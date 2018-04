Cleanmate 365 IVO

Možná se blýská na lepší časy. Možná je už nebudou dospívající pokořováni a je konec teenagerským mozolům od trubky vysavače. Už nebude žádné „Půjdeš na fotbal, až tu vyluxuješ“. Robotický vysavač vyluxuje za vás, a to právě v tu dobu, kdy budete na fotbale.

Do každého kouta špínožrouta

Lidé mají různé nápady, automatický uklízeč patří k těm povedeným. Ještě donedávna byly robotické vysavače velmi nákladnou záležitostí, rozhodně ne dostupnou pro každého. Známé jsou přístroje Trilobit firmy Electrolux či první levnější a obecně dostupnější model Roomba. Novinkou na trhu je pak vysavač firmy Cleanmate, vylepšený model s číselným označením 365 a přízviskem IVO. Jedná se v každém směru o důmyslný přístroj, spolehlivému uklízení je přizpůsoben tvar vysavače a různé automatické funkce se při samotném uklízení snaží nahradit drahou jednotku obsahující umělou inteligenci.

Takový robotický vysavač vypadá trochu jako nočník. Jeho kulatý tvar, výška jen devět centimetrů a průměr 36 centimetrů umožňují velmi svižně operovat po celé místnosti. Problémem nejsou ani nohy u stolu nebo místa těsně u stěny, výška přístroje umožňuje vysavači zajet také pod postel či pohovku, tedy tam, kam se i s klasickým vysavačem jen obtížně (a neradi) dostáváme. Zhruba polovinu přední hrany tvoří nárazník vysavače, kterým přístroj „bourá“ do stěn a nábytku. V nárazníku jsou dotyková čidla, která informují o nárazu. Na obrázcích vás určitě zaujme LCD displej a nad ním dálkový ovladač. Všimněte si také kartáčků na obou bocích přístroje, louží pro úklid rohů a podél zdí.





Ženo, už mám uklizeno

Vysavač je vybaven NiMH baterií, která se vkládá zespodu a nabíjí se v dokovací stanici. Ta musí být umístěna u stěny a z každé strany musí být prostor 50 cm. Zajímavé je sledovat vysavač ve chvíli, kdy se mu vybije baterie. On totiž „neumře“, ale zapípá, čímž oznamuje přerušení vysávání a jede hledat svoji základnu. Když se k ní přiblíží na takovou vzdálenost, že je čidlo schopné základnu zaregistrovat, oťukává IVO zeď okolo ní, až se nakonec trefí. Vysavač zacouvá na základnu a slastně se uvelebí na nabíjecích kontaktech.

Robot je vybaven hlavním rotačním kartáčem, který sbírá z uklízené podlahy větší nečistoty, chlupy, vlasy a prach. Sací otvor se speciální stěrkou se postarají o vysání špíny i nejjemnějšího prachu do plastové nádobky. Nádobku pak jednoduše vysypete do koše a látkový filtr vymyjete proudem vody. Zajímavostí je tzv. dezinfekční světlo – UV záření, které dezinfikuje podlahu.





Co se jinde nedočtete

Máme několik poznatků, které se mohou hodit všem, kteří se rozhodnou pro koupi robotického vysavače.

- Pozor na vratké předměty. Vázu postavenou na zemi může vysavač zvrhnout, místo úklidu pak máte potopu.

- Vysavač dobře uklidí hladkou pohovku, na postel s froté prostěradlem jej ale nepouštějte, hrne povlak před sebou jako buldozer.

- Místnost musíte před vysáváním vhodně připravit. Vše kromě velkých kusů nábytku ukliďte. Mezi poházenými hračkami přístroj bloudí jako opilý.

Pokud máte byt bez prahů a bez dveří, musíte nějak vyřešit předěly místností. Nám se osvědčila laťka, která ukončila místnost. Pokud totiž vysavač vyjede z místnosti, kterou jste chtěli uklidit, pravděpodobně se už do ní sám nikdy nevrátí.









Proč koupit?

Ačkoliv nejde o robota v pravém slova smyslu, jako domácí sluha Cleanmate dobře poslouží. Naprosto nepopsatelný je pocit ve chvíli, kdy vysavač zavřete v pokoji a odejdete do práce. Vrátíte se do uklizeného pokoje. K dokonalosti sice ještě mnoho chybí, ale i tak můžeme k potěšení bývalých pracovníků bývalého socialistického podniku prohlásit: Domácnost je konečně osvobozená.



Základní parametry

Hmotnost 2700 gramů

Rozměry 36 cm (průměr)× 9 cm (výška)

Procesor 300 MHz

Nabíječka 22 Vdc 1000 mA

Baterie NiMH 14,4 V

Životnost baterie 500 dobíjecích cyklů

Výdrž baterie 70-80 minut při plném nabití

Spotřeba 24 w

Hlučnost 80 dB ve vzdálenosti 20 cm od vysavače

Životnost UV 6 000 hodin

Nádoba na prach 0,3 litru

Dálkový ovladač dosah 3 m

Cena 7 990 Kč

Klady a zápory

+ příznivá cena , schopnost vrátit se k základně, snadné ovládání

- nevyčistí 100 procent plochy, pouze pro hladké povrchy