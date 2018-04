Cisco a Motorola zakládají společnost pro IP komunikaci

Cisco a Motorola hodlají do srpna uvést na trh novou společnost, kterou spolu založí. Ta bude stvořena na základě partnerství, ohlášeného v únoru letošního roku, které má za cíl vyvíjet technologie pro bezdrátovou IP komunikaci.

Zde vidíme, jakým směrem se bude ubírat budoucnost mobilních sítí, jelikož všechny velké společnosti již pracují, či dokonce testují bezdrátové IP sítě - nedávno jsme psali o podobném projektu Ericssonu.

V této chvíli ještě nepojmenovaná společnost bude zpočátku nabízet služby systémové integrace, včetně zajištění systémového designu a integrace softwaru pro management sítě, platebního systému a dodávky aplikací pro koncové zákazníky. V začátcích bude nabízet pouze GPRS a CDMA systémy, ale později i systémy a systémová řešení pro sítě třetí generace.

Společnosti Cisco a Motorola dávají nové společnosti do vínku 1 miliardu USD (Cisco) a Motorola se pro změnu upsala, že bude v příštích čtyřech až pěti letech podporovat vývoj a dodávat vybavení pro bezdrátové IP sítě.

Obě společnosti dohromady investují 50 miliónů dolarů na otevření čtyř demonstračních center, kde se bude prezentovat hardware, software, aplikace a komplexní řešení nových systémů, které bude dodávat nová společnost. Prezentovaný software bude vyvíjen Motorolou, Ciscem a třetími výrobci. Tento krok zřejmě směřuje k tomu, aby se začal používat systém právě nově vznikající společnosti.

Tři z center budou otevřena během příštího měsíce ve Velké Británii, Tokyu a ve Fortworthu v Texasu. Poslední centrum by mělo být otevřeno podle očekávání později během tohoto roku v San Jose v Kalifornii.

Nová společnost by měla vyplnit mezeru na trhu. Tím by měla podle očekávání svých zakladatelů získat do roku 2002 až 2003 přibližně 50% výnosů z operátorů, kteří by používali jejích technologií a sítí. Ovšem právě orientace na CDMA není pro start na evropském trhu právě výhrou a tak je pravděpodobné, že Evropu si i v tomto ohledu podrobí konkurenti, kteří se nejdříve zaměří na GSM a pak na jeho přerod v sítě třetí generace.