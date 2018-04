Článek o novém tarifu Eurotel Go je aktualizovaný

Aktualizovali jsme článek o novém tarifu pro Eurotel Go. Doplnili jsme tabulky se srovnáním cen předplacených karet Go Special, Twist Home a běžné Oskarty. Výsledky srovnání specializovaných tarifů pro volání do zahraničí s běžnou Oskartou budou možná pro někoho překvapivé...