Clié NX - nová generace PalmOS handheldů oficiálně!

1996 - První PalmOS počítač Pilot 1000/5000 s OS 1.0

1997 - PalmPilot Personal/Professional s PalmOS 2.0

1998 - Palm III s PalmOS 3.0

1999 - tenký Palm V/Vx, Sony si licencuje PalmOS

2000 - První barevný Palm IIIc, Visor Prism - první VZ33 model

2001 - Sony Clié N700C s HiRes, HandEra s QVGA, Palm m500/505 - první Pamy s PalmOS 4.0

2002 - podzim, první modely s PalmOS 5 a procesory ARM

Nemohu prostě první oficiálně uvedený model s PalmOS 5 uvádět podobným způsobem jako ty desítky ostatních handheldů v průběhu letošního i loňského roku. Zpravodajskou povinnost si tedy odbudu velmi stručně, a to tabulkově hned na začátku tohoto článku.

Sony tedy představila dva nové modely - NX60 a NX70V. Oba jsou takřka totožné, ale NX70V má vestavěnou kameru. NX70V by se měl navíc prodávat ve dvou odstínech (šedá a grafitová). Důležitý je uvedený termín zahájení prodeje, který nakonec Sony stanovila na 19.říjen. Celá řada NX70/60 by tak přestihla Palm Tungsten a stala by se prvními prodávanými OS5 modely na trhu.

Parametry nových modelů :

PalmOS 5.0 (jap. verze) Procesor Intel (R) PXA250 200MHz Rozměry 72,3 x 134 x 23,5 mm, 220 gramů Displej 320x480 pixelů, TFT, 65 .536 barev Paměť 16 MB RAM, 16 MB flash ROM Kamera

(jen NX70V) 310.000 pixelů 1/5.5´´ CMOS, F2.8 fokální vzdálenost f=2,6mm. Rotace 260 stupňů. Velikost obrázků JPEG 640x480, 320x240x 160x120, 320x480, filmy 160x112, Formáty obrázků JPEG (DCF), Movie Player Format, MPEG movie. Hledáček 320x240, 160x120 (film 160x112), 2x digital zoom, spouštěč. Automatická korekce bílé, efekt - monotón, sépie. Zvuky hlasový záznamník, přehrávač MP3 a Atrac3/44,1kHz, mikrofon, výstup na sluchátka, reproduktor ADPCM. Vylepšené zvuky FM Klávesnice vestavěná klávesnička QWERTY Rozhranní CF Typecli (jen komunikační), MS slot, IrDa, USB port, AV remote Ostatní Jog-Dial Cena NX70V - 59.800 YEN, NX60 - 49.800 YEN Baterie Lithium-Ion, životnost cca 10 dnů Software Clie Launcher, Address register, Schedule chart, To Do, Memo Pad, Calculator, PalmDesktop, Documents To Go 5.0 standard AudioPlayer 3.0, SonicStage, Movie Player, Macromedia Flash Player5, Sound Utility, Sound Converter, Voice Recorder, Clie Memo Image Converter, Clie Viewer, PhotoStand 1.4, QuickTime5, Picture Gear Studio, TVScape (+Conduit), Navin Your Pocket, MapCutter, Photo Editor, Clie Album, Remote Commander Net Front for Clie 3.0 (browser), Clie Mail 2.0 (+Conduit), Internet Setup CF utility. MS Import, MS Export, MS Backup, IntelliSync Lite

Proberme si tedy ty nejzásadnější změny a novinky nového modelu:

PalmOS 5.0 a ARM procesor

Je to konečně tady - po měsících čekání spatří světlo světa první model s PalmOS 5. To přinese vylepšení tzv. ROM PIM aplikací a umožní významné zvýšení výkonu. Skok v posílení výkonu se sice nedá jen tak jednoduše poměřit taktem procesoru, přeci jen je ale namístě připomenout, že přechod na ARM a XScale procesory neznamená pro PalmOS počítače jen nějaký evoluční vývoj. Je to velký skok.

Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že zpětná kompatibilita, o kterou se PalmSource snažil (bohatství software patří k velkým výhodám celé platformy), není zcela stoprocentní. Některé aplikace v novém Clié fungovat nebudou. Platí to zejména pro hacky, i když firma TealPoint se svým TealMasterem udělal v tomto směru velký pokrok. Velcí výrobci software již postupně od léta předělávají svoje produkty na PalmOS5 kompatibilitu, ne všichni to ale k datu zahájení prodeje nových modelů zvládnou.

Konečně znamená nový procesor nejen zvýšení výkonu, nýbrž i výrazně rozšířenou podporu multimédií. PalmSource si byl vědom "multimediálního" handicapu PalmOS handheldů oproti PocketPC platformě a v nové generaci modelů by měl být pokrok velmi patrný (i když výraznější změny v tomto směru přinese údajně až PalmOS6).

Výrazně vylepšená kamera

Vestavěná kamera v modelu NR70V se stala od začátku terčem kritiky uživatelů, kteří si model koupili. Rozlišení 100.000 pixelů (320x240) je dnes již velmi neuspokojivé a vyřadilo kameru z požadavků na reálné využívání - například na webu zobrazitelných fotografií. Je třeba navíc připomenout, že z fotografií v takto malých formátech se již nedají dělat žádné rozumné výřezy.

NX70V přináší v tomto směru výrazný pokrok. Rozlišení je zvýšeno až na 640x480 pixelů (VGA) a obrázky lze ukládat na Memory Sticky rovněž v úsporném JPG formátu. NX70 navíc umí snímat a ukládat video - ve formátu MPEG-4. Rozlišení videa je 160x112 při záznamu a 320x240 při přehrávání. Požadavky na paměť jsou ovšem obrovské - asi 2MB za minutu záznamu.

Bezdrátová komunikace

Sony zvolila cestu CF slotu pro svoji 802.11b kartu PEGA-WL100. Volitelně lze ovšem zakoupit Bluetooth kartu PEGA-MSB1, což je ovšem MS karta.

Klávesnice

Sony pokračuje v produkci modelů s klávesnicí. Názory na ni jsou velmi protichůdné, z čehož lze usuzovat minimálně jediné - mnoho uživatelů by přivítalo high-endový model bez klávesnice.

Zvuky, zvuky, zvuky

K obvyklé funkci high-endových modelů, kterou jsou přehrávač hudby ve formátu MP3 a Atrac přidala Sony tentokrát ryze organizérovou funkci - hlasový záznamník (ADPCM). Dalo by se říct - zaplať pánbůh.

Zbývá dodat, že model má polyfonní zvuky známé již od modelů řady T6XX.

Aplikace

ClieLauncher je asi největší překvapení nové řady. Jakoby se už Sony nemohla dívat na léta málo vyvíjený PalmOS launcher a vymyslela raději svůj vlastní. Ten původní máte ovšem stále k dispozici.

Zde článek nyní ukončím. Informací je totiž tolik, že jejich zpracován zabere víc času a toto berte jako první zpravodajskou informaci. V další části článku v průběhu dne vám přineseme další podrobnosti o nových modelech firmy Sony a o aplikacích, kterými je firma vybavila.