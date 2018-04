ClearVue Suite - na co Microsoft zapomněl

Chytré mobilní telefony s operačním systémem Microsoft Mobile for Smartphone jsou od výrobce vybaveny poměrně velkým množstvím softwaru. Přesto mu však schází aplikace pro pohodlnou práci s běžnými kancelářskými dokumenty, se kterými můžete chtít pracovat i na cestách.

Na co vše Microsoft při vybavování Smartphonu zapomněl? Především můžete postrádat aplikaci pro snadnou práci s obrázky, pro prohlížení textových dokumentů vytvořených v programu Word, tabulek z aplikace Excel, prezentací z PowerPointu či dokumentů uložených ve snadno přenosném formátu PDF. To vše teď můžete mít v jednom jediném balíku - za necelých třicet amerických dolarů vám jej nabídne společnost WestTek pod názvem ClearVue Suite. Co přesně v balíku najdete?

ClearVue Image

Tato aplikace slouží pro práci s digitálními fotografiemi a obrázky ve formátech bmp, jpeg a png. Fotografie můžete mít uspořádány v tematických albech, lze je také otáčet, převracet, zmenšovat či provádět jejich základní editace. ClearVue Image se sice nemůže rovnat s aplikací Resco PictureViewer, o které jsme informovali před časem, může však být poměrně užitečným pomocníkem.

ClearVue Presentation

Pokud potřebujete na cestách prohlížet prezentace vytvořené v aplikaci PowerPoint, bude ClearVue Presentation určitě tím pravým. Dokáže otevřít a přehrávat prezentace vytvořené hned v několika nejrozšířenějších verzí kancelářského balíku MS Office 97, 2000 i XP. ClearVue Presentation podporuje i takové drobnosti, jako jsou časované přechodové efekty, uživatelské animace či vložené grafy, texty, obrázky či fotografie. Výhoda ve srovnání s jinými podobnými aplikacemi je v tom, že Presentation nevyžaduje žádnou konverzi datového souboru.

ClearVue Worsheet

Tuto aplikaci určitě přivítáte - nabízí totiž možnost prohlížet bez problémů ve vašem chytrém mobilním telefonu tabulky vytvořené v Excelu 97, 2000 i XP. Podporováno je i zobrazení vložených grafů, více listů a základní vzorečky či provázání jednotlivých buněk napříč listy příslušného dokumentu. Aplikace je svázána jak s webovým prohlížečem, tak s emailovým klientem. Práce s aplikací je poměrně svižná, ovšem při otevírání rozsáhlých tabulek plných vzorečků se budete muset smířit s určitou pomalostí.

ClearVue Document

Jak již sám název napovídá, tato aplikace vám umožní prohlížet bez jakýchkoli problémů dokumenty vytvořené v aplikaci Microsoft Word. Při představení chytrých mobilních telefonů s tímto operačním systémem všichni uživatelé i recenzenti nejčastěji vyčítali těmto telefonům právě absenci podpory prohlížení wordových dokumentů. Formát dokumentů aplikace Word je však poměrně rozšířený a nezřídka jej najdete ve své poštovní schránce, a tudíž ClearVue Document je právě tím kouskem softwaru, který budete z celého balíku nejčastěji potřebovat.

ClearVue PDF

Poslední aplikací balíku ClearVue Suite je prohlížeč dokumentů ve formátu PDF. Přeskakovat můžete po jednotlivých stránkách či podle kapitol. Velikost textu dokumentu lze snadno zvětšovat či zmenšovat a zajistit si tak pohodlné čtení, které vám poměrně nízké rozlišení displeje mobilního telefonu nenabízí.

Užitečný balíček

V přepočtu za necelých tisíc korun českých tak můžete schopnosti svého chytrého mobilního telefonu rozšířit o užitečný balík aplikací, které vám mohou usnadnit každodenní práci s vaším mobilem. Konečně si tak budete moci na cestách skutečně vystačit pouze s draze zaplaceným telefonem.