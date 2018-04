Číslo 5 žije, aneb Nový Documents To Go

Documents To Go od DataViz patří k nejrozšířenějším PalmOS kancelářským řešením. Je to dáno jednak kvalitou programu, ale zejména pak dohodami s firmami Palm, Inc. a Sony, podle kterých je program přikládán takřka ke každému novému handheldu těchto výrobců. Firma DataViz včera představila již pátou verzi programu!