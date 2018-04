City Total – průvodce do kapsy

Praha, 1. 7. 2003 – Revoluci v oblasti průvodců po evropských metropolích a turistických destinacích slibuje projekt City Total. Do budoucna již nebude nutné kupovat předem turistického průvodce, pokud zamíříte do destinace, kterou projekt City Total pokrývá. Veškeré důležité informace si ve formě hypertextového dokumentu zdarma stáhnete na webové stránce www.citytotal.info přímo do kapesního počítače. Získáte tak snadno ovladatelného, výkonného a přitom skladného pomocníka, který nabídne nejen nezbytné historické a kulturní údaje o dané lokalitě, ale rovněž databázi užitečných kontaktů a služeb čítající více než 150 kategorií.

Možnost využít výhod turistického průvodce nové generace navíc dostanou i ti, kdo kapesní počítač nevlastní. Kapesní počítače s nahraným průvodcem začnou totiž nabízet svým klientům rovněž hotely, které se stanou partnery projektu. Tímto způsobem tak dále rozšíří paletu svých služeb zákazníkům.

Prvním městem, které projekt City Total pokryje, je Praha. „Praha patří jednoznačně k turisticky nejatraktivnějším městům Evropy. Spuštění projektu zaštiťuje Martin Topol, ředitel společnosti Quality Tours, která City Total zastupuje v České republice. „Věříme tomu, že ve chvíli, kdy nabídneme naše služby v celé šíři, budou to právě Češi, kteří si na výhody našeho systému zvyknou a stanou se celoevropskými propagátory tohoto moderního způsobu získávání turistických informací.“

Pro využití systému City Total stačí mít přístup k internetu a vlastnit PDA s PalmOS disponující 8 MB volné paměti RAM. Na otázku podpory paměťových karet mi bylo oznámeno, že tato možnost tu je, ale probíhají ještě úpravy pro její využití.

Text k vybrané destinaci obsahuje historické a kulturní informace o daném místě a databázi užitečných turistických informací rozdělených přehledně do 150 kategorií. K dispozici jsou veškeré důležité kontakty – od ambasád, přes nemocnice a nouzové telefonní linky, až po kontakty na restaurace, ubytování a turistické služby. Vyhledávat lze jak podle hesel, tak dle místa, ve kterém se turista právě nachází. Projekt City Total se tak stává zároveň velmi zajímavým inzertním prostorem pro širokou škálu inzerentů.

Další města

Projekt City Total nabízí aktuální databáze turistických informací o atraktivních evropských metropolích a turistických destinacích, které bude možno na internetové adrese www.citytotal.info zdarma stáhnout do PDA s Palm OS.

Informace o Aténách, Andoře, Barceloně, Berlíně, Bratislavě, Brémách, Budapešti, Frankfurtu, Hamburku, Lisabonu, Londýně, Mallorce, Milánu, Paříži, Praze, Vídni a Varšavě budou k dispozici v deseti jazycích – angličtině, češtině, francouzštině, italštině, katalánštině, němčině, polštině, portugalštině, španělštině a řečtině (pouze v latince). Na aktualizaci databází pracuje v Andoře 45 pracovníků, dalších 25 pracovníků pak v každé destinaci. To je, společně s pravidelnou aktualizací dvakrát týdně, dostatečnou zárukou aktualizovaných dat.

Technicky City Total administruje společnost DENA, sídlící v Andoře, oficiálním partnerem City Total pro Českou republiku je společnost Quality Tours.

City Total v hotelech

V Praze si budou moci kapesní počítače s nahranou databází projektu City Total vypůjčit klienti vybraných hotelů. K dispozici budou přístroje Sony Clié PEG-SJ22. City Total se tak objeví ve více než 50 hotelích (například Corinthia Towers, Marriot, Renaissance, Palace, SAS Radisson, Intercontinental nebo Hilton), další hotely budou přibývat. Cena za pronájem je stanovena na maximálně 75Kč / 24 hodin.

Inzertní systém

Zájemci o inzerci v systému City Total mají k dispozici celou škálu možností: řádkovou inzerci v kategorii, řádkovou inzerci v kategorii + doplňkovou informaci, denní nabídku, upoutávkový banner v některé sekci, upoutávkový banner v hlavním menu, na druhé nebo první straně systému. U řádkové inzerce dostane inzerent možnost své heslo aktualizovat a modifikovat sám, online přímo v systému City Total. Ceny se pohybují od 15 do 500 EUR/měsíc.

Závěr

Vypadá to na zajímavý projekt, který teprve startuje, ale má velice dobře našlápnuto. Oficiální spušténí je naplánováno na 15.8. 2003 a po tomto datu bude možné volně stáhnout instalaci ze stránek CityTotal. My vám samozřejmě přineseme recenzi, jen co se nám finální produkt dostane do rukou.