Cisco pravděpodobně ztratilo práva na název iPhone

Podle posledních informací ztratilo Cicso nárok na značku iPhone již v minulém roce, jelikož ji podle záznamů u amerického patentového úřadu, který spravuje i ochranné známky, nevyužilo ve stanoveném termínu.

Cicso si označení iPhone u úřadu zaregistrovalo 16. 11. 1999. Aby byla registrace platná, musí držitel ochranné známky prokázat deklaraci o jejím použití. Ta se musí prokázat do šesti let od zaregistrování ochranné známky.

Šest let od zaregistrování uplynulo 16. 11. 2005. Cisco do tohoto termínu neprokázal, že tuto značku používá. Patentový a registrační úřad dává šestiměsíční lhůtu pro dodatečné prokázání používání ochranné známky, ovšem za jisté penále.

Šestiměsíční lhůta vypršela 16. 5. 2006 a Cisco ji využilo 4. 5. 2006. Součástí prokázání používání ochranné známky je přiložení důkazu, že známku používá. Cisco zaslalo fotografii obalu od VoIP telefonu CIT200 od své společnosti Linksys, která má na sobě nálepku s označením iPhone.

Cisco tento internetový telefon uvedl na trh pod označením CIT200. První zmínka o iPhonu od Linksysu se objevila při představení dalších telefonů 18. prosince minulého roku. Poté byl i model CIT200 přejmenován na iPhone.

To znamená, že Cisco aktivně nenabízelo produkt s názvem iPhone v rozmezí od roku 1999 do prosince 2006. To by mohlo znamenat, že Cisco nesplnilo deklaraci o použití ochranné známky. Poté přecházejí práva na dalšího uchazeče o tuto ochrannou známku.

Pokud Apple u soudu prokáže, že Cisco nesplnilo zadaná kritéria, budou práva na ochrannou známku zrušena. Další v řadě, který má o známku iPhone zájem, je společnost Ocean Telecom Services LLC. Ta podle všech indicií patří Apple, ale pravděpodobně existuje pouze na papíře.

Podobná pravidla jako u amerického úřadu pro ochranné známky platí i v Evropské Unii. V Evropě platí, že pokud nebyla ochranná známka použita v průběhu pěti let, lze podat dovolání pro odebrání značky. Apple toto právo podle dostupných informací rovněž využilo.