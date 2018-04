ClickBox tipy: emaily na mobil dostávejte celé

Tímto článkem otevíráme novou rubriku tipů a triků k těm službám operátorů, které jsou již tak komplexní a sofistikované, že na odhalení některých nastavení je zapotřebí více času a ochoty se službami prodírat. Pokud máte nějaký takový tip ke službám - v současné době jde hlavně o ClickBox - neváhejte nám jej poslat na redakce@mobil.cz

Tento tip je spíše pro začínající a harcovníci služby ClickBox nad ním asi ohrnou nos, přesto může přijít vhod. Jistě jste si všimli, že ClickBox vám zruší emailovou adresu @sms.paegas.cz a nahrazuje ji adresou @click.cz. Když si ale pošlete na tuto adresu email, dostanete na mobil pouze upozornění na nový email ve vašem ClickBoxu. Jak zprovoznit tuto adresu tak, aby vám na mobil přeposílala texty emailů až do starého známého limitu 160 znaků?

Klikněte si na menu Preference. Zde zvolte Filtry Klikněte na položku Přidat filtr (vaše obrazovka by měla obsahovat zatím jenom Upozornění: základní notifikace, což je právě ono posílání jen avíza). Dejte filtru nějaký Název: například Přeposílání na SMS. Potom zvolte Pro emailovou zprávu a zvolte Proveď akci: Poslat kopii na telefon. Tím nastavíte, aby jakýkoliv email došlý na váš ClickBox byl poslán jako SMS na váš mobil. Zvolte Uložit tento filtr.

Nyní byste na své stránce Filtrů měli mít dva filtry podobně, jako na našem obrázku. Nyní si musíte vypnout první Upozorněni: základní notifikace, nebo si jej změnit (klikněte na něj) tak, abyste zrušili pouhou notifikaci došlých emailů zprávou typu "Máte 1 nový email". Pro toto nastavení nechte políčko Pro příchozí emailové zprávy nezaškrtnuté. Je to důležité, protože jinak by vám ClickBox ještě pokaždé poslal SMS zprávu o tom, že máte nový email.

Tak, nyní by došlý email do vašeho ClickBoxu měl dorazit i na váš mobilní telefon. Můžete si ale s filtry také pohrát podobně, jako u naší SMSGate (byť je to zde méně pohodlné) - a nastavit si, od koho se emaily mají přeposílat na mobil a od koho se přeposílat nemusejí. Pamatujte na to, že není žádoucí dostávat každou zprávu na mobil - například se vyplatí si na mobil nepřeposílat emaily z konferencí.