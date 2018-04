ClickBox tipy: faxujte a bude vám faxováno

Fax je v době e-mailů takřka archaický přežitek, ale stále jsou instituce především státního charakteru, jež se dobrodiní e-mailu zříkají. V takovém případě se hodí integrace internetu, faxu a mobilního telefonu. V tomto článku vám dáme pár tipů, jak vám může pomoci ClickBox (pozor, ne ClickBox easy).

Problém, jak pracovat s faxy na mobilu, lze shrnout takto: jste na cestách, máte s sebou mobil, ale nemáte s sebou notebook, na který byste mohli přijmout fax. V takovém případě je jedinou pomocí služba faxové schránky, která fax přijme a umožní vám jej přeposlat na jiné číslo, které ho bez problémů přijme.

O něco dále je ClickBox, který umí fax přijmout a případně přes internet zobrazit. Podívejme se na to, jak ClickBox s faxem používat.

Začínáme: přesměrování faxů

Prvním předpokladem je, že jste uživatelem placené verze ClickBox, další nutností jsou aktivované faxové služby a tedy faxové číslo.

V prvé řadě je vhodné přesměrovat si faxové hovory na ClickBox. To uděláte tak, že v menu telefonu si vyberete přesměrování faxových hovorů na číslo +42096300xyyyzzz, kde X je předvolba vašeho Paegas čísla (u 0603 je to 3 atd) a yyyzzz je vaše mobilní číslo bez předvolby. Pozor: použijte své hlasové, ne faxové číslo!

Pokud se vám nechce přesměrování hledat v menu, pak použijte tento kód: **21*+42096300xyyyzzz*13# a odešlete jej (vysvětlení kódu je zde: Další ovládací kódy (tentokrát nejen) GSM sítě).

Nyní jsou všechny hovory přicházející na vaše faxové číslo posílány do ClickBoxu.

Jak správně faxovat do ClickBoxu?

Pro faxování do ClickBoxu stačí odeslat dokument na vaše faxové číslo – na mobilu se ani příchozí hovor neobjeví, přijaté stránky jdou ihned do schránky. Pokud chcete, můžete si nastavit podmíněné přesměrování a v případě, že mobil máte připojený k počítači, fax přijmout – viz seznam kódů výše. Předpokládejme ale, že všechny vaše faxy putují do ClickBoxu.

Bohužel ClickBox není v současné době zcela ideálním řešením. Ačkoliv přesměrování funguje z faxového a ne z hlasového čísla, ClickBox evidentně používá pro obojí jedno schéma přijímání dat a rozlišuje faxovou zprávu jen podle zvukového návěští, tedy podle „pípání“.

Proto je důležité, aby odesílatel nepoužíval ruční mód faxu, tedy nečekal u sluchátka, až mu začne „protistrana pípat“. Musí použít automatický mód odesílání, kdy volající přístroj sám pípá a tím říká, že chce faxovat. V opačném případě totiž ClickBox přijme fax jako zvukovou nahrávku, tedy naprosto nepoužitelně. Zkusili jsme tento problém řešit, ale pokus přeposlat hlasovou zprávu na fax nevyšel.



Tady vidíte, jak to dopadá v praxi. První fax došel v pořádku. Druhý je přijatý jako hlasová zpráva. Odesílán byl sice fax, ale obsluha přístroje jej poslala manuálně a propásla okamžik, kdy byl ClickBox schopen poznat příchozý hovor jako fax...

Jak fax v ClickBoxu používat?

Došlý fax je v ClickBoxu uložen ve formátu PNG – pokud máte starší prohlížeč, asi si jej nezobrazíte, novější prohlížeče si však s tímto formátem poradí a tak si můžete fax prohlédnout ihned na internetu v grafickém formátu.



Takto vypadá došlý fax v detailu - po kliku na PNG soubor se zobrazí samotný dokument.

Přeposílání faxů

Došlé faxy je možné si pomocí filtrů nechat přeposílat na jiné číslo nebo na e-mail. Kupříkladu všechny došlé faxy, nebo jen ty, které přišly z určitých čísel, si můžete nechat přeposílat na firemní e-mail. Ačkoliv ve firmě nemáte faxový přístroj, jste plně dosažitelní, za což však platí odesílatel vyššími cenami za faxování na vaše mobilní číslo.Faxy lze také z ClickBoxu přeposílat ručně, tedy stejně jako e-maily (ale i jako hlasové zprávy).

Odesílání faxů z ClickBoxu

Pokud máte obrázek ve formátu PNG, můžete jej poslat na faxové číslo, kde bude bez problémů přijat. Pokud chcete poslat DOC, JPEG nebo jiný soubor, máte smůlu. V případě, že soubor ke zprávě připojíte, ke spojení sice dojde, ale přenáší se prázdný soubor, nebo jen to, co jste napsali do těla zprávy.

Pokud chcete poslat text, napíšete jej jednoduše do těla e-mailu a jako adresáta vyplníte faxové číslo. Zpráva tak dojde s hlavičkou ClickBox schránky s vaším číslem. Nelze si definovat žádnou vlastní hlavičku, je ale možné používat české znaky.

Ceny

Ceny za posílání faxů z ClickBoxu jsou jednoduché – odpovídají cenám za hovor ve vašem tarifu na zadané faxové číslo.