docela málo, zvlášť u špičkového modelu. ROM je sice flash, dostupné "flashovací" programy s ní ale zatím neumí pracovat, takže uvidíme. Majitel Clié NX se rozhodně neobejde bez pořádné paměťové karty, tu naštěstí je kam vložit, protože Clié NX70V má...

Dva sloty

Sony poměrně dost překvapila přítomností CF slotu k obvyklému Memory Sticku. MS karta je poněkud kontroverzní formát - je na dnešní poměry docela veliká a nejvyšší kapacita MS karet je nyní 128 MB. To CF je daleko větší kalibr - prodávají se 512MB karty a ohlášeny jsou karty o kapacitách 2 a 3 GB. Je tu ale jeden velký problém - CF slot v NX modelech jsou určeny pouze pro firemní CF WiFi kartu WL100 (802.11b síť). Sony dala tomuto řešení přednost před integrací Bluetooth (kterou zvolil Palm, Inc.) - budoucnost ukáže, která firma vsadila na lepšího koně. Co ale velmi mrzí na CF slotu NX PDA, je to, že Sony nepodporuje ovladače k využití paměťových karet v CF slotu. Je přitom jasné, že by pro Sony neměl být problém tuto vlastnost zprovoznit a v pozadí jsou zájmy s prosazováním vlastního formátu MS. Smutné, jsou tu ale iniciativy na vytvoření takovéhoto ovladače jako aplikace třetích stran, takže uvidíme.

Procesor a OS5

Srdcem Clié NX70V je XScale procesor PXA250 s taktem 200 MHz. Jeho výkon pocítíte zatím zejména u obrázků a videoklipů, a to u programů, které jsou již pro handheldy s ARM procesory optimalizovány. Prakticky pryč jsou klasické "čekací" doby - třeba soft reset, který na starších handheldech protivně zdržuje, je na NX dílem okamžiku, něco jako mírné zpomalení zapnutí handheldu.

Novátorství je vykoupeno tím, že ne všechny programy v NX fungují (to platí i pro Tungsten T), a i když výrobci software tento handicap dotahují, budete asi muset na některé svoje oblíbené programy zatím čekat. Nebudete-li část návody a informace u programů, dočkáte se mnoha resetů - PalmGear již naštěstí označuje programy ikonkou, zda je OS5 kompatibilní...

Ostatní hardware prvky

Nelze nezmínit několik užitečných LED diod - první je na spouštěcím tlačítku a signalizuje různými barvami zapnutý handheld, nabíjení, tichý alarm a zapnuté tlačítko HOLD. Další LEDka je hned vedle a svítí, když nahráváte videoklip. Přesto je u MS slotu a signalizuje operace handheldu s MS kartou.

Pohodlné je i spouštěcí tlačítko, reset je, bohužel, dostupný jen přes trn. Uvítal bych pohodlnější reset jako u HandEry či iPAQu, je to novinka a dost často jsem jej prvních pár dnů potřeboval. TRN je sice ukryt ve stylusu, ale kdo se s ním má pořád šroubovat. Stylus je zastrčený netypicky zespoda - dá se to přežít, i když je to nezvyklé. Víc mi vadí, že je stylus stále takový dost "fórový" - je hodně tenký - po chvilce psaní s ním bolí ruka. Doporučuji pořádné pero.

Kolébka vypadá dobře a váš stůl nijak nepokazí. Vkládání modelu do kolébky je snadné a konektor v ní dobře sedí. Po straně kolébky je šachtička na stylus, doporučil bych Sony příště přiložit aspoň ještě jeden stylus, aby do ní bylo co vložit. Velmi mě potěšil přiložený konektor pro přímé zastření AC adaptéru pro dobíjení - nemusíte s sebou tahat na cestách kolébku, což bylo dost otravné u mého předchozího Clié T515.

K bateriím si něco povíme v druhé části recenze, abych měl možnost podrobit model větší zátěži.

Ještě připomenu vylepšený infraport s velkým dosahem - díky vestavěné aplikaci na dálkové ovládání získáte velmi univerzální a výkonný ovladač. Několikrát se mi ale stalo, že jsem měl Clié v takové poloze, že mi vrchní otočná část IrDa otvor zakryla.

A software...

S Clié NX dostanete pozoruhodnou nabídku softwarových produktů, které dokáží možnosti tohoto stroje pořádně rozehrát. Nejen o těchto programech bude dokončení naší recenze.

Shrnutí - technické parametry Clié NX70V: