Click Box bude i nadále zdarma

S Paegasem můžete do televize

RadioMobil včera oznámil, že služba Click Box je i nadále zdarma. Univerzální elektronická schránka, která umožňuje pracovat s e-maily, faxy a hlasovými zprávami Click Box, bude uživatelům zpřístupněna zdarma až do konce února. Od 1. března bude Click Box novým zájemcům aktivován za 90 korun a měsíční poplatek za využívání této služby bude rovněž 90 korun.Prostřednictvím SMS zpráv z mobilního telefonu Paegas můžete ode dneška přispívat do vybraných pořadů České televize. Jedná se především o hlasování v pořadu Neváhej a toč, do pořadu Medůza (hlasování o videoklip) a hudebního pořadu POP 2001. Prostřednictvím SMS můžete navíc přispívat do publicistického týdeníku Bez imunity a vyjadřovat se k událostem v pořadu Černá a bílá. Hlasovat a přispívat můžete do těchto pořadů kdykoliv s výjimkou týdeníku Bez imunity. Zde se hlasy registrují pouze během pořadu. Více o hlasování prostřednictvím mobilního telefonu se dočtete v tomto článku