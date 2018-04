Clié NR90 v říjnu? - PDA v nemocnici - a další aktuality

Sony prý chystá NR90

Podle nejnovější šeptandy na PalmInfocenter připravuje Sony ukončení výroby modelů řady NR70, které od října tohoto roku nahradí handheldy nové řady NR90. Ta by se měla od NR70 lišit zejména rychlejším procesorem Dragonball VZ 66 MHz. To by ukazovalo na starší PalmOS 4.1.

Očekává se ale spíš příchod modelu s PalmOS 5 a procesorem ARM - je tedy možné, že všechno ještě bude úplně jinak!

Strategic Analytics: V roce 2002 nárůst o 9%

Nárůst prodejů PDA v roce 2002 o 9% předvídá poslední studie Strategy Analytics. Podle ní budou v roce 2007 59% prodaných handheldů tvořit PDA se zabudovaným bezdrátovým připojením. Asi jedna třetina PDA v roce 2007 bude mít vestavěnu technologii Bluetooth, převahu bude mít WiFi.



Nominace na Pocket PC Award 2002

Seznam nominovaných aplikací na prestižní ceny Pocket PC Award 2002 zveřejnil PocketPC Magazine. Prohlédnout si jej můžete zde - není mezi nimi nějaký váš favorit? O konečných výsledcích vás budeme rádi informovat.

Palmtopy na operačním sále

Zajímavý článek o využití handheldů v Miamské dětské nemocnici přinesl New York TImes.

Handheldy různých platforem (PocketPC i PalmOS) zde slouží k nejrůznějším účelům - zejména k přenosu a sdílení informací o malých pacientech. Zde využívají zejména své mobility i schopností bezdrátových přenosů.

Možností využití je ale samozřejmě daleko víc . zajímá-li vás tato konkrétní problematika, doporučuji přečíst!