Vytvořili přelomový čip, které výrazně zvýší výdrž chytrých hodinek

Zatímco čipové sady pro smartphony a tablety Qualcomm chrlí ve vysokém tempu, v případě pohonného ústrojů pro nositelnou techniku není ani zdaleka tolik aktivní.

Předchozí verze Wear 2100 byla totiž uvedena zkraje roku 2016, a má za sebou tedy přes dva a půl roku ve službě. Na nedávném veletrhu IFA v Berlíně jsme sice viděli záplavu nových modelů, ovšem téměř všechny přitom měly stejná „střeva“ jako novinky prezentované tamtéž předloni. Na omlazení hardwaru tedy byl nejvyšší čas.

Přestože nároky na výkon u hodinek nerostou takovou rychlostí jako u smartphonů, palčivým problémem chytré časomíry je především slabá výdrž baterie a právě na tuto disciplínu se v Qualcommu při návrhu nového čipu zaměřili.

Maličký koprocesor přinese obrovské zlepšení

Hlavní novinkou je integrace drobného koprocesoru QCC1110. Tento čip plošky přibližně dvacet čtverečních milimetrů je vyráběn 7nm procesem a jeho energetická náročnost je vůči plnohodnotnému procesoru jen pětiprocentní. Jinými slovy je dvacetkrát nižší. Koprocesor je výsledkem pětiletého vývoje.

Fígl je v tom, že při běžném pohotovostním módu, kdy uživatel nevyužívá některou z chytrých funkcí, je aktivní právě jen tento čip spolu s novým digitálním signálovým procesorem (DSP) a „dospělý“ procesor lidově řečeno spí. Díky tomu si Qualcomm mohl dovolit sadu vybavit stejným procesorem, jako měl předchůdce, tedy 4jádrovým ARM Cortex-A7 s taktem až 1,2 GHz.

Pokud bude uživatel hodinky s Wear 3100 využívat jako běžnou časomíru, nabíjet by mohl jednou za měsíc a baterie nabitá na 20 procent by měla stačit na celotýdenní provoz. Při využívání náročných funkcí se má mezigeneračně výdrž zvýšit o 4 až 12 hodin a to v závislosti na velikosti baterie. Při aktivní GPS a zapisování polohy mají hodinky vydržet až 15 hodin, což je proti 3 až 4 hodinám v případě staré hardwarové platformy slušný pokrok.

Tři režimy pro optimalizaci výdrže

Podle interní studie Qualcommu a jeho partnerů uživatelé své chytré hodinky až 95 procent času na zápěstí nepoužívají, resp. jim slouží skutečně jen jako ukazatel času. A právě tomu odpovídá základní mód (označení traditonal watch), kdy hodinky zobrazují jen čas a datum.

V režimu zvaném enhanced ambient sice sekundová ručka plynule pluje po displeji, jež zobrazuje i zvolené doplňkové funkce až v 16 barvách a jas displeje přizpůsobuje světelným podmínkám, přesto zůstává procesor nečinný a vše obstarává doplňkový čip QCC1110 spolu s DSP. Výrobce se tedy snažil, aby energetický náročný čip byl většinu času v režimu spánku a všechny běžné funkce obstaral nový super úsporný koprocesor.

Pro sportovní aktivity bude k dispozici další mód, který ale při prezentaci ještě nebyl k dispozici. V tomto bude hlavní procesor již aktivní a zapojí se samozřejmě GPS a senzor srdečního rytmu. V takovém případě má 450mA akumulátor stačit na 15 hodin provozu.

Nakolik jsou slova výrobce o značně větší výdrži nového čipsetu pravdivá, budeme moci posoudit ještě letos. Qualcomm Wear 3100 si má totiž co nevidět najít cestu do nových hodinek z produkce koncernu Fossil nebo značky Louis Vuitton ze skupiny LVMH. Úplně první jí vybavenou časomíru by ale měl ukázat německý Montblanc, druhá generace modelu Summit totiž přijde už během října.